نيكو وليامس يمدد عقده مع بلباو

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) باريس
– (أ ف ب) :مدد الجناح الدولي نيكو وليامس عقده مع أتلتيك بلباو مدة ثلاثة أعوام وتحديداً حتى عام 2027، حسبما أفاد أمس الجمعة النادي الباسكي.
وقال بلباو الذي يحتل المركز الخامس الدوري الاسباني في بيان «الجناح الأحمر والأبيض مدد عقده حتى عام 2027 مع التحدي المتمثل في الاستمرار في تحديد تاريخ نادينا».
وكان عقد نيكو (21 عاما) الشقيق الأصغر للمهاجم إيناكي (29) الذي يلعب أيضا مع أتلتيك بلباو وقرر الدفاع عن ألوان المنتخب الغاني، ينتهي في يونيو 2024.
وسجل نيكو 9 أهداف في 43 مبارة في مختلف المسابقات في الموسم الماضي.
وحسب الصحافة المحلية، أبدى فريقا ريال مدريد وبرشلونة رغبتهما بالتعاقد مع نيكو الذي شارك مع منتخب «لا روخا» في مونديال قطر 2022، إلا انه فضّل تمديد عقده والبقاء في بلباو.
MENAFN01122023000055011008ID1107523987
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.