-->

Saturday, 02 December 2023 04:28 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


إلزام مستأجر أرض ((وقف)) سداد 19 ألف دينار لـ((الجعفرية))

12/1/2023 7:11:30 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) استأجرها 16 سنة وسدد فقط جزءا من إيجار الشهر الأول..

بعد‭ ‬10‭ ‬سنوات‭ ‬على‭ ‬عدم‭ ‬سداد‭ ‬الإيجار‭ ‬المستحق،‭ ‬لجأت‭ ‬الأوقاف‭ ‬الجعفرية‭ ‬إلى‭ ‬المحكمة‭ ‬الإدارية‭ ‬لتحصيل‭ ‬الإيجار‭ ‬المتأخر‭ ‬من‭ ‬مستأجر‭ ‬أرض‭ ‬وقف‭ ‬في‭ ‬المقشع‭ ‬والمقدر‭ ‬بـ‭ ‬19‭ ‬ألف‭ ‬دينار،‭ ‬حيث‭ ‬بدأ‭ ‬عقد‭ ‬الإيجار‭ ‬في‭ ‬أبريل‭ ‬2007‭ ‬وكان‭ ‬مقدرا‭ ‬له‭ ‬الانتهاء‭ ‬في‭ ‬مارس‭ ‬2013‭ ‬إلا‭ ‬أن‭ ‬المستأجر‭ ‬دفع‭ ‬جزءا‭ ‬فقط‭ ‬من‭ ‬إيجار‭ ‬أول‭ ‬شهر‭ ‬ولم‭ ‬يسدد‭ ‬باقي‭ ‬العقد،‭ ‬حيث‭ ‬أقر‭ ‬بعدم‭ ‬السداد‭ ‬أمام‭ ‬المحكمة‭ ‬وقدما‭ ‬طلبا‭ ‬لتقسيط‭ ‬المبلغ،‭ ‬إلا‭ ‬أن‭ ‬محكمة‭ ‬أول‭ ‬درجة‭ ‬انتهت‭ ‬في‭ ‬حكمها‭ ‬إلى‭ ‬إلزامه‭ ‬بسداد‭ ‬المبلغ‭ ‬المستحق‭ ‬وأمرت‭ ‬بطرده‭ ‬من‭ ‬الأرض‭ ‬المؤجرة،‭ ‬فاستأنف‭ ‬على‭ ‬الحكم‭ ‬أمام‭ ‬المحكمة‭ ‬الاستئنافية‭ ‬العليا‭ ‬التي‭ ‬أيدت‭ ‬الحكم‭ ‬المستأنف‭ ‬ورفضت‭ ‬طعنه‭.‬

وقالت‭ ‬الأوقاف‭ ‬في‭ ‬دعواها‭ ‬إن‭ ‬المدعى‭ ‬عليه‭ ‬استأجر‭ ‬الأرض‭ ‬بمنطقة‭ ‬المقشع‭ ‬والبالغ‭ ‬مساحتها‭ ‬4960‭ ‬مترا‭ ‬مربعا‭ ‬تقريباً،‭ ‬لقاء‭ ‬أجرة‭ ‬سنوية‭ ‬قدرها‭ ‬1200‭ ‬دينار،‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬يبدأ‭ ‬العقد‭ ‬في‭ ‬أبريل‭ ‬2007‭
‬وحتى‭ ‬مارس‭ ‬2013‭
‬حيث‭ ‬سدد‭ ‬جزءا‭ ‬من‭ ‬إيجار‭ ‬الشهر‭ ‬الأول‭ ‬فقط‭ ‬وامتنع‭ ‬المستأجر‭ ‬عن‭ ‬سداد‭ ‬الأجرة‭ ‬للعين‭ ‬المؤجرة‭ ‬حتى‭ ‬تاريخ‭ ‬انتهاء‭ ‬العقد‭ ‬مما‭ ‬ترصد‭ ‬في‭ ‬ذمته‭ ‬مبلغاً‭ ‬قدره‭ ‬19‭ ‬ألف‭ ‬دينار،‭ ‬حيث‭ ‬طالبته‭ ‬الأوقاف‭ ‬بحسب‭ ‬الدعوى‭ ‬مراراً‭ ‬وتكراراً‭ ‬بسداد‭ ‬المبالغ‭ ‬المترصدة‭ ‬في‭ ‬ذمته‭ ‬وكان‭ ‬آخرها‭ ‬بموجب‭ ‬إشعار‭ ‬مسجل‭ ‬بعلم‭ ‬الوصول‭ ‬في‭ ‬يناير‭ ‬من‭ ‬العام‭ ‬الحالي‭ ‬2023‭ ‬إلا‭ ‬أن‭ ‬ذلك‭ ‬لم‭ ‬يحرك‭ ‬ساكنا‭ ‬الأمر‭ ‬الذي‭ ‬حدا‭ ‬بها‭ ‬إلى‭ ‬إقامة‭ ‬دعواها‭ ‬فيما‭ ‬أقر‭ ‬المدعى‭ ‬عليه‭ ‬بالمبالغ‭ ‬المستحقة‭ ‬عليه‭ ‬والتمس‭ ‬تقسيط‭ ‬مبلغ‭ ‬الإيجار‭ ‬المتأخر‭.‬

