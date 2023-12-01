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تميمة آسيا.. عائلة

12/1/2023 7:11:31 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) تم‭ ‬الكشف‭ ‬رسمياً،‭ ‬أمس‭ ‬الجمعة،‭ ‬خلال‭ ‬حفل‭ ‬إطلاق‭ ‬خاص،‭ ‬عن‭ ‬مجموعة‭ ‬خماسية‭ ‬من‭ ‬شخصيات‭ ‬الجربوع‭ ‬الساحر‭ ‬والرائع،‭ ‬لتكون‭ ‬التمائم‭ ‬الرسمية‭ ‬لكأس‭ ‬آسيا‭ ‬ AFC ‭ ‬قطر‭ ‬2023‭.‬

هذه‭ ‬العائلة‭ ‬المكونة‭ ‬من‭ ‬خمسة‭ ‬قوارض‭ ‬صحراوية‭ ‬ليست‭ ‬غريبة‭ ‬على‭ ‬بطولة‭ ‬كأس‭ ‬آسيا‭ ‬لكرة‭ ‬القدم،‭ ‬حيث‭ ‬ظهرت‭ ‬لأول‭ ‬مرة‭ ‬عندما‭ ‬استضافت‭ ‬قطر‭ ‬البطولة‭ ‬القارية‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2011‭. ‬والآن،‭ ‬عاد‭ ‬صبوغ‭ ‬وتمبكي‭ ‬وفريحة‭ ‬وزكريتي‭ ‬وترانا‭ ‬لتسليط‭ ‬الضوء‭ ‬على‭ ‬النسخة‭ ‬الـ18‭ ‬من‭ ‬البطولة‭ ‬القارية‭.‬

تم‭ ‬الكشف‭ ‬عن‭ ‬التمائم‭ ‬الرائعة‭ ‬للجمهور‭ ‬في‭ ‬ساحة‭ ‬براحة‭ ‬مشيرب‭ ‬المفتوحة‭ ‬في‭ ‬وسط‭ ‬مدينة‭ ‬الدوحة،‭ ‬مع‭ ‬بقاء‭ ‬42‭ ‬يوماً‭ ‬حتى‭ ‬انطلاق‭ ‬المباراة‭ ‬الافتتاحية‭ ‬للبطولة‭ ‬يوم‭ ‬12‭ ‬يناير‭ ‬2024،‭ ‬على‭ ‬ستاد‭ ‬لوسيل‭ ‬بين‭ ‬منتخب‭ ‬قطر‭ ‬المُضيف‭ ‬ومنتخب‭ ‬لبنان‭.‬

يقود‭ ‬طاقم‭ ‬هذه‭ ‬الشخصيات‭ ‬صبوغ،‭ ‬ابن‭ ‬العائلة‭ ‬ذو‭ ‬اللون‭ ‬الأزرق‭ ‬والذي‭ ‬اشتق‭ ‬اسمه‭ ‬من‭ ‬المصطلح‭ ‬شائع‭ ‬الاستخدام‭ ‬في‭ ‬قطر‭ ‬للإشارة‭ ‬إلى‭ ‬الجربوع،‭ ‬أو‭ ‬قوارض‭ ‬الصحراء‭. ‬وتتبعه‭ ‬فريحة‭ ‬ذات‭ ‬اللون‭ ‬الوردي،‭ ‬الابنة‭ ‬الكبرى‭ ‬للعائلة‭ ‬والتي‭ ‬سميت‭ ‬على‭ ‬اسم‭ ‬منطقة‭ ‬فريحة‭ ‬في‭ ‬شمال‭ ‬قطر‭. ‬والثالث‭ ‬هو‭ ‬تمبكي،‭ ‬الابن‭ ‬الأصغر‭ ‬ذو‭ ‬اللون‭ ‬الأصفر‭ ‬الذي‭ ‬سمي‭ ‬على‭ ‬اسم‭ ‬منطقة‭ ‬تمبك‭ ‬في‭ ‬شرق‭ ‬قطر‭. ‬الوالدان‭ ‬هما‭: ‬زكريتي‭ ‬وترانا،‭ ‬الأب‭ ‬ذو‭ ‬اللون‭ ‬الأخضر‭ ‬والأم‭ ‬ذات‭ ‬اللون‭ ‬الأرجواني‭ ‬على‭ ‬التوالي؛‭ ‬تم‭ ‬تسمية‭ ‬الزوجين‭ ‬على‭ ‬اسم‭ ‬منطقة‭ ‬زكريت‭ ‬في‭ ‬غرب‭ ‬قطر‭ ‬ومنطقة‭ ‬ترينا‭ ‬في‭ ‬شمال‭ ‬قطر‭.‬

تم‭ ‬إحياء‭ ‬الشخصيات‭ ‬في‭ ‬بطولة‭ ‬كأس‭ ‬آسيا‭ ‬ AFC ‭ ‬قطر‭ ‬2023،‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬فيلم‭ ‬رسوم‭ ‬متحركة‭ ‬مستوحى‭ ‬من‭ ‬الرسوم‭ ‬التي‭ ‬تنتجها‭ ‬استوديوهات‭ ‬كتارا‭. ‬ومن‭ ‬الآن‭ ‬وحتى‭ ‬اختتام‭ ‬منافسات‭ ‬البطولة‭ ‬في‭ ‬10‭ ‬فبراير‭ ‬2024،‭ ‬سوف‭ ‬يستمتع‭ ‬الجمهور‭ ‬بعمل‭ ‬رسوم‭ ‬متحركة‭ ‬يستحضر‭ ‬الحنين‭ ‬إلى‭ ‬الرسوم‭ ‬الكاريكاتورية‭ ‬الشهيرة‭ ‬في‭ ‬الماضي‭. ‬الرسوم‭ ‬المتحركة‭ ‬من‭ ‬إخراج‭ ‬فهد‭ ‬الكواري،‭ ‬وأداء‭ ‬الأغنية‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬الفنانة‭ ‬القطرية‭ ‬دانا‭ ‬المير‭ ‬والأسطورة‭ ‬طارق‭ ‬العربي‭ ‬طرقان‭.‬

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