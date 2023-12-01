إنتر ميامي يواجه منتخب السلفادور وديا

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وأوضح‭ ‬النادي‭ ‬الذي‭ ‬يلعب‭ ‬في‭ ‬صفوفه‭ ‬النجم‭ ‬الأرجنتيني‭ ‬ليونيل‭ ‬ميسي‭ ‬أن‭ ‬المباراة‭ ‬ستقام‭ ‬على‭ ‬ملعب‭ ‬كوسكاتلان‭ ‬الذي‭ ‬يتسع‭ ‬لـ45‭ ‬ألف‭ ‬متفرج‭ ‬في‭ ‬سان‭ ‬سلفادور،‭ ‬وستكون‭ ‬الاولى‭ ‬للفريق‭ ‬استعدادا‭ ‬للموسم‭ ‬الجديد‭ ‬العام‭ ‬المقبل‭.‬

وقال‭ ‬المدير‭ ‬الرياضي‭ ‬لميامي‭ ‬كريس‭ ‬هندرسون‭: ‬‮«‬نحن‭ ‬متحمسون‭ ‬لبدء‭ ‬إعلان‭ ‬خططنا‭ ‬واستعداداتنا‭ ‬قبل‭ ‬انطلاق‭ ‬الموسم‭ ‬الجديد‭ ‬العام‭ ‬المقبل‭. ‬نتطلع‭ ‬إلى‭ ‬مواجهة‭ ‬منتخب‭ ‬السلفادور‭ ‬فيما‭ ‬سيكون‭ ‬اختبارا‭ ‬أوليا‭ ‬جيدا‭ ‬لفريقنا‭ ‬ضد‭ ‬أفضل‭ ‬اللاعبين‭ ‬من‭ ‬البلاد‮»‬‭.‬

ويتحضر‭ ‬إنتر‭ ‬ميامي‭ ‬لمشاركته‭ ‬الاولى‭ ‬في‭ ‬كأس‭ ‬كونكاكاف‭ ‬الموسم‭ ‬المقبل‭. ‬وتأهل‭ ‬الفريق‭ ‬الى‭ ‬المسابقة‭ ‬الإقليمية‭ ‬بفضل‭ ‬فوزه‭ ‬بكأس‭ ‬الرابطتين‭ ‬المخصصة‭ ‬للأندية‭ ‬الامريكية‭ ‬والمكسيكية،‭ ‬في‭ ‬باكورة‭ ‬ألقابه‭ ‬بعد‭ ‬انضمام‭ ‬ميسي‭ ‬إلى‭ ‬صفوفه‭ ‬قادما‭ ‬من‭ ‬باريس‭ ‬سان‭ ‬جرمان‭ ‬الفرنسي‭ ‬في‭ ‬صفقة‭ ‬انتقال‭ ‬حر،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬زميليه‭ ‬السابقين‭ ‬في‭ ‬برشلونة‭ ‬الإسباني‭ ‬سيرجيو‭ ‬بوسكيتس‭ ‬وجوردي‭ ‬ألبا‭.‬

وتوّج‭ ‬ميسي‭ (‬36‭ ‬عاما‭) ‬الشهر‭ ‬الماضي‭ ‬بالكرة‭ ‬الذهبية‭ ‬لأفضل‭ ‬لاعب‭ ‬في‭ ‬العالم‭ ‬للمرة‭ ‬الثامنة‭ ‬في‭ ‬مسيرته‭.‬

وتحتل‭ ‬السلفادور‭ ‬المركز‭ ‬الـ78‭ ‬عالميا‭ ‬والثامن‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬الكونكاكاف‭.‬

وكان‭ ‬من‭ ‬المقرر‭ ‬أن‭ ‬يخوض‭ ‬إنتر‭ ‬ميامي‭ ‬الذي‭ ‬فشل‭ ‬في‭ ‬التأهل‭ ‬إلى‭ ‬الادوار‭ ‬الإقصائية‭ ‬للدوري‭ ‬المحلي‭ ‬مباراتين‭ ‬وديتين‭ ‬في‭ ‬الصين‭ ‬هذا‭ ‬الشهر‭ ‬لكن‭ ‬تم‭ ‬إلغاء‭ ‬الجولة‭.‬











