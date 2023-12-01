((وول ستريت جورنال)): أجهزة المخابرات الإسرائيلية ستبدأ في مطاردة قادة حماس حول العالم

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

أفادت‭ ‬بذلك‭ ‬صحيفة‭ ‬‮«‬وول‭ ‬ستريت‭ ‬جورنال‮»‬،‭ ‬نقلا‭ ‬عن‭ ‬مسؤولين‭ ‬إسرائيليين،‭ ‬حيث‭ ‬تعمل‭ ‬وكالات‭ ‬الاستخبارات‭ ‬الرائدة‭ ‬في‭ ‬البلاد،‭ ‬بناء‭ ‬على‭ ‬أوامر‭ ‬من‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬بنيامين‭ ‬نتنياهو،‭ ‬على‭ ‬وضع‭ ‬خطط‭ ‬للبحث‭ ‬عن‭ ‬قادة‭ ‬‮«‬حماس‮»‬‭ ‬الذين‭ ‬يعيشون‭ ‬في‭ ‬لبنان‭ ‬وتركيا‭ ‬وقطر،‭ ‬التي‭ ‬يوجد‭ ‬في‭ ‬عاصمتها‭ ‬المكتب‭ ‬السياسي‭ ‬للمنظمة‭ ‬منذ‭ ‬10‭ ‬سنوات‭.‬

ويشير‭ ‬محاورو‭ ‬الصحيفة‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬إسرائيل‭ ‬‮«‬لا‭ ‬تواجه‭ ‬قضية‭ ‬ما‭ ‬إذا‭ ‬كان‭ ‬الأمر‭ ‬يستحق‭ ‬محاولة‭ ‬القضاء‭ ‬على‭ ‬قادة‭ ‬حماس‭ ‬في‭ ‬بلدان‭ ‬أخرى‭ ‬من‭ ‬العالم،‭ ‬فهم‭ ‬يهتمون‭ ‬فقط‭ ‬بأين‭ ‬يمكن‭ ‬القيام‭ ‬بذلك،‭ ‬وكيف‮»‬‭.‬

وجاء‭ ‬في‭ ‬الصحيفة‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬الحملة‭ ‬ستكون‭ ‬استمرارا‭ ‬للعمليات‭ ‬السرية‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬التي‭ ‬استمرت‭ ‬لعقود،‭ ‬ويزعم‭ ‬أن‭ ‬سلطات‭ ‬الدولة‭ ‬اليهودية‭ ‬امتنعت‭ ‬في‭ ‬بعض‭ ‬الأحيان‭ ‬عن‭ ‬شنّ‭ ‬هجمات‭ ‬على‭ ‬المسلحين‭ ‬الفلسطينيين‭ ‬الذين‭ ‬عاشوا‭ ‬لسنوات‭ ‬عديدة‭ ‬في‭ ‬قطر‭ ‬ولبنان‭ ‬وإيران‭ ‬وروسيا‭ ‬وتركيا،‭ ‬‮«‬حتى‭ ‬لا‭ ‬تخلق‭ ‬أزمات‭ ‬دبلوماسية‮»‬‭.‬

وكانت‭ ‬‮«‬وول‭ ‬ستريت‭ ‬جورنال‮»‬‭ ‬قد‭ ‬ذكرت،‭ ‬نقلا‭ ‬عن‭ ‬مصادر،‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬سابق‭ ‬أن‭ ‬مسؤولين‭ ‬إسرائيليين‭ ‬وأمريكيين‭ ‬يناقشون‭ ‬فكرة‭ ‬طرد‭ ‬الآلاف‭ ‬من‭ ‬مقاتلي‭ ‬‮«‬حماس‮»‬‭ ‬من‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬لتقصير‭ ‬مدة‭ ‬الأعمال‭ ‬العدائية،‭ ‬فيما‭ ‬يتم‭ ‬دراسة‭ ‬الفكرة‭ ‬كجزء‭ ‬من‭ ‬المفاوضات‭ ‬حول‭ ‬من‭ ‬سيدير‭ ‬القطاع‭ ‬عندما‭ ‬ينتهي‭ ‬الصراع،‭ ‬لمنع‭ ‬وقوع‭ ‬هجوم‭ ‬مثل‭ ‬أحداث‭ ‬7‭ ‬أكتوبر‭ ‬مرة‭ ‬أخرى‭. ‬وعلى‭ ‬وجه‭ ‬الخصوص،‭ ‬تتم‭ ‬مناقشة‭ ‬إنشاء‭ ‬‮«‬مناطق‭ ‬آمنة‭ ‬خالية‭ ‬من‭ (‬حماس‭)‬‮»‬،‭ ‬والتي‭ ‬ستسيطر‭ ‬عليها‭ ‬الحكومة‭ ‬الجديدة‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬بدعم‭ ‬من‭ ‬المملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭ ‬والإمارات‭ ‬العربية‭ ‬المتحدة‭.‬