إلزام مستأجر أرض ((وقف)) سداد 19 ألف دينار لـ((الجعفرية))

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

بعد‭ ‬10‭ ‬سنوات‭ ‬على‭ ‬عدم‭ ‬سداد‭ ‬الإيجار‭ ‬المستحق،‭ ‬لجأت‭ ‬الأوقاف‭ ‬الجعفرية‭ ‬إلى‭ ‬المحكمة‭ ‬الإدارية‭ ‬لتحصيل‭ ‬الإيجار‭ ‬المتأخر‭ ‬من‭ ‬مستأجر‭ ‬أرض‭ ‬وقف‭ ‬في‭ ‬المقشع‭ ‬والمقدر‭ ‬بـ‭ ‬19‭ ‬ألف‭ ‬دينار،‭ ‬حيث‭ ‬بدأ‭ ‬عقد‭ ‬الإيجار‭ ‬في‭ ‬أبريل‭ ‬2007‭ ‬وكان‭ ‬مقدرا‭ ‬له‭ ‬الانتهاء‭ ‬في‭ ‬مارس‭ ‬2013‭ ‬إلا‭ ‬أن‭ ‬المستأجر‭ ‬دفع‭ ‬جزءا‭ ‬فقط‭ ‬من‭ ‬إيجار‭ ‬أول‭ ‬شهر‭ ‬ولم‭ ‬يسدد‭ ‬باقي‭ ‬العقد،‭ ‬حيث‭ ‬أقر‭ ‬بعدم‭ ‬السداد‭ ‬أمام‭ ‬المحكمة‭ ‬وقدما‭ ‬طلبا‭ ‬لتقسيط‭ ‬المبلغ،‭ ‬إلا‭ ‬أن‭ ‬محكمة‭ ‬أول‭ ‬درجة‭ ‬انتهت‭ ‬في‭ ‬حكمها‭ ‬إلى‭ ‬إلزامه‭ ‬بسداد‭ ‬المبلغ‭ ‬المستحق‭ ‬وأمرت‭ ‬بطرده‭ ‬من‭ ‬الأرض‭ ‬المؤجرة،‭ ‬فاستأنف‭ ‬على‭ ‬الحكم‭ ‬أمام‭ ‬المحكمة‭ ‬الاستئنافية‭ ‬العليا‭ ‬التي‭ ‬أيدت‭ ‬الحكم‭ ‬المستأنف‭ ‬ورفضت‭ ‬طعنه‭.‬

وقالت‭ ‬الأوقاف‭ ‬في‭ ‬دعواها‭ ‬إن‭ ‬المدعى‭ ‬عليه‭ ‬استأجر‭ ‬الأرض‭ ‬بمنطقة‭ ‬المقشع‭ ‬والبالغ‭ ‬مساحتها‭ ‬4960‭ ‬مترا‭ ‬مربعا‭ ‬تقريباً،‭ ‬لقاء‭ ‬أجرة‭ ‬سنوية‭ ‬قدرها‭ ‬1200‭ ‬دينار،‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬يبدأ‭ ‬العقد‭ ‬في‭ ‬أبريل‭ ‬2007‭

‬وحتى‭ ‬مارس‭ ‬2013‭

‬حيث‭ ‬سدد‭ ‬جزءا‭ ‬من‭ ‬إيجار‭ ‬الشهر‭ ‬الأول‭ ‬فقط‭ ‬وامتنع‭ ‬المستأجر‭ ‬عن‭ ‬سداد‭ ‬الأجرة‭ ‬للعين‭ ‬المؤجرة‭ ‬حتى‭ ‬تاريخ‭ ‬انتهاء‭ ‬العقد‭ ‬مما‭ ‬ترصد‭ ‬في‭ ‬ذمته‭ ‬مبلغاً‭ ‬قدره‭ ‬19‭ ‬ألف‭ ‬دينار،‭ ‬حيث‭ ‬طالبته‭ ‬الأوقاف‭ ‬بحسب‭ ‬الدعوى‭ ‬مراراً‭ ‬وتكراراً‭ ‬بسداد‭ ‬المبالغ‭ ‬المترصدة‭ ‬في‭ ‬ذمته‭ ‬وكان‭ ‬آخرها‭ ‬بموجب‭ ‬إشعار‭ ‬مسجل‭ ‬بعلم‭ ‬الوصول‭ ‬في‭ ‬يناير‭ ‬من‭ ‬العام‭ ‬الحالي‭ ‬2023‭ ‬إلا‭ ‬أن‭ ‬ذلك‭ ‬لم‭ ‬يحرك‭ ‬ساكنا‭ ‬الأمر‭ ‬الذي‭ ‬حدا‭ ‬بها‭ ‬إلى‭ ‬إقامة‭ ‬دعواها‭ ‬فيما‭ ‬أقر‭ ‬المدعى‭ ‬عليه‭ ‬بالمبالغ‭ ‬المستحقة‭ ‬عليه‭ ‬والتمس‭ ‬تقسيط‭ ‬مبلغ‭ ‬الإيجار‭ ‬المتأخر‭.‬

