طلبة البحرين بجامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية يحتفلون بعيد الاتحاد لدولة الإمارات الشقيقة

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) احتفل طلبة مملكة البحرين بجامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية بعيد الاتحاد الـ52 لدولة الإمارات العربية المتحدة وذلك بحضور د. محمد راشد الهاملي رئيس مجلس أمناء الجامعة ود. خليفة مبارك الظاهري مدير الجامعة
ومشاركة الهيئتين الأكاديمية والإدارية بالجامعة والطلبة الإماراتيين والدوليين الدارسين في الجامعة.
واستعرض ركن الطلبة البحرينيين بجامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية عددًا من الموضوعات ذات الصلة ما بين مملكة البحرين ودولة الإمارات العربية المتحدة ومن بينها عرض لأبرز الصور التي جمعت قادة البلدين بالإضافة إلى عرض أبرز القصاصات الصحفية التي جاءت على شكل خريطة البلدين والتي استعرضت أبرز أوجه التعاون في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والرياضية والتعليم والفضاء وغيرها من مجالات التعاون وقام الطلبة بعمل مسابقات تتعلق كذلك بالعلاقات ما بين البلدين.
من جانبه رفع طلبة مملكة البحرين بجامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية أسمى آيات التهاني والتبريكات لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، ولصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي وإلى شعب الإمارات الشقيق، بمناسبة عيد الاتحاد الـ52 متمنين لدولة الإمارات مزيدا من التطور والازدهار والتقدم.
كما أعرب الطلبة البحرينيين عن امتنانهم وتقديرهم للدور البارز الذي تقوم به إدارة الجامعة وعلى إتاحتهم لهم الفرصة بالمشاركة في حفل دولة الإمارات العربية بركن خاص لهم.
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