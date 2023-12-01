البحرينيون يواصلون نصرة غزة:وقفات تضامنية تطالب بالحرية لفلسطين

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

ومواصلة‭ ‬لنصرة‭ ‬أهلنا‭ ‬في‭ ‬غزة،‭ ‬نظمت‭ ‬جمعية‭ ‬مناصرة‭ ‬فلسطين‭ ‬أمس‭ ‬وقفتين‭ ‬بعد‭ ‬صلاة‭ ‬الجمعة،‭ ‬واحدة‭ ‬في‭ ‬المحرق‭ ‬والثانية‭ ‬بمدينة‭ ‬حمد،‭ ‬وقد‭ ‬شارك‭ ‬في‭ ‬الوقفتين‭ ‬المئات‭ ‬من‭ ‬الشعب‭ ‬البحريني،‭ ‬الذين‭ ‬طالبوا‭ ‬عبر‭ ‬بيانهم‭ ‬بمواصلة‭ ‬الحراك‭ ‬الشعبي‭ ‬الداعم‭ ‬لفلسطين‭ ‬ولطوفان‭ ‬الأقصى،‭ ‬كما‭ ‬طالبوا‭ ‬بوقف‭ ‬التطبيع‭ ‬مع‭ ‬الكيان‭ ‬اللقيط‭ ‬واستمرار‭ ‬المقاطعة‭ ‬الاقتصادية‭ ‬التي‭ ‬أنهكت‭ ‬العدو‭ ‬الصهيوني‭ ‬وشركاءه‭ ‬في‭ ‬تقتيل‭ ‬الشعب‭ ‬الفلسطيني‭.‬

في‭ ‬الوقت‭ ‬نفسه‭ ‬نظمت‭ ‬الجمعية‭ ‬البحرينية‭ ‬لمقاومة‭ ‬التطبيع‭ ‬وقفة‭ ‬تضامنية‭ ‬جديدة‭ ‬مع‭ ‬الشعب‭ ‬الفلسطيني‭ ‬بعنوان‭ ‬موعد‭ ‬مع‭ ‬الحرية،‭ ‬مؤكدين‭ ‬مواصلة‭ ‬دعم‭ ‬القضية‭ ‬الفلسطينية‭ ‬والحق‭ ‬الفلسطيني،‭ ‬وشهدت‭ ‬الوقفة‭ ‬تجديد‭ ‬الإدانة‭ ‬للعدوان‭ ‬الصهيوني‭ ‬وداعميه‭ ‬الدوليين،‭ ‬وعلى‭ ‬رأسهم‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬الأمريكية،‭ ‬ورددوا‭ ‬الحرية‭ ‬لفلسطين‭.‬

وسلطوا‭ ‬الضوء‭ ‬على‭ ‬معاناة‭ ‬الأسرى‭ ‬داخل‭ ‬سجون‭ ‬الاحتلال،‭ ‬حيث‭ ‬يعيشون‭ ‬أضواء‭ ‬صحية‭ ‬استثنائية،‭ ‬وإلى‭ ‬وحشية‭ ‬من‭ ‬جنود‭ ‬الاحتلال‭ ‬الغاصب،‭ ‬لافتين‭ ‬إلى‭ ‬أنه‭ ‬قبل‭ ‬السابع‭ ‬من‭ ‬أكتوبر‭ ‬كان‭ ‬يقبع‭ ‬في‭ ‬سجون‭ ‬الاحتلال‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬5‭ ‬آلاف‭ ‬أسير‭ ‬وأسيرة‭ ‬من‭ ‬بينهم‭ ‬160‭ ‬طفلا،‭ ‬وهناك‭ ‬ما‭ ‬يقارب‭ ‬من‭ ‬1100‭ ‬أسير‭ ‬تم‭ ‬اعتقالهم‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬أن‭ ‬توجه‭ ‬إليهم‭ ‬أي‭ ‬اتهامات،‭ ‬ووصل‭ ‬عددهم‭ ‬بعد‭ ‬السابع‭ ‬من‭ ‬أكتوبر‭ ‬9‭ ‬آلاف‭ ‬أسير‭.‬

وخلال‭ ‬الوقفة‭ ‬تم‭ ‬تقديم‭ ‬فقرات‭ ‬فنية‭ ‬شملت‭ ‬قصائد‭ ‬شعرية‭ ‬باللغتين‭ ‬العربية‭ ‬والانجليزية‭ ‬وجداريات‭ ‬فنية،‭ ‬كما‭ ‬تم‭ ‬عرض‭ ‬رسائل‭ ‬من‭ ‬فلسطين‭ ‬تروي‭ ‬معاناة‭ ‬الأشقاء‭ ‬الفلسطينيين‭.‬

وشددوا‭ ‬على‭ ‬مطالبة‭ ‬الحكومات‭ ‬العربية‭ ‬بوقف‭ ‬أشكال‭ ‬التطبيع‭ ‬مع‭ ‬الكيان‭ ‬الصهيوني،‭ ‬وإغلاق‭ ‬كافة‭ ‬سفاراتها‭ ‬بالمنطقة،‭ ‬كما‭ ‬أكدوا‭ ‬أهمية‭ ‬المقاطعة‭ ‬للداعمين‭ ‬للعدوان‭ ‬الإسرائيلي‭.‬