حيث‭ ‬قضت‭ ‬محكمة‭ ‬أول‭ ‬درجة‭ ‬بإلزامه‭ ‬إخلاء‭ ‬أرض‭ ‬الوقف،‭ ‬وألزمته‭ ‬بأن‭ ‬يؤدى‭ ‬إلى‭ ‬المدعية‭ ‬مبلغا‭ ‬قدره‭ ‬19‭ ‬ألف‭ ‬دينار‭ ‬خاصة‭ ‬وأنه‭ ‬لم‭ ‬ينكر‭ ‬التعاقد‭ ‬ولكن‭ ‬طلبه‭ ‬هو‭ ‬تقسيط‭ ‬مديونية‭ ‬الأجرة‭ ‬المطالب‭ ‬بها‭ ‬مما‭ ‬يعد‭ ‬منه‭ ‬إقراره‭ ‬قضائياً‭ ‬بامتداد‭ ‬ذلك‭ ‬العقد‭ ‬وانتفاعه‭ ‬بالعين‭ ‬المؤجرة‭ ‬حتى‭ ‬تاريخ‭ ‬إقامة‭ ‬الدعوى،‭ ‬وقالت‭ ‬إن‭ ‬المدعى‭ ‬عليه‭ ‬لم‭ ‬ينازع‭ ‬في‭ ‬حقيقة‭ ‬أو‭ ‬مقدار‭ ‬الأجرة‭ ‬محل‭ ‬التداعي‭ ‬عن‭ ‬فترة‭ ‬النزاع‭ ‬ولم‭ ‬يقدم‭ ‬ما‭ ‬يفيد‭ ‬سدادها‭ ‬عن‭ ‬تلك‭ ‬الفترة‭ ‬والتي‭ ‬تقدر‭ ‬قيمتها‭ ‬بمبلغ‭ ‬19‭ ‬ألف‭ ‬دينار،‭ ‬الأمر‭ ‬الذي‭ ‬يكون‭ ‬معه‭ ‬الأخير‭ ‬قد‭ ‬أخل‭ ‬بالتزامه‭ ‬التعاقدي‭ ‬مما‭ ‬يضحى‭ ‬معه‭ ‬طلب‭ ‬الفسخ‭ ‬والإخلاء‭ ‬المترتب‭ ‬عليه‭ ‬بطريق‭ ‬اللزوم‭ ‬قد‭ ‬أقيم‭ ‬على‭ ‬سند‭ ‬صحيح‭ ‬من‭ ‬الواقع‭ ‬والقانون،‭ ‬حيث‭ ‬لم‭ ‬يرتض‭ ‬المدعى‭ ‬عليه‭ ‬الحكم‭ ‬وطلب‭ ‬واستأنف‭ ‬الحكم‭ ‬وساق‭ ‬في‭ ‬الاستئناف‭ ‬أنه‭ ‬مستأجر‭ ‬الأرض‭ ‬منذ‭ ‬عام‭ ‬1997‭ ‬وهي‭ ‬مصدر‭ ‬رزقه‭ ‬ورزق‭ ‬أولاده،‭ ‬مع‭ ‬عدم‭ ‬اعتراضه‭ ‬على‭ ‬المبلغ‭ ‬المحكوم‭ ‬به‭ ‬وأنه‭ ‬على‭ ‬استعداد‭ ‬لسداده،‭ ‬ولكن‭ ‬بالتقسيط‭.‬

