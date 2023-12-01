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هالة الأنصاري تفتتح معرضا فنيا يحتفي بالمرأة البحرينية بمركز صفية كانو

12/1/2023 7:11:29 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) بمناسبة‭ ‬يوم‭ ‬المرأة‭ ‬البحرينية،‭ ‬وتحت‭ ‬رعاية‭ ‬هالة‭ ‬الأنصاري‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬للمجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للمرأة،‭ ‬نظمت‭ ‬مؤسسة‭ ‬‮«‬بحرين‭ ‬ترست‮»‬،‭ ‬بحضور‭ ‬رئيسة‭ ‬مجلس‭ ‬أمناء‭ ‬المؤسسة‭ ‬د‭. ‬فاطمة‭ ‬البلوشي‭ ‬وصفية‭ ‬كانو‭ ‬معرضاً‭ ‬فنياً‭ ‬بعنوان‭ ‬‮«‬بورتريه‭ ‬المرأة‭ ‬البحرينية‮»‬،‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬مركز‭ ‬صفية‭ ‬كانو‭ ‬للفنون‭ ‬والحرف‭ ‬التقليدية‭.‬

واطلعت‭ ‬الأنصاري‭ ‬على‭ ‬الأعمال‭ ‬الفنية‭ ‬للمعرض‭ ‬الذي‭ ‬شارك‭ ‬فيه‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬30‭ ‬فناناً‭ ‬بحرينياً‭ ‬من‭ ‬الجنسين،‭ ‬عرضوا‭ ‬فيه‭ ‬قرابة‭ ‬50‭ ‬عملاً‭ ‬فنياً‭ ‬يحتفي‭ ‬بالمرأة‭ ‬البحرينية‭ ‬ودورها‭ ‬في‭ ‬رفد‭ ‬الحياة‭ ‬الاجتماعية‭ ‬والاقتصادية‭ ‬للمجتمع‭ ‬بقصص‭ ‬العطاء‭ ‬والثبات‭ ‬والإبداع‭.‬

وفي‭ ‬تصريح‭ ‬لها‭ ‬على‭ ‬هامش‭ ‬المعرض‭ ‬أشادت‭ ‬الأنصاري‭ ‬بما‭ ‬تبذله‭ ‬مؤسسة‭ ‬‮«‬بحرين‭ ‬ترست‮»‬‭ ‬من‭ ‬جهود‭ ‬مشكورة‭ ‬لتنمية‭ ‬وتطوير‭ ‬مهارات‭ ‬الشباب‭ ‬في‭ ‬مجالات‭ ‬الاقتصاد‭ ‬الإبداعي‭ ‬عبر‭ ‬ما‭ ‬يتاح‭ ‬لهم‭ ‬ضمن‭ ‬مركز‭ ‬صفية‭ ‬كانو‭ ‬للفنون‭ ‬والحرف‭ ‬التقليدية،‭ ‬من‭ ‬احتضان‭ ‬وتدريب‭ ‬نوعي‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الفنون‭ ‬والحرف‭ ‬اليدوية،‭ ‬التي‭ ‬تأتي‭ ‬في‭ ‬سياق‭ ‬ما‭ ‬تتبناه‭ ‬مؤسسة‭ ‬بحرين‭ ‬ترست‭ ‬من‭ ‬أهداف‭ ‬ومشاريع‭ ‬إنسانية‭ ‬وخيرية‭ ‬وتعليمية‭ ‬واسعة‭ ‬ومتنوعة‭ ‬لخدمة‭ ‬المجتمع‭ ‬وفئاته‭ ‬المختلفة‭. ‬

وتوجهت‭ ‬الأنصاري‭ ‬بالتقدير‭ ‬وبكثير‭ ‬من‭ ‬الأعجاب‭ ‬بالأعمال‭ ‬المشاركة‭ ‬وبالشكر‭ ‬الكبير‭ ‬للقائمين‭ ‬على‭ ‬أعمال‭ ‬مؤسسة‭ ‬بحرين‭ ‬ترست‭ ‬لتفاعلهم‭ ‬الكريم‭ ‬مع‭ ‬مناسبة‭ ‬المرأة‭ ‬البحرينية‭ ‬وبلغة‭ ‬فنية‭ ‬إبداعية‭ ‬لتسجيل‭ ‬امتنانهم‭ ‬واعتزازهم‭ ‬بعطاءات‭ ‬نساء‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬نهضة‭ ‬بلادها‭. ‬

من‭ ‬جانبها‭ ‬اعربت‭ ‬الدكتورة‭ ‬فاطمة‭ ‬محمد‭ ‬البلوشي‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬أمناء‭ ‬مؤسسة‭ ‬بحرين‭ ‬ترست‭ ‬عن‭ ‬عميق‭ ‬الفخر‭ ‬والاعتزاز‭ ‬بتنظيم‭ ‬مركز‭ ‬صفية‭ ‬علي‭ ‬كانو‭ ‬للفنون‭ ‬التابع‭ ‬للمؤسسة‭ ‬معرضا‭ ‬فنيا‭ ‬تحت‭ ‬رعاية‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬للمجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للمرأة‭ ‬بما‭ ‬يعكس‭ ‬الدور‭ ‬العظيم‭ ‬الذي‭ ‬تؤديه‭ ‬المرأة‭ ‬البحرينية‭ ‬بهذه‭ ‬النجاحات‭ ‬والتفوق‭ ‬الكبير،‭ ‬لتحجز‭ ‬لنفسها‭ ‬مقعداً‭ ‬متميزاً‭ ‬في‭ ‬شتى‭ ‬المجالات‭ ‬على‭ ‬المستوى‭ ‬العربي‭ ‬والإقليمي‭ ‬والدولي‭.‬

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