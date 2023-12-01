جلسة حوارية قضائية بحرينية إماراتية حول ((دور المحاكم الوطنية في تطوير ودعم التحكيم المحلي والأجنبي))

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وقدم‭ ‬المحاضرة‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬القاضي‭ ‬علي‭ ‬شامس‭ ‬المدحاني‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬محاكم‭ ‬مركز‭ ‬دبي‭ ‬المالي‭ ‬العالمي‭ ‬رئيس‭ ‬دائرة‭ ‬العلاقات‭ ‬الدولية‭ ‬للشؤون‭ ‬القضائية‭ ‬في‭ ‬محاكم‭ ‬المركز،‭ ‬والقاضي‭ ‬شملان‭ ‬عبد‭ ‬الرحمن‭ ‬الصوالحي‭ ‬قاضي‭ ‬محكمة‭ ‬الاستئناف‭ ‬ورئيس‭ ‬دائرة‭ ‬التحكيم‭ ‬بالمركز،‭ ‬والقاضي‭ ‬البحريني‭ ‬حمد‭ ‬أحمد‭ ‬السويدي،‭ ‬والقاضي‭ ‬الدكتور‭ ‬رياض‭ ‬محمد‭ ‬سيادي‭ ‬مدير‭ ‬معهد‭ ‬الدراسات‭ ‬القضائية‭ ‬والقانونية،‭ ‬وأدار‭ ‬الحوار‭ ‬الدكتورة‭ ‬أسيل‭ ‬زمو‭.‬

وشهدت‭ ‬جلسة‭ ‬المحاضرة‭ ‬التي‭ ‬استضافها‭ ‬معهد‭ ‬الدراسات‭ ‬القضائية‭ ‬والقانونية‭ ‬حوارًا‭ ‬تفاعليًا‭ ‬موسعًا‭ ‬حول‭ ‬دور‭ ‬القضاء‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬التحكيم،‭ ‬والتي‭ ‬ذهب‭ ‬خلالها‭ ‬المشاركون‭ ‬إلى‭ ‬أهمية‭ ‬دور‭ ‬المحاكم‭ ‬في‭ ‬تطوير‭ ‬صناعة‭ ‬التحكيم‭ ‬كخيار‭ ‬ضمن‭ ‬منظومة‭ ‬تسوية‭ ‬المنازعات‭ ‬التجارية‭ ‬والمالية،‭ ‬بما‭ ‬يضمن‭ ‬توفير‭ ‬بيئة‭ ‬آمنة‭ ‬للاستثمارات‭ ‬وحركة‭ ‬تدفق‭ ‬التجارة‭ ‬الدولية‭.‬

وتحدث‭ ‬القاضي‭ ‬المدحاني‭ ‬حول‭ ‬إدارة‭ ‬العدالة‭ ‬الفعالة،‭ ‬متطرقًا‭ ‬إلى‭ ‬تطبيقات‭ ‬التحكيم‭ ‬والوساطة‭ ‬المؤسسيين‭ ‬ودورهما‭ ‬المؤثر‭ ‬في‭ ‬التقليل‭ ‬من‭ ‬أعداد‭ ‬القضايا‭ ‬المنظورة‭ ‬أمام‭ ‬المحاكم،‭ ‬وخصوصًا‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬المطالبات‭ ‬المالية‭ ‬البسيطة،‭ ‬كما‭ ‬استعرض‭ ‬نموذج‭ ‬إدارة‭ ‬الدعوى‭ ‬في‭ ‬النظام‭ ‬القضائي‭ ‬الإماراتي‭.‬

من‭ ‬جانبه،‭ ‬أكد‭ ‬القاضي‭ ‬الصوالحي‭ ‬أهمية‭ ‬الحضور‭ ‬القضائي‭ ‬في‭ ‬منتديات‭ ‬ومؤسسات‭ ‬التحكيم،‭ ‬لما‭ ‬لذلك‭ ‬من‭ ‬دور‭ ‬في‭ ‬خلق‭ ‬مساحات‭ ‬فهم‭ ‬معمقة‭ ‬حول‭ ‬اتفاقيات‭ ‬التحكيم‭ ‬وتطبيقاته،‭ ‬مستعرضًا‭ ‬تجربة‭ ‬التحكيم‭ ‬في‭ ‬محاكم‭ ‬مركز‭ ‬دبي‭ ‬المالي‭ ‬العالمي‭ ‬وإجراءات‭ ‬اختيار‭ ‬وتعيين‭ ‬المحكم‭ ‬فيها،‭ ‬منوهًا‭ ‬بالدعم‭ ‬الذي‭ ‬يلقاه‭ ‬التحكيم‭ ‬من‭ ‬أعلى‭ ‬الهرم‭ ‬القضائي‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬مما‭ ‬يشكل‭ ‬عاملا‭ ‬مهما‭ ‬في‭ ‬تشجيع‭ ‬ثقافة‭ ‬التحكيم‭.‬