من‭ ‬جانبها‭ ‬قالت‭ ‬محكمة‭ ‬الاستئناف‭ ‬أن‭ ‬المادة‭ (‬128‭) ‬من‭ ‬القانون‭ ‬المدني‭ ‬الصادر‭ ‬بالمرسوم‭ ‬بقانون‭ ‬رقم‭ ‬19‭ ‬لسنة‭ ‬2001‭ ‬نصت‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬العقد‭ ‬شريعة‭ ‬المتعاقدين،‭ ‬فلا‭ ‬يجوز‭ ‬لأحدهما‭ ‬أن‭ ‬يستقل‭ ‬بنقضه‭ ‬أو‭ ‬تعديل‭ ‬أحكامه،‭ ‬إلا‭ ‬في‭ ‬حدود‭ ‬ما‭ ‬يسمح‭ ‬به‭ ‬الاتفاق‭ ‬أو‭ ‬يقضي‭ ‬به‭ ‬القانون،‭ ‬ونصت‭ ‬المادة‭ (‬129‭) ‬من‭ ‬نفس‭ ‬القانون‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬‮«‬يجب‭ ‬تنفيذ‭ ‬العقد‭ ‬طبقا‭ ‬لما‭ ‬يتضمنه‭ ‬من‭ ‬أحكام،‭ ‬وبطريقة‭ ‬تتفق‭ ‬مع‭ ‬ما‭ ‬يقتضيه‭ ‬حسن‭ ‬النية‭ ‬وشرف‭ ‬التعامل،‭ ‬وإن‭ ‬المقرر‭ ‬أن‭ ‬العقد‭ ‬شريعة‭ ‬المتعاقدين‭ ‬فلا‭ ‬يجوز‭ ‬نقضه‭ ‬أو‭ ‬تعديله‭ ‬إلا‭ ‬باتفاق‭ ‬الطرفين‭ ‬أو‭ ‬للأسباب‭ ‬التي‭ ‬يقررها‭ ‬القانون‭ ‬مما‭ ‬مؤداه‭ ‬أنه‭ ‬لا‭ ‬يجوز‭ ‬لأحد‭ ‬طرفي‭ ‬العقد‭ ‬أن‭ ‬يستقل‭ ‬بمفرده‭ ‬بنقضه‭ ‬أو‭ ‬تعديله،‭ ‬وأن‭ ‬تنفيــذه‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬طبقا‭ ‬لما‭ ‬اشتمل‭ ‬عليه‭ ‬وبطريقة‭ ‬تتفق‭ ‬مع‭ ‬مقتضيات‭ ‬حسن‭ ‬النية‮»‬‭.‬وأضافت‭ ‬أن‭ ‬الثابت‭ ‬من‭ ‬أوراق‭ ‬الدعوى‭ ‬أن‭ ‬المدعى‭ ‬عليه‭ ‬استأجر‭ ‬قطعة‭ ‬الأرض‭ - ‬أرض‭ ‬الوقف‭ - ‬الكائنة‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬المقشع‭ ‬والبالغ‭ ‬مساحتها‭ ‬4960‭ ‬مترا‭ ‬مربعا‭ ‬تقريباً،‭ ‬مدة‭ ‬ستة‭ ‬عشر‭ ‬عاماً‭ ‬تبدأ‭ ‬من‭ ‬أبريل‭ ‬1997‭ ‬وتنتهي‭ ‬في‭ ‬مارس‭ ‬2013،‭ ‬مقابل‭ ‬أجرة‭ ‬سنوية‭ ‬قدرها‭ ‬1200‭ ‬دينار‭ ‬يدفع‭ ‬مقدماً‭ ‬في‭ ‬شهر‭ ‬أبريل‭ ‬من‭ ‬كل‭ ‬عام،‭ ‬وذلك‭ ‬بغرض‭ ‬تطويرها‭ ‬في‭ ‬دكاكين‭ ‬وزراعة‭ ‬بقية‭ ‬الأرض،‭ ‬وتضمنت‭ ‬نصوص‭ ‬العقد‭ ‬أن‭ ‬العقد‭ ‬يعتبر‭ ‬مفسوخاً‭ ‬من‭ ‬تلقاء‭ ‬نفسه‭ ‬ودون‭ ‬حاجة‭ ‬لإنذار‭ ‬أو‭ ‬تنبيه‭ ‬إذا‭ ‬تأخر‭ ‬المستأجر‭ ‬عن‭ ‬دفع‭ ‬الإيجار‭ ‬في‭ ‬موعد‭ ‬سداده،‭ ‬ويجب‭ ‬على‭ ‬المؤجر‭ ‬إخطار‭ ‬المستأجر‭ ‬بخطاب‭ ‬مسجل‭ ‬بعلم‭ ‬الوصول‭ ‬مدته‭ ‬أسبوعين‭ ‬لدفع‭ ‬مبلغ‭ ‬الإيجار،‭ ‬فإذا‭ ‬لم‭ ‬يتم‭ ‬الدفع‭ ‬حق‭ ‬للمؤجر‭ ‬اللجوء‭ ‬إلى‭ ‬القضاء‭ ‬المستعجل‭ ‬لإخلاء‭ ‬المأجور‭.‬

