الشاعرة العمانية عائشة السيفي تفصح عن ((أحلام البنت العاشرة)) في بيت الشعر بعد غد

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) في حضرة بيت الشعر بيت إبراهيم العريض تتسع الاتجاهات وتتنوع النصوص الإبداعية، تحديداً مع الشاعرة العمانية عائشة السيفي، في أمسية عنوانها «أحلام البنت العاشرة»، التي ستجول بين مجازاتها ونصوصها الشعرية، وستفصح عن تراكمات منجزها الشعري الذي يتناغم مع رهان لغتها الأدبية، يأتي ذلك في إطار الموسم الثقافي «قدرنا أن نغرق في تفاؤلنا»، يوم الاثنين 04 ديسمبر 2023، عند الساعة الثامنة مساءً، في بيت الشعر. كما يمكن متابعة المحاضرة من خلال رابط البث المباشر:
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k وعبر مسح رمز الاستجابة السريعة «
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من المعروف أن عائشة السيفي، شاعرة وكاتبة عُمانية، وهي أول امرأة عربية تتوجُ أميرةً للشعراء في الموسم العاشر من برنامج أمير الشعراء.
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