حيث‭ ‬قضت‭ ‬محكمة‭ ‬أول‭ ‬درجة‭ ‬بإلزامه‭ ‬إخلاء‭ ‬أرض‭ ‬الوقف،‭ ‬وألزمته‭ ‬بأن‭ ‬يؤدى‭ ‬إلى‭ ‬المدعية‭ ‬مبلغا‭ ‬قدره‭ ‬19‭ ‬ألف‭ ‬دينار‭ ‬خاصة‭ ‬وأنه‭ ‬لم‭ ‬ينكر‭ ‬التعاقد‭ ‬ولكن‭ ‬طلبه‭ ‬هو‭ ‬تقسيط‭ ‬مديونية‭ ‬الأجرة‭ ‬المطالب‭ ‬بها‭ ‬مما‭ ‬يعد‭ ‬منه‭ ‬إقراره‭ ‬قضائياً‭ ‬بامتداد‭ ‬ذلك‭ ‬العقد‭ ‬وانتفاعه‭ ‬بالعين‭ ‬المؤجرة‭ ‬حتى‭ ‬تاريخ‭ ‬إقامة‭ ‬الدعوى،‭ ‬وقالت‭ ‬إن‭ ‬المدعى‭ ‬عليه‭ ‬لم‭ ‬ينازع‭ ‬في‭ ‬حقيقة‭ ‬أو‭ ‬مقدار‭ ‬الأجرة‭ ‬محل‭ ‬التداعي‭ ‬عن‭ ‬فترة‭ ‬النزاع‭ ‬ولم‭ ‬يقدم‭ ‬ما‭ ‬يفيد‭ ‬سدادها‭ ‬عن‭ ‬تلك‭ ‬الفترة‭ ‬والتي‭ ‬تقدر‭ ‬قيمتها‭ ‬بمبلغ‭ ‬19‭ ‬ألف‭ ‬دينار،‭ ‬الأمر‭ ‬الذي‭ ‬يكون‭ ‬معه‭ ‬الأخير‭ ‬قد‭ ‬أخل‭ ‬بالتزامه‭ ‬التعاقدي‭ ‬مما‭ ‬يضحى‭ ‬معه‭ ‬طلب‭ ‬الفسخ‭ ‬والإخلاء‭ ‬المترتب‭ ‬عليه‭ ‬بطريق‭ ‬اللزوم‭ ‬قد‭ ‬أقيم‭ ‬على‭ ‬سند‭ ‬صحيح‭ ‬من‭ ‬الواقع‭ ‬والقانون،‭ ‬حيث‭ ‬لم‭ ‬يرتض‭ ‬المدعى‭ ‬عليه‭ ‬الحكم‭ ‬وطلب‭ ‬واستأنف‭ ‬الحكم‭ ‬وساق‭ ‬في‭ ‬الاستئناف‭ ‬أنه‭ ‬مستأجر‭ ‬الأرض‭ ‬منذ‭ ‬عام‭ ‬1997‭ ‬وهي‭ ‬مصدر‭ ‬رزقه‭ ‬ورزق‭ ‬أولاده،‭ ‬مع‭ ‬عدم‭ ‬اعتراضه‭ ‬على‭ ‬المبلغ‭ ‬المحكوم‭ ‬به‭ ‬وأنه‭ ‬على‭ ‬استعداد‭ ‬لسداده،‭ ‬ولكن‭ ‬بالتقسيط‭.‬