وقالت‭ ‬إن‭ ‬الثابت‭ ‬من‭ ‬الأوراق‭ ‬تخلف‭ ‬المستأنف‭ ‬عن‭ ‬سداد‭ ‬الإيجار‭ ‬اعتباراً‭ ‬من‭ ‬مايو‭ ‬2007‭ ‬وجزء‭ ‬من‭ ‬أبريل‭ ‬2007‭ ‬حتى‭ ‬فبراير‭ ‬2013‭

‬بمبلغ‭ ‬إجمالي‭ ‬19017‭ ‬دينارا؛‭ ‬مما‭ ‬يتعين‭ ‬معه‭ ‬القضاء‭ ‬بإلزام‭ ‬المستأنف‭ ‬بأن‭ ‬يؤدي‭ ‬للمستأنف‭ ‬ضدها‭ ‬الأولى‭ ‬مبلغًا‭ ‬قدره‭ ‬19017‭ ‬دينارا،‭ ‬وحيث‭ ‬إنه‭ ‬عن‭ ‬طلب‭ ‬فسخ‭ ‬العقد‭ ‬وإخلاء‭ ‬الأرض‭ ‬موضوع‭ ‬التداعي،‭ ‬فإذ‭ ‬أقامت‭ ‬المستأنف‭ ‬ضدها‭ ‬الدعوى‭ ‬المستأنفة‭ ‬متضمنه‭ ‬في‭ ‬طلباتها‭ ‬إخلاء‭ ‬الأرض‭ ‬المؤجرة،‭ ‬الأمر‭ ‬الذي‭ ‬يكون‭ ‬هذا‭ ‬بمثابة‭ ‬إخطار‭ ‬للمستأنف‭ ‬بإخلاء‭ ‬الأرض‭ ‬المؤجرة،‭ ‬وإذ‭ ‬انتهت‭ ‬المحكمة‭ ‬فيما‭ ‬تقدم‭ ‬إلى‭ ‬إخلال‭ ‬المستأنف‭ ‬ببنود‭ ‬العقد‭ ‬وعدم‭ ‬التزامه‭ ‬بسداد‭ ‬الإيجار‭ ‬المستحق‭ ‬في‭ ‬موعده‭ ‬لمدة‭ ‬تجاوزت‭ ‬الخمس‭ ‬عشرة‭ ‬سنة،‭ ‬فلهذه‭ ‬الأسباب‭ ‬حكمت‭ ‬المحكمة‭: ‬بقبول‭ ‬الاستئناف‭ ‬شكلاً،‭ ‬ورفضه‭ ‬موضوعاً‭ ‬وتأييد‭ ‬الحكم‭ ‬المستأنف،‭ ‬وألزمت‭ ‬المستأنف‭ ‬المصروفات‭ ‬ومبلغ‭ ‬ثلاثين‭ ‬دينارا‭ ‬مقابل‭ ‬أتعاب‭ ‬المحاماة‭.‬