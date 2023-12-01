قيلولة البطاريق في اليوم.. أكثر من 10آلاف مرة

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وتتيح‭ ‬هذه‭ ‬القيلولات‭ ‬الصغير‭ ‬للبطريق‭ ‬الشريطي‭ ‬الذقن‭ ‬تجميع‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬11‭ ‬ساعة‭ ‬نوم‭ ‬يومياً‭. ‬

وأشار‭ ‬معدّو‭ ‬الدراسة‭ ‬إلى‭ ‬أنّ‭ ‬البطاريق‭ ‬قد‭ ‬تكون‭ ‬طوّرت‭ ‬هذه‭ ‬الميزة‭ ‬بسبب‭ ‬حاجتها‭ ‬لأن‭ ‬تبقى‭ ‬متيقظة‭ ‬بصورة‭ ‬مستمرة‭. ‬

ولفتوا‭ ‬إلى‭ ‬أنّ‭ ‬هذه‭ ‬الدراسة‭ ‬تبيّن‭ ‬أنّ‭ ‬فوائد‭ ‬النوم‭ ‬قد‭ ‬تكون‭ ‬تراكمية‭ ‬حتى‭ ‬لو‭ ‬كان‭ ‬يحصل‭ ‬ضمن‭ ‬قيلولات‭ ‬قصيرة،‭ ‬أقلّه‭ ‬لدى‭ ‬بعض‭ ‬الانواع،‭ ‬على‭ ‬عكس‭ ‬الاعتقاد‭ ‬الذي‭ ‬كان‭ ‬سائداً‭ ‬حتى‭ ‬اليوم‭. ‬

وتبلغ‭ ‬أعداد‭ ‬البطريق‭ ‬الشريطي‭ ‬الذقن‭ ‬نحو‭ ‬ثمانية‭ ‬ملايين‭ ‬زوج‭ ‬قادر‭ ‬على‭ ‬التكاثر،‭ ‬وتعيش‭ ‬بشكل‭ ‬أساسي‭ ‬في‭ ‬شبه‭ ‬جزيرة‭ ‬أنتاركتيكا‭ ‬والجزر‭ ‬الواقعة‭ ‬في‭ ‬جنوب‭ ‬المحيط‭ ‬الأطلسي‭. ‬

وخلال‭ ‬فترة‭ ‬التعشيش،‭ ‬على‭ ‬البطاريق‭ ‬مراقبة‭ ‬بيوضها‭ ‬لحمايتها‭ ‬من‭ ‬الطيور‭ ‬المفترسة‭ ‬مثلاً،‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬يذهب‭ ‬الشريك‭ ‬الآخر‭ ‬للبحث‭ ‬عن‭ ‬أطعمة‭ ‬لفترة‭ ‬قد‭ ‬تصل‭ ‬أحياناً‭ ‬إلى‭ ‬أيام‭ ‬عدة‭. ‬ويتناوب‭ ‬الذكور‭ ‬والإناث‭ ‬على‭ ‬هذه‭ ‬المهمة‭. ‬

ووضع‭ ‬فريق‭ ‬الباحثين‭ ‬بقيادة‭ ‬بول‭ ‬أنطوان‭ ‬ليبوريل‭ ‬من‭ ‬مركز‭ ‬أبحاث‭ ‬علم‭ ‬الأعصاب‭ ‬في‭ ‬ليون،‭ ‬أقطاباً‭ ‬كهربائية‭ ‬لـ14‭ ‬بطريقاً‭ ‬من‭ ‬مستعمرة‭ ‬في‭ ‬جزيرة‭ ‬الملك‭ ‬جورج‭ ‬في‭ ‬ديسمبر‭ ‬2019‭. ‬