ومن‭ ‬جهته،‭ ‬أبرز‭ ‬القاضي‭ ‬سيادي‭ ‬دور‭ ‬القضاء‭ ‬الوطني‭ ‬في‭ ‬خلق‭ ‬بيئة‭ ‬آمنة‭ ‬وداعمة‭ ‬للتحكيم‭ ‬باعتباره‭ ‬نظاما‭ ‬قضائيا‭ ‬خاصا،‭ ‬فلا‭ ‬يكفي‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬هناك‭ ‬تشريع‭ ‬حديث‭ ‬ينظم‭ ‬التحكيم‭ ‬بل‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬هناك‭ ‬قضاء‭ ‬وطني‭ ‬داعم‭ ‬ومساند‭ ‬للتحكيم‭ ‬ويتحقق‭ ‬ذلك‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬إرساء‭ ‬واعتراف‭ ‬القضاء‭ ‬بأهم‭ ‬المبادئ‭ ‬التحكيمية‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬الاعتراف‭ ‬بقرارات‭ ‬المحكمين‭ ‬دون‭ ‬تعقيد‭ ‬في‭ ‬الإجراءات‭ ‬متى‭ ‬ما‭ ‬كانت‭ ‬مستوفاة‭ ‬للشروط‭ ‬وغير‭ ‬مخالفة‭ ‬للقانون،‭ ‬ومن‭ ‬شأن‭ ‬كل‭ ‬ذلك‭ ‬جعل‭ ‬المملكة‭ ‬بيئة‭ ‬صديقة‭ ‬وجاذبة‭ ‬للتحكيم‭.‬

وأكد‭ ‬أن‭ ‬إجراءات‭ ‬تنفيذ‭ ‬أحكام‭ ‬المحكمين‭ ‬سواء‭ ‬المحلية‭ ‬أو‭ ‬الأجنبية‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬هي‭ ‬أكثر‭ ‬الإجراءات‭ ‬سهولة‭ ‬ويسر‭ ‬مقارنة‭ ‬بكثير‭ ‬من‭ ‬الدول،‭ ‬منبهًا‭ ‬إلى‭ ‬ضرورة‭ ‬وضوح‭ ‬إرادة‭ ‬الأطراف‭ ‬في‭ ‬اللجوء‭ ‬إلى‭ ‬التحكيم‭ ‬عند‭ ‬صياغة‭ ‬الاتفاقيات‭ ‬ذات‭ ‬الصلة،‭ ‬كما‭ ‬تطرق‭ ‬إلى‭ ‬الطلبات‭ ‬التحفظية‭ ‬والوقتية‭ ‬والتي‭ ‬لا‭ ‬تُعتبر‭ ‬تنازلا‭ ‬عن‭ ‬التحكيم‭ ‬في‭ ‬حال‭ ‬تقديمها‭ ‬أمام‭ ‬المحكم‭ ‬الوطنية‭ ‬قبل‭ ‬البدء‭ ‬في‭ ‬إجراءات‭ ‬التحكيم‭.‬

وبيّن‭ ‬القاضي‭ ‬السويدي‭ ‬أن‭ ‬الاتجاهات‭ ‬القضائية‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬تعكس‭ ‬تسهيل‭ ‬تنفيذ‭ ‬أحكام‭ ‬المحكمين،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬يظهر‭ ‬ما‭ ‬تتمتع‭ ‬به‭ ‬من‭ ‬بنية‭ ‬قانونية‭ ‬داعمة‭ ‬للتحكيم،‭ ‬متطرقًا‭ ‬إلى‭ ‬أنواع‭ ‬الطلبات‭ ‬المرتبطة‭ ‬بالنزاع‭ ‬حول‭ ‬التحكيم‭ ‬والتي‭ ‬تدخل‭ ‬ضمن‭ ‬نطاق‭ ‬اختصاص‭ ‬القضاء‭ ‬البحريني‭.‬

وتطرق‭ ‬القاضي‭ ‬السويدي‭ ‬إلى‭ ‬دور‭ ‬المحاكم‭ ‬الوطنية‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬ومساندة‭ ‬التحكيم‭ ‬خلال‭ ‬إجراءات‭ ‬التحكيم‭ ‬وبالأخص‭ ‬في‭ ‬حالات‭ ‬رد‭ ‬المحكم‭ ‬إذا‭ ‬ما‭ ‬رفضته‭ ‬هيئة‭ ‬التحكيم،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬إمكانية‭ ‬الطعن‭ ‬أمام‭ ‬المحكمة‭ ‬في‭ ‬حكم‭ ‬التحكيم‭ ‬الجزئي‭ ‬الصادر‭ ‬في‭ ‬مسألة‭ ‬اختصاصها،‭ ‬علاوة‭ ‬على‭ ‬دور‭ ‬المحكمة‭ ‬الوطنية‭ ‬في‭ ‬تنفيذ‭ ‬قرارات‭ ‬المحكمين‭ ‬الوقتية‭ ‬والتحفظية‭.‬