إنتر ميامي يواجه منتخب السلفادور وديا

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) ميامي
– (أ ف ب): أعلن نادي إنتر ميامي الأمريكي يوم الخميس أنه سيواجه منتخب السلفادور في مباراة ودية في 19 ديسمبر المقبل.
وأوضح النادي الذي يلعب في صفوفه النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي أن المباراة ستقام على ملعب كوسكاتلان الذي يتسع لـ45 ألف متفرج في سان سلفادور، وستكون الاولى للفريق استعدادا للموسم الجديد العام المقبل.
وقال المدير الرياضي لميامي كريس هندرسون: «نحن متحمسون لبدء إعلان خططنا واستعداداتنا قبل انطلاق الموسم الجديد العام المقبل. نتطلع إلى مواجهة منتخب السلفادور فيما سيكون اختبارا أوليا جيدا لفريقنا ضد أفضل اللاعبين من البلاد».
ويتحضر إنتر ميامي لمشاركته الاولى في كأس كونكاكاف الموسم المقبل. وتأهل الفريق الى المسابقة الإقليمية بفضل فوزه بكأس الرابطتين المخصصة للأندية الامريكية والمكسيكية، في باكورة ألقابه بعد انضمام ميسي إلى صفوفه قادما من باريس سان جرمان الفرنسي في صفقة انتقال حر، إلى جانب زميليه السابقين في برشلونة الإسباني سيرجيو بوسكيتس وجوردي ألبا.
وتوّج ميسي (36 عاما) الشهر الماضي بالكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم للمرة الثامنة في مسيرته.
وتحتل السلفادور المركز الـ78 عالميا والثامن في منطقة الكونكاكاف.
وكان من المقرر أن يخوض إنتر ميامي الذي فشل في التأهل إلى الادوار الإقصائية للدوري المحلي مباراتين وديتين في الصين هذا الشهر لكن تم إلغاء الجولة.
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