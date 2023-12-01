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السجن 5 سنوات لمتهم بسرقة منزل بالإكراه

12/1/2023 7:11:30 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أيدت‭ ‬المحكمة‭ ‬الاستئنافية‭ ‬سجن‭ ‬آسيوي‭ ‬أدين‭ ‬بسرقة‭ ‬أحد‭ ‬البيوت‭ ‬في‭ ‬المحرق‭ ‬5‭ ‬سنوات،‭ ‬حيث‭ ‬اقتحم‭ ‬مطبخ‭ ‬البيت‭ ‬حاملاً‭ ‬سكينا‭ ‬هدد‭ ‬به‭ ‬الخادمة‭ ‬وطلب‭ ‬منها‭ ‬مفتاح‭ ‬الباب‭ ‬الرئيسي‭ ‬للبيت،‭ ‬إلا‭ ‬أنها‭ ‬صرخت‭ ‬فلاذ‭ ‬بالهرب‭.‬

الواقعة‭ ‬سردتها‭ ‬الخادمة‭ ‬حين‭ ‬سمعها‭ ‬أصحاب‭ ‬البيت‭ ‬تصرخ‭ ‬من‭ ‬المطبخ‭ ‬طالبة‭ ‬النجدة،‭ ‬فتوجهوا‭ ‬إليها‭ ‬حيث‭ ‬أخبرتهم‭ ‬أنها‭ ‬أثناء‭ ‬ما‭ ‬كانت‭ ‬تؤدي‭ ‬عملها‭ ‬في‭ ‬المطبخ‭ ‬الخارجي‭ ‬فوجئت‭ ‬بالمتهم‭ ‬يدخل‭ ‬حاملاً‭ ‬سكيناً‭ ‬بيده،‭ ‬وهددها‭ ‬بها‭ ‬وطلب‭ ‬منها‭ ‬مفتاح‭ ‬الباب‭ ‬الرئيسي‭ ‬للبيت،‭ ‬وكانت‭ ‬المسافة‭ ‬التي‭ ‬تفصل‭ ‬بينهما‭ ‬قرابة‭ ‬المتر‭ ‬الواحد،‭ ‬فما‭ ‬كان‭ ‬منها‭ ‬إلا‭ ‬أن‭ ‬صرخت‭ ‬بأعلى‭ ‬صوتها‭ ‬ما‭ ‬سبب‭ ‬ارتباكاً‭ ‬للمتهم‭ ‬وخرج‭ ‬مسرعاً‭ ‬من‭ ‬البيت‭.‬

ومن‭ ‬خلال‭ ‬إجراء‭ ‬التحريات‭ ‬تم‭ ‬التوصل‭ ‬إلى‭ ‬المتهم‭ ‬والقبض‭ ‬عليه‭ ‬حيث‭ ‬اعترف‭ ‬بمحاضر‭ ‬الاستدلال‭ ‬بالواقعة،‭ ‬فأحالته‭ ‬النيابة‭ ‬العامة‭ ‬إلى‭ ‬المحكمة‭ ‬بتهمة‭ ‬الشروع‭ ‬في‭ ‬سرقة‭ ‬منقولات‭ ‬مملوكة‭ ‬للمجني‭ ‬عليها‭ ‬وذلك‭ ‬بطريق‭ ‬الإكراه‭ ‬بأن‭ ‬هددها‭ ‬بسكين،‭ ‬وقد‭ ‬خاب‭ ‬أثر‭ ‬الجريمة‭ ‬لسبب‭ ‬لا‭ ‬دخل‭ ‬لإرادته‭ ‬فيه،‭ ‬هو‭ ‬استغاثة‭ ‬المجني‭ ‬عليها‭.‬

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