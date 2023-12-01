هالة الأنصاري تفتتح معرضا فنيا يحتفي بالمرأة البحرينية بمركز صفية كانو

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- Akhbar Al Khaleej) بمناسبة يوم المرأة البحرينية، وتحت رعاية هالة الأنصاري الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة، نظمت مؤسسة «بحرين ترست»، بحضور رئيسة مجلس أمناء المؤسسة د. فاطمة البلوشي وصفية كانو معرضاً فنياً بعنوان «بورتريه المرأة البحرينية»، وذلك في مركز صفية كانو للفنون والحرف التقليدية.
واطلعت الأنصاري على الأعمال الفنية للمعرض الذي شارك فيه أكثر من 30 فناناً بحرينياً من الجنسين، عرضوا فيه قرابة 50 عملاً فنياً يحتفي بالمرأة البحرينية ودورها في رفد الحياة الاجتماعية والاقتصادية للمجتمع بقصص العطاء والثبات والإبداع.
وفي تصريح لها على هامش المعرض أشادت الأنصاري بما تبذله مؤسسة «بحرين ترست» من جهود مشكورة لتنمية وتطوير مهارات الشباب في مجالات الاقتصاد الإبداعي عبر ما يتاح لهم ضمن مركز صفية كانو للفنون والحرف التقليدية، من احتضان وتدريب نوعي في مجال الفنون والحرف اليدوية، التي تأتي في سياق ما تتبناه مؤسسة بحرين ترست من أهداف ومشاريع إنسانية وخيرية وتعليمية واسعة ومتنوعة لخدمة المجتمع وفئاته المختلفة.
وتوجهت الأنصاري بالتقدير وبكثير من الأعجاب بالأعمال المشاركة وبالشكر الكبير للقائمين على أعمال مؤسسة بحرين ترست لتفاعلهم الكريم مع مناسبة المرأة البحرينية وبلغة فنية إبداعية لتسجيل امتنانهم واعتزازهم بعطاءات نساء البحرين في نهضة بلادها.
من جانبها اعربت الدكتورة فاطمة محمد البلوشي رئيس مجلس أمناء مؤسسة بحرين ترست عن عميق الفخر والاعتزاز بتنظيم مركز صفية علي كانو للفنون التابع للمؤسسة معرضا فنيا تحت رعاية الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة بما يعكس الدور العظيم الذي تؤديه المرأة البحرينية بهذه النجاحات والتفوق الكبير، لتحجز لنفسها مقعداً متميزاً في شتى المجالات على المستوى العربي والإقليمي والدولي.
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