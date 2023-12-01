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مدير مكتبة الإسكندرية في مركز الشيـخ إبراهـيم الثـلاثاء المقبل

12/1/2023 7:11:32 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) ضمن‭ ‬سلسلة‭ ‬البحوث‭ ‬الفكرية‭ ‬والعلوم‭ ‬الاجتماعية،‭ ‬يلقي‭ ‬مدير‭ ‬مكتبة‭ ‬الإسكندرية‭ ‬وأحد‭ ‬أبرز‭ ‬علماء‭ ‬الاجتماع‭ ‬المعاصرين‭ ‬الدكتور‭ ‬أحمد‭ ‬زايد،‭ ‬محاضرة‭ ‬عنوانها‭ ‬‮«‬الحدود‭ ‬والتناقضات‭ ‬في‭ ‬بعض‭ ‬الخطابات‮»‬،‭ ‬في‭ ‬مركز‭ ‬الشيخ‭ ‬إبراهيم‭ ‬بن‭ ‬محمد‭ ‬أل‭ ‬خليفة‭ ‬للثقافة‭ ‬والبحوث،‭ ‬حيث‭ ‬سيناقش‭ ‬مفاهيم‭ ‬الخطابات‭ ‬والبديهيات‭ ‬التي‭ ‬تشغل‭ ‬علماء‭ ‬الاجتماع،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬تطور‭ ‬المجتمعات‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬الحداثة‭ ‬والهوية‭ ‬الثقافية‭ ‬في‭ ‬مجمل‭ ‬الخطابات،‭ ‬يأتي‭ ‬ذلك،‭ ‬ضمن‭ ‬الموسم‭ ‬الثقافي‭ ‬‮«‬قدرنا‭ ‬أن‭ ‬نغرق‭ ‬في‭ ‬تفاؤلنا‮»‬،‭ ‬يوم‭ ‬الثلاثاء‭ ‬05‭ ‬ديسمبر‭ ‬2023،‭ ‬عند‭ ‬الساعة‭ ‬الثامنة‭ ‬مساءً،‭ ‬في‭ ‬مقر‭ ‬المركز‭. ‬كما‭ ‬يمكن‭ ‬متابعة‭ ‬المحاضرة‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬رابط‭ ‬البث‭ ‬المباشر‭: ‬ https ‭://‬ >‭.‬ youtube ‭.‬ com ‭/‬ watch?v ‭=‬ TIPAZIgM ‭-‬ bc ‭ ‬وعبر‭ ‬مسح‭ ‬رمز‭ ‬الاستجابة‭ ‬السريعة‭ ‬‮«‬ QR ‮»‬‭ ‬لمركز‭ ‬الشيخ‭ ‬إبراهيم‭ ‬للثقافة‭ ‬والبحوث‭.‬

تجدر‭ ‬الإشارة‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الدكتور‭ ‬أحمد‭ ‬عبد‭ ‬الله‭ ‬زايد‭ ‬حجاب،‭ ‬ترأس‭ ‬مديرًا‭ ‬لمكتبة‭ ‬الإسكندرية‭ ‬في‭ ‬أغسطس‭ ‬2022،‭ ‬وهو‭ ‬عضو‭ ‬في‭ ‬مجلس‭ ‬الشيوخ‭ ‬المصري‭. ‬

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