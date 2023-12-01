رئيس الإمارات يعلن إنشاء صندوق بقيمة 30 مليار دولار لسد فجوة في التمويل المناخي

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- Akhbar Al Khaleej) دبي - (رويترز): أعلن رئيس الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد الذي تستضيف بلاده مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالمناخ (كوب28) أمس الجمعة إنشاء صندوق للمناخ بقيمة 30 مليار دولار يستهدف جذب استثمارات بقيمة 250 مليار دولار بحلول نهاية العقد.
وجاء في بيان صادر عن رئاسة مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالمناخ (كوب28) أن الصندوق الذي يطلق عليه (ألتيرا)، يخصص 25 مليار دولار لاستراتيجيات المناخ وخمسة مليارات دولار تخصص تحديدا لتحفيز تدفقات الاستثمار إلى جنوب الكرة الأرضية. وقال البيان إنه بالتعاون مع شركات إدارة الأصول العالمية بلاك روك وبروكفيلد وتي.بي.جي، خصص صندوق ألتيرا 6 , 5 مليارات دولار للاستثمارات العالمية في الصناديق المخصصة للمناخ، بما في ذلك في جنوب الكرة الأرضية.
ويستهدف الصندوق «توجيه أسواق القطاع الخاص نحو الاستثمارات المتعلقة بالمناخ والتركيز على التحول في الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية» التي قال إن ارتفاع المخاطر المحتملة فيها أدى إلى عرقلة الاستثمار التقليدي. وقالت شركة بلاك روك في بيان إن صندوق ألتيرا سيستثمر مليار دولار في استراتيجية الديون الخاصة المتعلقة بالمناخ التي تستهدف التحول. كما التزمت بتقديم مبلغ مليار دولار للاستثمار في أعمال البنية التحتية الخاصة بشركة بلاك روك أو المشاركة في الاستثمار معها.
وقال لاري فينك الرئيس التنفيذي لشركة بلاك روك إن الصندوق قد يحقق تحولا. وأضاف فينك للصحفيين في هذا الحدث «الفرص المتاحة في الجزء الأقل تمتعا بالخدمات في العالم تحتاج إلى مزيد من الاهتمام». وقالت شركة بروكفيلد لإدارة الأصول إنها ستدشن صندوقا تحفيزيا جديدا للتحول يركز فقط على البلدان النامية بنحو مليار دولار من أموال صندوق ألتيرا. كما التزم صندوق ألتيرا أيضا باستثمار ملياري دولار في صندوق بروكفيلد جلوبال للتحول.
وأسس صندوق ألتيرا شركة لونيت كابيتال لإدارة الاستثمارات البديلة التي تأسست حديثا في أبوظبي وتمتلك أصولا تزيد قيمتها على 50 مليار دولار. وشركة لونيت مملوكة لإدارتها العليا وشركة شيميرا للاستثمار وهي جزء من إمبراطورية أعمال يشرف عليها الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، مستشار الأمن القومي للإمارات وشقيق رئيس الدولة.
وواجهت الإمارات انتقادات بسبب خططها لتعزيز إنتاجها من النفط والغاز في الوقت الذي يسعى فيه العالم جاهدا لكبح انبعاثات الكربون الناتجة عن الوقود الأحفوري. وفي هذا الإطار، تحرص الإمارات على تشجيع التمويل والأعمال على نطاق أوسع لتخصيص أموال أكبر للتصدي لتغير المناخ، ومن المتوقع أن تقدم تمويلا كبيرا طوال الحدث الذي يستمر أسبوعين.
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