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الشاعرة العمانية عائشة السيفي تفصح عن ((أحلام البنت العاشرة)) في بيت الشعر بعد غد

12/1/2023 7:11:32 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) ‭ ‬في‭ ‬حضرة‭ ‬بيت‭ ‬الشعر‭ ‬بيت‭ ‬إبراهيم‭ ‬العريض‭ ‬تتسع‭ ‬الاتجاهات‭ ‬وتتنوع‭ ‬النصوص‭ ‬الإبداعية،‭ ‬تحديداً‭ ‬مع‭ ‬الشاعرة‭ ‬العمانية‭ ‬عائشة‭ ‬السيفي،‭ ‬في‭ ‬أمسية‭ ‬عنوانها‭ ‬‮«‬أحلام‭ ‬البنت‭ ‬العاشرة‮»‬،‭ ‬التي‭ ‬ستجول‭ ‬بين‭ ‬مجازاتها‭ ‬ونصوصها‭ ‬الشعرية،‭ ‬وستفصح‭ ‬عن‭ ‬تراكمات‭ ‬منجزها‭ ‬الشعري‭ ‬الذي‭ ‬يتناغم‭ ‬مع‭ ‬رهان‭ ‬لغتها‭ ‬الأدبية،‭ ‬يأتي‭ ‬ذلك‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬الموسم‭ ‬الثقافي‭ ‬‮«‬قدرنا‭ ‬أن‭ ‬نغرق‭ ‬في‭ ‬تفاؤلنا‮»‬،‭ ‬يوم‭ ‬الاثنين‭ ‬04‭ ‬ديسمبر‭ ‬2023،‭ ‬عند‭ ‬الساعة‭ ‬الثامنة‭ ‬مساءً،‭ ‬في‭ ‬بيت‭ ‬الشعر‭. ‬كما‭ ‬يمكن‭ ‬متابعة‭ ‬المحاضرة‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬رابط‭ ‬البث‭ ‬المباشر‭: ‬ https ‭://‬ >‭.‬ youtube ‭.‬ com ‭/‬ watch?v ‭=‬ P 7 Z 2 J 7 ahZ 5 k ‭ ‬وعبر‭ ‬مسح‭ ‬رمز‭ ‬الاستجابة‭ ‬السريعة‭ ‬‮«‬ QR ‮»‬‭ ‬لمركز‭ ‬الشيخ‭ ‬إبراهيم‭ ‬للثقافة‭ ‬والبحوث‭.‬

‭ ‬من‭ ‬المعروف‭ ‬أن‭ ‬عائشة‭ ‬السيفي،‭ ‬شاعرة‭ ‬وكاتبة‭ ‬عُمانية،‭ ‬وهي‭ ‬أول‭ ‬امرأة‭ ‬عربية‭ ‬تتوجُ‭ ‬أميرةً‭ ‬للشعراء‭ ‬في‭ ‬الموسم‭ ‬العاشر‭ ‬من‭ ‬برنامج‭ ‬أمير‭ ‬الشعراء‭. ‬

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