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نيكو وليامس يمدد عقده مع بلباو

12/1/2023 7:11:31 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) باريس‭ ‬ ‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) :‬مدد‭ ‬الجناح‭ ‬الدولي‭ ‬نيكو‭ ‬وليامس‭ ‬عقده‭ ‬مع‭ ‬أتلتيك‭ ‬بلباو‭ ‬مدة‭ ‬ثلاثة‭ ‬أعوام‭ ‬وتحديداً‭ ‬حتى‭ ‬عام‭ ‬2027،‭ ‬حسبما‭ ‬أفاد‭ ‬أمس‭ ‬الجمعة‭ ‬النادي‭ ‬الباسكي‭.‬

وقال‭ ‬بلباو‭ ‬الذي‭ ‬يحتل‭ ‬المركز‭ ‬الخامس‭ ‬الدوري‭ ‬الاسباني‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬‮«‬الجناح‭ ‬الأحمر‭ ‬والأبيض‭ ‬مدد‭ ‬عقده‭ ‬حتى‭ ‬عام‭ ‬2027‭ ‬مع‭ ‬التحدي‭ ‬المتمثل‭ ‬في‭ ‬الاستمرار‭ ‬في‭ ‬تحديد‭ ‬تاريخ‭ ‬نادينا‮»‬‭.‬

وكان‭ ‬عقد‭ ‬نيكو‭ (‬21‭ ‬عاما‭) ‬الشقيق‭ ‬الأصغر‭ ‬للمهاجم‭ ‬إيناكي‭ (‬29‭) ‬الذي‭ ‬يلعب‭ ‬أيضا‭ ‬مع‭ ‬أتلتيك‭ ‬بلباو‭ ‬وقرر‭ ‬الدفاع‭ ‬عن‭ ‬ألوان‭ ‬المنتخب‭ ‬الغاني،‭ ‬ينتهي‭ ‬في‭ ‬يونيو‭ ‬2024‭.‬

وسجل‭ ‬نيكو‭ ‬9‭ ‬أهداف‭ ‬في‭ ‬43‭ ‬مبارة‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬المسابقات‭ ‬في‭ ‬الموسم‭ ‬الماضي‭.‬

وحسب‭ ‬الصحافة‭ ‬المحلية،‭ ‬أبدى‭ ‬فريقا‭ ‬ريال‭ ‬مدريد‭ ‬وبرشلونة‭ ‬رغبتهما‭ ‬بالتعاقد‭ ‬مع‭ ‬نيكو‭ ‬الذي‭ ‬شارك‭ ‬مع‭ ‬منتخب‭ ‬‮«‬لا‭ ‬روخا‮»‬‭ ‬في‭ ‬مونديال‭ ‬قطر‭ ‬2022،‭ ‬إلا‭ ‬انه‭ ‬فضّل‭ ‬تمديد‭ ‬عقده‭ ‬والبقاء‭ ‬في‭ ‬بلباو‭.‬


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