وسجّلوا‭ ‬النشاط‭ ‬الكهربائي‭ ‬في‭ ‬أدمغتها‭ ‬وعضلات‭ ‬رقابها،‭ ‬واستُخدمت‭ ‬أجهزة‭ ‬لقياس‭ ‬التسارع‭ ‬ونظام‭ ‬تحديد‭ ‬المواقع‭ ‬لتسجيل‭ ‬تحركاتها‭ ‬ومواقعها‭. ‬وأُضيفت‭ ‬المعطيات‭ ‬إلى‭ ‬عمليات‭ ‬رصد‭ ‬مباشرة‭ ‬وتسجيلات‭ ‬فيديو‭. ‬

أما‭ ‬النتيجة‭ ‬فكانت‭ ‬أنّ‭ ‬طيور‭ ‬البطريق‭ ‬تنام‭ ‬واقفةً‭ ‬أو‭ ‬مستلقية‭ ‬لاحتضان‭ ‬بيضها،‭ ‬خلال‭ ‬متوسط‭ ‬من‭ ‬الوقت‭ ‬بلغ‭ ‬3 , 91‭ ‬ثانية،‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬عشرة‭ ‬آلاف‭ ‬مرة‭ ‬في‭ ‬اليوم‭. ‬

وتبيّن‭ ‬أن‭ ‬البطاريق‭ ‬التي‭ ‬كانت‭ ‬موجودة‭ ‬في‭ ‬محيط‭ ‬المجموعة‭ ‬نامت‭ ‬فترة‭ ‬أطول،‭ ‬ربما‭ ‬بسبب‭ ‬ارتفاع‭ ‬مستوى‭ ‬الضجة‭ ‬والاتصال‭ ‬الجسدي‭ ‬مع‭ ‬طيور‭ ‬البطريق‭ ‬الأخرى‭ ‬في‭ ‬وسط‭ ‬المستعمرة‭. ‬

ولم‭ ‬يقِس‭ ‬الباحثون‭ ‬بشكل‭ ‬مباشر‭ ‬ما‭ ‬إذا‭ ‬كانت‭ ‬هذه‭ ‬القيلولات‭ ‬الصغيرة‭ ‬تتيح‭ ‬لطيور‭ ‬البطريق‭ ‬أن‭ ‬ترتاح‭ ‬بالفعل،‭ ‬لكن‭ ‬بما‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬الحيوانات‭ ‬تظهر‭ ‬قدرةً‭ ‬على‭ ‬التكاثر،‭ ‬استنتجوا‭ ‬أنّ‭ ‬هذه‭ ‬القيلولات‭ ‬جيدة‭ ‬لها‭. ‬

أما‭ ‬لدى‭ ‬البشر،‭ ‬فالنوم‭ ‬المتقطّع‭ ‬بشكل‭ ‬مفرط‭ ‬والذي‭ ‬يحدث‭ ‬في‭ ‬حالات‭ ‬انقطاع‭ ‬التنفس‭ ‬أثناء‭ ‬النوم‭ ‬مثلاً،‭ ‬يحمل‭ ‬نتائج‭ ‬سلبية‭ ‬على‭ ‬الوظائف‭ ‬الإدراكية،‭ ‬وقد‭ ‬يؤدي‭ ‬إلى‭ ‬إصابات‭ ‬مبكرة‭ ‬بالأمراض‭ ‬التنكسية‭ ‬العصبية‭ ‬مثل‭ ‬مرض‭ ‬الزهايمر‭. ‬

وكتب‭ ‬العلماء‭ ‬في‭ ‬مقال‭ ‬منفصل‭ ‬علّقوا‭ ‬فيه‭ ‬على‭ ‬نتائج‭ ‬الدراسة‭ ‬ونُشر‭ ‬في‭ ‬مجلة‭ ‬‮«‬ساينس‮»‬‭ ‬أيضاً‭ ‬‮«‬ما‭ ‬هو‭ ‬غير‭ ‬طبيعي‭ ‬لدى‭ ‬البشر‭ ‬قد‭ ‬يكون‭ ‬طبيعياً‭ ‬لدى‭ ‬الطيور‭ ‬وأنواع‭ ‬أخرى‭ ‬من‭ ‬الحيوانات،‭ ‬أقلّه‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬ظروف‭ ‬معينة‮»‬‭. ‬