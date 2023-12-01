مدير مكتبة الإسكندرية في مركز الشيـخ إبراهـيم الثـلاثاء المقبل

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) ضمن سلسلة البحوث الفكرية والعلوم الاجتماعية، يلقي مدير مكتبة الإسكندرية وأحد أبرز علماء الاجتماع المعاصرين الدكتور أحمد زايد، محاضرة عنوانها «الحدود والتناقضات في بعض الخطابات»، في مركز الشيخ إبراهيم بن محمد أل خليفة للثقافة والبحوث، حيث سيناقش مفاهيم الخطابات والبديهيات التي تشغل علماء الاجتماع، إلى جانب تطور المجتمعات في ظل الحداثة والهوية الثقافية في مجمل الخطابات، يأتي ذلك، ضمن الموسم الثقافي «قدرنا أن نغرق في تفاؤلنا»، يوم الثلاثاء 05 ديسمبر 2023، عند الساعة الثامنة مساءً، في مقر المركز. كما يمكن متابعة المحاضرة من خلال رابط البث المباشر:
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bc وعبر مسح رمز الاستجابة السريعة «
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تجدر الإشارة إلى أن الدكتور أحمد عبد الله زايد حجاب، ترأس مديرًا لمكتبة الإسكندرية في أغسطس 2022، وهو عضو في مجلس الشيوخ المصري.
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