تميمة آسيا.. عائلة

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) تم الكشف رسمياً، أمس الجمعة، خلال حفل إطلاق خاص، عن مجموعة خماسية من شخصيات الجربوع الساحر والرائع، لتكون التمائم الرسمية لكأس آسيا
AFC قطر 2023.
هذه العائلة المكونة من خمسة قوارض صحراوية ليست غريبة على بطولة كأس آسيا لكرة القدم، حيث ظهرت لأول مرة عندما استضافت قطر البطولة القارية في عام 2011. والآن، عاد صبوغ وتمبكي وفريحة وزكريتي وترانا لتسليط الضوء على النسخة الـ18 من البطولة القارية.
تم الكشف عن التمائم الرائعة للجمهور في ساحة براحة مشيرب المفتوحة في وسط مدينة الدوحة، مع بقاء 42 يوماً حتى انطلاق المباراة الافتتاحية للبطولة يوم 12 يناير 2024، على ستاد لوسيل بين منتخب قطر المُضيف ومنتخب لبنان.
يقود طاقم هذه الشخصيات صبوغ، ابن العائلة ذو اللون الأزرق والذي اشتق اسمه من المصطلح شائع الاستخدام في قطر للإشارة إلى الجربوع، أو قوارض الصحراء. وتتبعه فريحة ذات اللون الوردي، الابنة الكبرى للعائلة والتي سميت على اسم منطقة فريحة في شمال قطر. والثالث هو تمبكي، الابن الأصغر ذو اللون الأصفر الذي سمي على اسم منطقة تمبك في شرق قطر. الوالدان هما: زكريتي وترانا، الأب ذو اللون الأخضر والأم ذات اللون الأرجواني على التوالي؛ تم تسمية الزوجين على اسم منطقة زكريت في غرب قطر ومنطقة ترينا في شمال قطر.
تم إحياء الشخصيات في بطولة كأس آسيا AFC قطر 2023، من خلال فيلم رسوم متحركة مستوحى من الرسوم التي تنتجها استوديوهات كتارا. ومن الآن وحتى اختتام منافسات البطولة في 10 فبراير 2024، سوف يستمتع الجمهور بعمل رسوم متحركة يستحضر الحنين إلى الرسوم الكاريكاتورية الشهيرة في الماضي. الرسوم المتحركة من إخراج فهد الكواري، وأداء الأغنية من قبل الفنانة القطرية دانا المير والأسطورة طارق العربي طرقان.
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