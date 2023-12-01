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سقوط طائرة هليكوبتر على طريق بمدريد وإصابة ثلاثة

12/1/2023 7:11:34 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) قالت‭ ‬خدمات‭ ‬الطوارئ‭ ‬في‭ ‬العاصمة‭ ‬الإسبانية‭ ‬مدريد‭ ‬إن‭ ‬طائرة‭ ‬هليكوبتر‭ ‬سقطت‭ ‬على‭ ‬طريق‭ ‬دائري‭ ‬سريع‭ ‬في‭ ‬المدينة‭ ‬صباح‭ ‬أمس‭ ‬الجمعة‭ ‬واصطدمت‭ ‬بسيارة‭ ‬ما‭ ‬أسفر‭ ‬عن‭ ‬إصابة‭ ‬ثلاثة‭ ‬أشخاص‭. ‬وقال‭ ‬متحدث‭ ‬باسم‭ ‬خدمة‭ ‬الطوارئ‭ ‬لرويترز‭ ‬إن‭ ‬شخصين‭ ‬كانا‭ ‬على‭ ‬متن‭ ‬الطائرة‭ ‬الهليكوبتر،‭ ‬وتمكن‭ ‬أحدهما‭ ‬من‭ ‬الخروج‭ ‬على‭ ‬قدميه‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬أنقذ‭ ‬رجال‭ ‬الإطفاء‭ ‬الآخر‭ ‬من‭ ‬بين‭ ‬الحطام‭. ‬وأضافت‭ ‬خدمات‭ ‬الطوارئ‭ ‬أن‭ ‬الحادث‭ ‬تسبب‭ ‬في‭ ‬إصابتهما،‭ ‬وكذلك‭ ‬سائق‭ ‬السيارة‭ ‬التي‭ ‬اصطدمت‭ ‬بها‭ ‬الطائرة‭. ‬وتابع‭ ‬أن‭ ‬أحد‭ ‬الناجين‭ ‬من‭ ‬الحادث‭ ‬أصيب‭ ‬بجروح‭ ‬طفيفة‭ ‬في‭ ‬الرأس‭ ‬بينما‭ ‬أصيب‭ ‬آخر‭ ‬بكسر‭ ‬في‭ ‬عظمة‭ ‬الفخذ‭ ‬وأصيب‭ ‬الثالث‭ ‬بجروح‭ ‬بسيطة‭. ‬وأظهرت‭ ‬لقطات‭ ‬مصورة‭ ‬الطائرة‭ ‬الهليكوبتر‭ ‬الصفراء‭ ‬ذات‭ ‬المقعدين‭ ‬وقد‭ ‬انقلبت‭ ‬على‭ ‬جانبها‭ ‬وتحطمت‭ ‬قمرة‭ ‬القيادة‭ ‬الزجاجية‭ ‬وجرى‭ ‬نشر‭ ‬عشرات‭ ‬من‭ ‬أفراد‭ ‬الطوارئ‭ ‬لتأمين‭ ‬المنطقة‭. ‬وتحطم‭ ‬الزجاج‭ ‬الأمامي‭ ‬للسيارة‭ ‬وتعرض‭ ‬هيكلها‭ ‬لتلفيات‭. ‬

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