من‭ ‬جانبها‭ ‬قالت‭ ‬محكمة‭ ‬الاستئناف‭ ‬أن‭ ‬المادة‭ (‬128‭) ‬من‭ ‬القانون‭ ‬المدني‭ ‬الصادر‭ ‬بالمرسوم‭ ‬بقانون‭ ‬رقم‭ ‬19‭ ‬لسنة‭ ‬2001‭ ‬نصت‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬العقد‭ ‬شريعة‭ ‬المتعاقدين،‭ ‬فلا‭ ‬يجوز‭ ‬لأحدهما‭ ‬أن‭ ‬يستقل‭ ‬بنقضه‭ ‬أو‭ ‬تعديل‭ ‬أحكامه،‭ ‬إلا‭ ‬في‭ ‬حدود‭ ‬ما‭ ‬يسمح‭ ‬به‭ ‬الاتفاق‭ ‬أو‭ ‬يقضي‭ ‬به‭ ‬القانون،‭ ‬ونصت‭ ‬المادة‭ (‬129‭) ‬من‭ ‬نفس‭ ‬القانون‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬‮«‬يجب‭ ‬تنفيذ‭ ‬العقد‭ ‬طبقا‭ ‬لما‭ ‬يتضمنه‭ ‬من‭ ‬أحكام،‭ ‬وبطريقة‭ ‬تتفق‭ ‬مع‭ ‬ما‭ ‬يقتضيه‭ ‬حسن‭ ‬النية‭ ‬وشرف‭ ‬التعامل،‭ ‬وإن‭ ‬المقرر‭ ‬أن‭ ‬العقد‭ ‬شريعة‭ ‬المتعاقدين‭ ‬فلا‭ ‬يجوز‭ ‬نقضه‭ ‬أو‭ ‬تعديله‭ ‬إلا‭ ‬باتفاق‭ ‬الطرفين‭ ‬أو‭ ‬للأسباب‭ ‬التي‭ ‬يقررها‭ ‬القانون‭ ‬مما‭ ‬مؤداه‭ ‬أنه‭ ‬لا‭ ‬يجوز‭ ‬لأحد‭ ‬طرفي‭ ‬العقد‭ ‬أن‭ ‬يستقل‭ ‬بمفرده‭ ‬بنقضه‭ ‬أو‭ ‬تعديله،‭ ‬وأن‭ ‬تنفيــذه‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬طبقا‭ ‬لما‭ ‬اشتمل‭ ‬عليه‭ ‬وبطريقة‭ ‬تتفق‭ ‬مع‭ ‬مقتضيات‭ ‬حسن‭ ‬النية‮»‬‭.‬وأضافت‭ ‬أن‭ ‬الثابت‭ ‬من‭ ‬أوراق‭ ‬الدعوى‭ ‬أن‭ ‬المدعى‭ ‬عليه‭ ‬استأجر‭ ‬قطعة‭ ‬الأرض‭ - ‬أرض‭ ‬الوقف‭ - ‬الكائنة‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬المقشع‭ ‬والبالغ‭ ‬مساحتها‭ ‬4960‭ ‬مترا‭ ‬مربعا‭ ‬تقريباً،‭ ‬مدة‭ ‬ستة‭ ‬عشر‭ ‬عاماً‭ ‬تبدأ‭ ‬من‭ ‬أبريل‭ ‬1997‭ ‬وتنتهي‭ ‬في‭ ‬مارس‭ ‬2013،‭ ‬مقابل‭ ‬أجرة‭ ‬سنوية‭ ‬قدرها‭ ‬1200‭ ‬دينار‭ ‬يدفع‭ ‬مقدماً‭ ‬في‭ ‬شهر‭ ‬أبريل‭ ‬من‭ ‬كل‭ ‬عام،‭ ‬وذلك‭ ‬بغرض‭ ‬تطويرها‭ ‬في‭ ‬دكاكين‭ ‬وزراعة‭ ‬بقية‭ ‬الأرض،‭ ‬وتضمنت‭ ‬نصوص‭ ‬العقد‭ ‬أن‭ ‬العقد‭ ‬يعتبر‭ ‬مفسوخاً‭ ‬من‭ ‬تلقاء‭ ‬نفسه‭ ‬ودون‭ ‬حاجة‭ ‬لإنذار‭ ‬أو‭ ‬تنبيه‭ ‬إذا‭ ‬تأخر‭ ‬المستأجر‭ ‬عن‭ ‬دفع‭ ‬الإيجار‭ ‬في‭ ‬موعد‭ ‬سداده،‭ ‬ويجب‭ ‬على‭ ‬المؤجر‭ ‬إخطار‭ ‬المستأجر‭ ‬بخطاب‭ ‬مسجل‭ ‬بعلم‭ ‬الوصول‭ ‬مدته‭ ‬أسبوعين‭ ‬لدفع‭ ‬مبلغ‭ ‬الإيجار،‭ ‬فإذا‭ ‬لم‭ ‬يتم‭ ‬الدفع‭ ‬حق‭ ‬للمؤجر‭ ‬اللجوء‭ ‬إلى‭ ‬القضاء‭ ‬المستعجل‭ ‬لإخلاء‭ ‬المأجور‭.‬

