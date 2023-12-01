رئيس الإمارات يعلن إنشاء صندوق بقيمة 30 مليار دولار لسد فجوة في التمويل المناخي

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وجاء‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬صادر‭ ‬عن‭ ‬رئاسة‭ ‬مؤتمر‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬المعني‭ ‬بالمناخ‭ (‬كوب28‭) ‬أن‭ ‬الصندوق‭ ‬الذي‭ ‬يطلق‭ ‬عليه‭ (‬ألتيرا‭)‬،‭ ‬يخصص‭ ‬25‭ ‬مليار‭ ‬دولار‭ ‬لاستراتيجيات‭ ‬المناخ‭ ‬وخمسة‭ ‬مليارات‭ ‬دولار‭ ‬تخصص‭ ‬تحديدا‭ ‬لتحفيز‭ ‬تدفقات‭ ‬الاستثمار‭ ‬إلى‭ ‬جنوب‭ ‬الكرة‭ ‬الأرضية‭. ‬وقال‭ ‬البيان‭ ‬إنه‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬شركات‭ ‬إدارة‭ ‬الأصول‭ ‬العالمية‭ ‬بلاك‭ ‬روك‭ ‬وبروكفيلد‭ ‬وتي‭.‬بي‭.‬جي،‭ ‬خصص‭ ‬صندوق‭ ‬ألتيرا‭ ‬6 , 5‭ ‬مليارات‭ ‬دولار‭ ‬للاستثمارات‭ ‬العالمية‭ ‬في‭ ‬الصناديق‭ ‬المخصصة‭ ‬للمناخ،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬في‭ ‬جنوب‭ ‬الكرة‭ ‬الأرضية‭. ‬

ويستهدف‭ ‬الصندوق‭ ‬‮«‬توجيه‭ ‬أسواق‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص‭ ‬نحو‭ ‬الاستثمارات‭ ‬المتعلقة‭ ‬بالمناخ‭ ‬والتركيز‭ ‬على‭ ‬التحول‭ ‬في‭ ‬الأسواق‭ ‬الناشئة‭ ‬والاقتصادات‭ ‬النامية‮»‬‭ ‬التي‭ ‬قال‭ ‬إن‭ ‬ارتفاع‭ ‬المخاطر‭ ‬المحتملة‭ ‬فيها‭ ‬أدى‭ ‬إلى‭ ‬عرقلة‭ ‬الاستثمار‭ ‬التقليدي‭. ‬وقالت‭ ‬شركة‭ ‬بلاك‭ ‬روك‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬إن‭ ‬صندوق‭ ‬ألتيرا‭ ‬سيستثمر‭ ‬مليار‭ ‬دولار‭ ‬في‭ ‬استراتيجية‭ ‬الديون‭ ‬الخاصة‭ ‬المتعلقة‭ ‬بالمناخ‭ ‬التي‭ ‬تستهدف‭ ‬التحول‭. ‬كما‭ ‬التزمت‭ ‬بتقديم‭ ‬مبلغ‭ ‬مليار‭ ‬دولار‭ ‬للاستثمار‭ ‬في‭ ‬أعمال‭ ‬البنية‭ ‬التحتية‭ ‬الخاصة‭ ‬بشركة‭ ‬بلاك‭ ‬روك‭ ‬أو‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬الاستثمار‭ ‬معها‭. ‬

وقال‭ ‬لاري‭ ‬فينك‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لشركة‭ ‬بلاك‭ ‬روك‭ ‬إن‭ ‬الصندوق‭ ‬قد‭ ‬يحقق‭ ‬تحولا‭. ‬وأضاف‭ ‬فينك‭ ‬للصحفيين‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الحدث‭ ‬‮«‬الفرص‭ ‬المتاحة‭ ‬في‭ ‬الجزء‭ ‬الأقل‭ ‬تمتعا‭ ‬بالخدمات‭ ‬في‭ ‬العالم‭ ‬تحتاج‭ ‬إلى‭ ‬مزيد‭ ‬من‭ ‬الاهتمام‮»‬‭. ‬وقالت‭ ‬شركة‭ ‬بروكفيلد‭ ‬لإدارة‭ ‬الأصول‭ ‬إنها‭ ‬ستدشن‭ ‬صندوقا‭ ‬تحفيزيا‭ ‬جديدا‭ ‬للتحول‭ ‬يركز‭ ‬فقط‭ ‬على‭ ‬البلدان‭ ‬النامية‭ ‬بنحو‭ ‬مليار‭ ‬دولار‭ ‬من‭ ‬أموال‭ ‬صندوق‭ ‬ألتيرا‭. ‬كما‭ ‬التزم‭ ‬صندوق‭ ‬ألتيرا‭ ‬أيضا‭ ‬باستثمار‭ ‬ملياري‭ ‬دولار‭ ‬في‭ ‬صندوق‭ ‬بروكفيلد‭ ‬جلوبال‭ ‬للتحول‭. ‬

‭ ‬وأسس‭ ‬صندوق‭ ‬ألتيرا‭ ‬شركة‭ ‬لونيت‭ ‬كابيتال‭ ‬لإدارة‭ ‬الاستثمارات‭ ‬البديلة‭ ‬التي‭ ‬تأسست‭ ‬حديثا‭ ‬في‭ ‬أبوظبي‭ ‬وتمتلك‭ ‬أصولا‭ ‬تزيد‭ ‬قيمتها‭ ‬على‭ ‬50‭ ‬مليار‭ ‬دولار‭. ‬وشركة‭ ‬لونيت‭ ‬مملوكة‭ ‬لإدارتها‭ ‬العليا‭ ‬وشركة‭ ‬شيميرا‭ ‬للاستثمار‭ ‬وهي‭ ‬جزء‭ ‬من‭ ‬إمبراطورية‭ ‬أعمال‭ ‬يشرف‭ ‬عليها‭ ‬الشيخ‭ ‬طحنون‭ ‬بن‭ ‬زايد‭ ‬آل‭ ‬نهيان،‭ ‬مستشار‭ ‬الأمن‭ ‬القومي‭ ‬للإمارات‭ ‬وشقيق‭ ‬رئيس‭ ‬الدولة‭. ‬

‭ ‬وواجهت‭ ‬الإمارات‭ ‬انتقادات‭ ‬بسبب‭ ‬خططها‭ ‬لتعزيز‭ ‬إنتاجها‭ ‬من‭ ‬النفط‭ ‬والغاز‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬الذي‭ ‬يسعى‭ ‬فيه‭ ‬العالم‭ ‬جاهدا‭ ‬لكبح‭ ‬انبعاثات‭ ‬الكربون‭ ‬الناتجة‭ ‬عن‭ ‬الوقود‭ ‬الأحفوري‭. ‬وفي‭ ‬هذا‭ ‬الإطار،‭ ‬تحرص‭ ‬الإمارات‭ ‬على‭ ‬تشجيع‭ ‬التمويل‭ ‬والأعمال‭ ‬على‭ ‬نطاق‭ ‬أوسع‭ ‬لتخصيص‭ ‬أموال‭ ‬أكبر‭ ‬للتصدي‭ ‬لتغير‭ ‬المناخ،‭ ‬ومن‭ ‬المتوقع‭ ‬أن‭ ‬تقدم‭ ‬تمويلا‭ ‬كبيرا‭ ‬طوال‭ ‬الحدث‭ ‬الذي‭ ‬يستمر‭ ‬أسبوعين‭. ‬