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بعد اتهام الملك تشارلز وكيت ميدلتون بالعنصرية.. قصر باكنجهام يردّ

12/1/2023 7:11:33 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) يدرس‭ ‬قصر‭ ‬باكنجهام‭ ‬ما‭ ‬وصفه‭ ‬مصدر‭ ‬فيه‭ ‬يوم‭ ‬الخميس‭ ‬بـ‮«‬كل‭ ‬الخيارات‮»‬‭ ‬بعدما‭ ‬كشف‭ ‬مذيع‭ ‬بريطاني‭ ‬اسمَي‭ ‬اثنين‭ ‬من‭ ‬أفراد‭ ‬العائلة‭ ‬المالكة‭ ‬على‭ ‬أنهما‭ ‬شاركا‭ ‬في‭ ‬أحاديث‭ ‬عن‭ ‬لون‭ ‬بشرة‭ ‬نجل‭ ‬الأمير‭ ‬هاري‭ ‬وزوجته‭ ‬ميغان‭. ‬وكشف‭ ‬المذيع‭ ‬بيرس‭ ‬مورغان‭ ‬مساء‭ ‬الأربعاء‭ ‬على‭ ‬قناة‭ ‬‮«‬توك‭ ‬تي‭ ‬في‮»‬‭ ‬البريطانية‭ ‬عن‭ ‬هويتي‭ ‬عضوي‭ ‬العائلة‭ ‬المالكة‭ ‬اللذين‭ ‬نُشر‭ ‬اسماهما‭ ‬بالخطأ‭ ‬في‭ ‬النسخة‭ ‬الهولندية‭ ‬لكتاب‭ ‬جديد‭ ‬عن‭ ‬آل‭ ‬وندسور،‭ ‬سحبته‭ ‬دار‭ ‬النشر‭ ‬من‭ ‬الأسواق‭. ‬وكانت‭ ‬للصحفي‭ ‬الذي‭ ‬غالباً‭ ‬ما‭ ‬يثير‭ ‬الجدل‭ ‬وينتقد‭ ‬هاري‭ ‬وميغان‭ ‬إطلالة‭ ‬تحدث‭ ‬فيها‭ ‬وحده‭ ‬لوقت‭ ‬طويل‭ ‬شارحاً‭ ‬وجهة‭ ‬نظره،‭ ‬فاعتبر‭ ‬أن‭ ‬من‭ ‬حق‭ ‬الجمهور‭ ‬البريطاني‭ ‬الذي‭ ‬يشارك‭ ‬في‭ ‬تمويل‭ ‬العائلة‭ ‬المالكة‭ ‬أن‭ ‬يعرف‭ ‬ما‭ ‬اطّلع‭ ‬عليه‭ ‬القراء‭ ‬في‭ ‬هولندا‭. ‬ورأى‭ ‬أن‭ ‬الكشف‭ ‬عن‭ ‬هذين‭ ‬الاسمين‭ ‬يهدف‭ ‬إلى‭ ‬فسح‭ ‬المجال‭ ‬لـ«نقاش‭ ‬مفتوح‮»‬‭. ‬وتعليقاً‭ ‬على‭ ‬كلامه،‭ ‬قال‭ ‬مصدر‭ ‬في‭ ‬باكنجهام‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭: ‬‮«‬نحن‭ ‬ندرس‭ ‬كل‭ ‬الخيارات‮»‬‭. ‬وأفادت‭ ‬صحيفة‭ ‬‮«‬ديلي‭ ‬تلغراف‮»‬‭ ‬بأن‭ ‬القصر‭ ‬يدرس‭ ‬التقدّم‭ ‬بدعوى‭. ‬وكان‭ ‬دوق‭ ‬ودوقة‭ ‬ساسكس‭ ‬قالا‭ ‬خلال‭ ‬مقابلة‭ ‬أجرتها‭ ‬معهما‭ ‬الإعلامية‭ ‬الأمريكية‭ ‬أوبرا‭ ‬وينفري‭ ‬في‭ ‬برنامجها‭ ‬الحواري‭ ‬بعد‭ ‬عام‭ ‬على‭ ‬انتقالهما‭ ‬المدوّي‭ ‬إلى‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬في‭ ‬2020‭: ‬إن‭ ‬أحد‭ ‬أفراد‭ ‬العائلة‭ ‬المالكة‭ ‬تساءل،‭ ‬عندما‭ ‬كانت‭ ‬ميغان‭ ‬حاملاً،‭ ‬عن‭ ‬لون‭ ‬بشرة‭ ‬ابنهما‭ ‬آرتشي‭. ‬وأوضحا‭ ‬أن‭ ‬الشخص‭ ‬المشار‭ ‬إليه‭ ‬لم‭ ‬يكن‭ ‬الملكة‭ ‬ولا‭ ‬زوجها‭ ‬الأمير‭ ‬فيليب‭. ‬وأعادت‭ ‬هذه‭ ‬المقابلة‭ ‬إحياء‭ ‬جدل‭ ‬حادّ‭ ‬عن‭ ‬العنصرية‭ ‬في‭ ‬المملكة‭ ‬المتحدة،‭ ‬تناول‭ ‬موقف‭ ‬الصحف‭ ‬الشعبية‭ ‬تجاه‭ ‬ميغن‭ ‬المختلطة‭ ‬العرق،‭ ‬مما‭ ‬دفع‭ ‬قصر‭ ‬باكنجهام‭ ‬إلى‭ ‬الردّ‭ ‬نيابة‭ ‬عن‭ ‬الملكة‭ ‬إليزابيث‭ ‬الثانية‭. ‬

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