وقالت‭ ‬إن‭ ‬الثابت‭ ‬من‭ ‬الأوراق‭ ‬تخلف‭ ‬المستأنف‭ ‬عن‭ ‬سداد‭ ‬الإيجار‭ ‬اعتباراً‭ ‬من‭ ‬مايو‭ ‬2007‭ ‬وجزء‭ ‬من‭ ‬أبريل‭ ‬2007‭ ‬حتى‭ ‬فبراير‭ ‬2013‭
‬بمبلغ‭ ‬إجمالي‭ ‬19017‭ ‬دينارا؛‭ ‬مما‭ ‬يتعين‭ ‬معه‭ ‬القضاء‭ ‬بإلزام‭ ‬المستأنف‭ ‬بأن‭ ‬يؤدي‭ ‬للمستأنف‭ ‬ضدها‭ ‬الأولى‭ ‬مبلغًا‭ ‬قدره‭ ‬19017‭ ‬دينارا،‭ ‬وحيث‭ ‬إنه‭ ‬عن‭ ‬طلب‭ ‬فسخ‭ ‬العقد‭ ‬وإخلاء‭ ‬الأرض‭ ‬موضوع‭ ‬التداعي،‭ ‬فإذ‭ ‬أقامت‭ ‬المستأنف‭ ‬ضدها‭ ‬الدعوى‭ ‬المستأنفة‭ ‬متضمنه‭ ‬في‭ ‬طلباتها‭ ‬إخلاء‭ ‬الأرض‭ ‬المؤجرة،‭ ‬الأمر‭ ‬الذي‭ ‬يكون‭ ‬هذا‭ ‬بمثابة‭ ‬إخطار‭ ‬للمستأنف‭ ‬بإخلاء‭ ‬الأرض‭ ‬المؤجرة،‭ ‬وإذ‭ ‬انتهت‭ ‬المحكمة‭ ‬فيما‭ ‬تقدم‭ ‬إلى‭ ‬إخلال‭ ‬المستأنف‭ ‬ببنود‭ ‬العقد‭ ‬وعدم‭ ‬التزامه‭ ‬بسداد‭ ‬الإيجار‭ ‬المستحق‭ ‬في‭ ‬موعده‭ ‬لمدة‭ ‬تجاوزت‭ ‬الخمس‭ ‬عشرة‭ ‬سنة،‭ ‬فلهذه‭ ‬الأسباب‭ ‬حكمت‭ ‬المحكمة‭: ‬بقبول‭ ‬الاستئناف‭ ‬شكلاً،‭ ‬ورفضه‭ ‬موضوعاً‭ ‬وتأييد‭ ‬الحكم‭ ‬المستأنف،‭ ‬وألزمت‭ ‬المستأنف‭ ‬المصروفات‭ ‬ومبلغ‭ ‬ثلاثين‭ ‬دينارا‭ ‬مقابل‭ ‬أتعاب‭ ‬المحاماة‭.‬

MENAFN01122023000055011008ID1107523984

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث