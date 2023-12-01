المدير العام للصليب الأحمر: انهيار الهدنة يعيد ((الكابوس المروع)) إلى قطاع غزة

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وعلى‭ ‬هامش‭ ‬مشاركته‭ ‬في‭ ‬مؤتمر‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬للمناخ‭ (‬كوب28‭) ‬في‭ ‬دبي‭ ‬قال‭ ‬مارديني‭: ‬‮«‬الناس‭ ‬على‭ ‬حافة‭ ‬الانهيار،‭ ‬المستشفيات‭ ‬على‭ ‬حافة‭ ‬الانهيار،‭ ‬وقطاع‭ ‬غزة‭ ‬بأكمله‭ ‬يواجه‭ ‬حالة‭ ‬خطيرة‭ ‬جدًا‮»‬‭. ‬

وقال‭ ‬مارديني‭ ‬إن‭ ‬استئناف‭ ‬القتال‭ ‬يعيد‭ ‬سكان‭ ‬غزة‭ ‬‮«‬إلى‭ ‬الكابوس‭ ‬المروع‭ ‬الذي‭ ‬عاشوه‭ ‬قبل‭ ‬سريان‭ ‬الهدنة‮»‬،‭ ‬متحدثًا‭ ‬عن‭ ‬‮«‬معاناتهم‭ ‬والدمار‭ ‬وخوفهم‭ ‬وقلقهم‭ ‬وظروفهم‭ ‬المعيشية‭ ‬الخطرة‮»‬‭. ‬

وأعلن‭ ‬جيش‭ ‬الاحتلال‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬أن‭ ‬طائراته‭ ‬قصفت‭ ‬أهدافا‭ ‬لحركة‭ ‬حماس‭ ‬في‭ ‬غزة‭ ‬أمس،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬تحدث‭ ‬صحفيون‭ ‬في‭ ‬وكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬عن‭ ‬غارات‭ ‬جوية‭ ‬استهدفت‭ ‬شمال‭ ‬القطاع‭ ‬وجنوبه‭. ‬واستؤنفت‭ ‬العمليات‭ ‬العسكرية‭ ‬بعد‭ ‬وقت‭ ‬قصير‭ ‬من‭ ‬إعلان‭ ‬جيش‭ ‬الاحتلال‭ ‬أنه‭ ‬اعترض‭ ‬صاروخا‭ ‬أطلق‭ ‬من‭ ‬غزة‭ ‬قبل‭ ‬انتهاء‭ ‬مفاعيل‭ ‬الهدنة‭ ‬التي‭ ‬بدأت‭ ‬في‭ ‬24‭ ‬نوفمبر‭ ‬واستمرت‭ ‬سبعة‭ ‬أيام‭. ‬

وقال‭ ‬مارديني‭: ‬‮«‬لا‭ ‬يوجد‭ ‬مكان‭ ‬آمن‭ ‬يذهب‭ ‬إليه‭ ‬المدنيون‮»‬،‭ ‬مشدداً‭ ‬على‭ ‬التحديات‭ ‬التي‭ ‬تواجهها‭ ‬المستشفيات‭ ‬والمنظمات‭ ‬الإنسانية‭. ‬وقال‭: ‬‮«‬شاهدنا‭ ‬في‭ ‬المستشفيات‭ ‬التي‭ ‬تعمل‭ ‬فيها‭ ‬فرقنا‭ ‬خلال‭ ‬الأيام‭ ‬الماضية‭ ‬وصول‭ ‬مئات‭ ‬الأشخاص‭ ‬المصابين‭ ‬بجروح‭ ‬خطرة‭... ‬لقد‭ ‬تجاوز‭ ‬تدفّق‭ ‬الجرحى‭ ‬المصابين‭ ‬بجروح‭ ‬خطرة‭ ‬القدرة‭ ‬الحقيقية‭ ‬للمستشفيات‭ ‬على‭ ‬استيعاب‭ ‬الجرحى‭ ‬وعلاجهم،‭ ‬لذلك‭ ‬فالتحدي‭ ‬هائل‮»‬‭. ‬

وخلال‭ ‬الهدنة‭ ‬التي‭ ‬استمرت‭ ‬سبعة‭ ‬أيام‭ ‬أفرج‭ ‬عن‭ ‬80‭ ‬رهينة‭ ‬إسرائيليين‭ ‬و240‭ ‬أسيرا‭ ‬فلسطينيًا‭ ‬بعد‭ ‬مفاوضات‭ ‬توسطت‭ ‬فيها‭ ‬قطر‭ ‬بدعم‭ ‬من‭ ‬مصر‭ ‬والولايات‭ ‬المتحدة‭. ‬وأخرجت‭ ‬سيارات‭ ‬اللجنة‭ ‬الدولية‭ ‬للصليب‭ ‬الأحمر‭ ‬كلا‭ ‬من‭ ‬الرهائن‭ ‬والسجناء‭. ‬

وقال‭ ‬مارديني‭: ‬‮«‬لقد‭ ‬رأينا‭ ‬حتى‭ ‬الآن‭ ‬أن‭ ‬عمليات‭ ‬الإفراج‭ ‬لم‭ ‬تتم‭ ‬إلا‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬الهدنة،‭ ‬لأننا‭ ‬نحتاج‭ ‬إلى‭ ‬استيفاء‭ ‬شروط‭ ‬معينة‭ ‬للقيام‭ ‬بذلك‭... ‬ونحن‭ ‬على‭ ‬استعداد،‭ ‬كلجنة‭ ‬دولية،‭ ‬لتسهيل‭ ‬عمليات‭ ‬الإفراج‭ ‬هذه‮»‬‭. ‬

ويهدد‭ ‬تجدد‭ ‬القتال‭ ‬أيضا‭ ‬دخول‭ ‬المساعدات‭ ‬إلى‭ ‬غزة‭ ‬بعد‭ ‬نزوح‭ ‬نحو‭ ‬80‭ ‬بالمائة‭ ‬من‭ ‬سكان‭ ‬القطاع‭ ‬الذين‭ ‬يعانون‭ ‬من‭ ‬نقص‭ ‬الغذاء‭ ‬والمياه‭ ‬وغيرها‭ ‬من‭ ‬الضروريات‭ ‬الأساسية‭ ‬للبقاء‭.

‬وقال‭ ‬مارديني‭: ‬‮«‬مع‭ ‬استئناف‭ ‬الحرب،‭ ‬من‭ ‬المرجح‭ ‬أن‭ ‬ينخفض‭ ‬حجم‭ ‬المساعدات‭... ‬والأهم‭ ‬من‭ ‬ذلك‭ ‬هو‭ ‬أن‭ ‬المنظمات‭ ‬الإنسانية،‭ ‬مثل‭ ‬جمعية‭ ‬الهلال‭ ‬الأحمر‭ ‬الفلسطيني،‭ ‬وغيرها‭ ‬مثل‭ ‬اللجنة‭ ‬الدولية‭ ‬للصليب‭ ‬الأحمر‭ ‬ووكالات‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة،‭ ‬ستتراجع‭ ‬قدرتها‭ ‬على‭ ‬توصيل‭ ‬المساعدات‭ ‬إلى‭ ‬الناس‮»‬‭. ‬

وأضاف‭: ‬‮«‬حتى‭ ‬الناس‭ ‬ستقل‭ ‬قدرتهم‭ ‬على‭ ‬الوصول‭ ‬إلى‭ ‬الأماكن‭ ‬التي‭ ‬يمكنهم‭ ‬تلقي‭ ‬المساعدات‭ ‬فيها‮»‬‭. ‬