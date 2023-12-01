السجن 5 سنوات لمتهم بسرقة منزل بالإكراه

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- Akhbar Al Khaleej) أيدت المحكمة الاستئنافية سجن آسيوي أدين بسرقة أحد البيوت في المحرق 5 سنوات، حيث اقتحم مطبخ البيت حاملاً سكينا هدد به الخادمة وطلب منها مفتاح الباب الرئيسي للبيت، إلا أنها صرخت فلاذ بالهرب.
الواقعة سردتها الخادمة حين سمعها أصحاب البيت تصرخ من المطبخ طالبة النجدة، فتوجهوا إليها حيث أخبرتهم أنها أثناء ما كانت تؤدي عملها في المطبخ الخارجي فوجئت بالمتهم يدخل حاملاً سكيناً بيده، وهددها بها وطلب منها مفتاح الباب الرئيسي للبيت، وكانت المسافة التي تفصل بينهما قرابة المتر الواحد، فما كان منها إلا أن صرخت بأعلى صوتها ما سبب ارتباكاً للمتهم وخرج مسرعاً من البيت.
ومن خلال إجراء التحريات تم التوصل إلى المتهم والقبض عليه حيث اعترف بمحاضر الاستدلال بالواقعة، فأحالته النيابة العامة إلى المحكمة بتهمة الشروع في سرقة منقولات مملوكة للمجني عليها وذلك بطريق الإكراه بأن هددها بسكين، وقد خاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادته فيه، هو استغاثة المجني عليها.
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