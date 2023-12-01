طلبة البحرين بجامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية يحتفلون بعيد الاتحاد لدولة الإمارات الشقيقة

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

واستعرض‭ ‬ركن‭ ‬الطلبة‭ ‬البحرينيين‭ ‬بجامعة‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬زايد‭ ‬للعلوم‭ ‬الإنسانية‭ ‬عددًا‭ ‬من‭ ‬الموضوعات‭ ‬ذات‭ ‬الصلة‭ ‬ما‭ ‬بين‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬ودولة‭ ‬الإمارات‭ ‬العربية‭ ‬المتحدة‭ ‬ومن‭ ‬بينها‭ ‬عرض‭ ‬لأبرز‭ ‬الصور‭ ‬التي‭ ‬جمعت‭ ‬قادة‭ ‬البلدين‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬عرض‭ ‬أبرز‭ ‬القصاصات‭ ‬الصحفية‭ ‬التي‭ ‬جاءت‭ ‬على‭ ‬شكل‭ ‬خريطة‭ ‬البلدين‭ ‬والتي‭ ‬استعرضت‭ ‬أبرز‭ ‬أوجه‭ ‬التعاون‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬المجالات‭ ‬السياسية‭ ‬والاقتصادية‭ ‬والاجتماعية‭ ‬والثقافية‭ ‬والرياضية‭ ‬والتعليم‭ ‬والفضاء‭ ‬وغيرها‭ ‬من‭ ‬مجالات‭ ‬التعاون‭ ‬وقام‭ ‬الطلبة‭ ‬بعمل‭ ‬مسابقات‭ ‬تتعلق‭ ‬كذلك‭ ‬بالعلاقات‭ ‬ما‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭. ‬‮

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من‭ ‬جانبه‭ ‬رفع‭ ‬طلبة‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬بجامعة‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬زايد‭ ‬للعلوم‭ ‬الإنسانية‭ ‬أسمى‭ ‬آيات‭ ‬التهاني‭ ‬والتبريكات‭ ‬لصاحب‭ ‬السمو‭ ‬الشيخ‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬زايد‭ ‬آل‭ ‬نهيان،‭ ‬رئيس‭ ‬دولة‭ ‬الإمارات،‭ ‬ولصاحب‭ ‬السمو‭ ‬الشيخ‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬راشد‭ ‬آل‭ ‬مكتوم،‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬دولة‭ ‬الإمارات‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬حاكم‭ ‬دبي‭ ‬وإلى‭ ‬شعب‭ ‬الإمارات‭ ‬الشقيق،‭ ‬بمناسبة‭ ‬عيد‭ ‬الاتحاد‭ ‬الـ52‭ ‬متمنين‭ ‬لدولة‭ ‬الإمارات‭ ‬مزيدا‭ ‬من‭ ‬التطور‭ ‬والازدهار‭ ‬والتقدم‭.‬

كما‭ ‬أعرب‭ ‬الطلبة‭ ‬البحرينيين‭ ‬عن‭ ‬امتنانهم‭ ‬وتقديرهم‭ ‬للدور‭ ‬البارز‭ ‬الذي‭ ‬تقوم‭ ‬به‭ ‬إدارة‭ ‬الجامعة‭ ‬وعلى‭ ‬إتاحتهم‭ ‬لهم‭ ‬الفرصة‭ ‬بالمشاركة‭ ‬في‭ ‬حفل‭ ‬دولة‭ ‬الإمارات‭ ‬العربية‭ ‬بركن‭ ‬خاص‭ ‬لهم‭.‬