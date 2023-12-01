الفيفا يعلن كرة ((مونديال الشاطئية)) بالإمارات

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)CNXTPROBCH

وتتميز‭ ‬الكرة‭ ‬بوجود‭ ‬كلمة‭ ‬‮«‬دبي‮»‬‭ ‬بالخط‭ ‬العربي،‭ ‬احتفالًا‭ ‬بالأفق‭ ‬الأيقوني‭ ‬والشواطئ‭ ‬التي‭ ‬تستضيف‭ ‬المونديال‭ ‬في‭ ‬دبي،‭ ‬وستكون‭ ‬بمثابة‭ ‬الخلفية‭ ‬المثالية‭ ‬للبطولة،‭ ‬كما‭ ‬يضمن‭ ‬توزيع‭ ‬الوزن‭ ‬في‭ ‬الكرة‭ ‬تسجيل‭ ‬أهداف‭ ‬وفيرة‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬مباراة‭.‬

وتستضيف‭ ‬الإمارات،‭ ‬للمرة‭ ‬الثانية‭ ‬في‭ ‬تاريخها،‭ ‬بطولة‭ ‬كأس‭ ‬العالم‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬الشاطئية،‭ ‬من‭ ‬15‭ ‬إلى‭ ‬25‭ ‬فبراير‭ ‬2024‭ ‬بدبي‭ ‬بمشاركة‭ ‬16‭ ‬منتخباً،‭ ‬ويتنافس‭ ‬منتخب‭ ‬الإمارات‭ ‬في‭ ‬المجموعة‭ ‬الأولى‭ ‬منتخبات‭ ‬مصر‭ ‬والولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬وإيطاليا‭.‬