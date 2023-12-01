نيكو وليامس يمدد عقده مع بلباو

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وقال‭ ‬بلباو‭ ‬الذي‭ ‬يحتل‭ ‬المركز‭ ‬الخامس‭ ‬الدوري‭ ‬الاسباني‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬‮«‬الجناح‭ ‬الأحمر‭ ‬والأبيض‭ ‬مدد‭ ‬عقده‭ ‬حتى‭ ‬عام‭ ‬2027‭ ‬مع‭ ‬التحدي‭ ‬المتمثل‭ ‬في‭ ‬الاستمرار‭ ‬في‭ ‬تحديد‭ ‬تاريخ‭ ‬نادينا‮»‬‭.‬

وكان‭ ‬عقد‭ ‬نيكو‭ (‬21‭ ‬عاما‭) ‬الشقيق‭ ‬الأصغر‭ ‬للمهاجم‭ ‬إيناكي‭ (‬29‭) ‬الذي‭ ‬يلعب‭ ‬أيضا‭ ‬مع‭ ‬أتلتيك‭ ‬بلباو‭ ‬وقرر‭ ‬الدفاع‭ ‬عن‭ ‬ألوان‭ ‬المنتخب‭ ‬الغاني،‭ ‬ينتهي‭ ‬في‭ ‬يونيو‭ ‬2024‭.‬

وسجل‭ ‬نيكو‭ ‬9‭ ‬أهداف‭ ‬في‭ ‬43‭ ‬مبارة‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬المسابقات‭ ‬في‭ ‬الموسم‭ ‬الماضي‭.‬

وحسب‭ ‬الصحافة‭ ‬المحلية،‭ ‬أبدى‭ ‬فريقا‭ ‬ريال‭ ‬مدريد‭ ‬وبرشلونة‭ ‬رغبتهما‭ ‬بالتعاقد‭ ‬مع‭ ‬نيكو‭ ‬الذي‭ ‬شارك‭ ‬مع‭ ‬منتخب‭ ‬‮«‬لا‭ ‬روخا‮»‬‭ ‬في‭ ‬مونديال‭ ‬قطر‭ ‬2022،‭ ‬إلا‭ ‬انه‭ ‬فضّل‭ ‬تمديد‭ ‬عقده‭ ‬والبقاء‭ ‬في‭ ‬بلباو‭.‬



