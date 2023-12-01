الأمين العام للأمم المتحدة يبدي ((أسفه العميق)) لاستئناف القتال في غزة

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) جنيف
– الوكالات: توالت ردود الفعل الدولية على انتهاء الهدنة واستئناف العدوان الإسرائيلي على غزة.
وأعرب الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو جوتيريش عن «أسفه العميق» لاستئناف القتال في قطاع غزة بعد هدنة استمرت سبعة أيام في رسالة أمس عبر منصة اكس، مبديا أمله في تجديد الهدنة.
صباح أمس، انتهت الهدنة في قطاع غزة التي بدأ سريانها في 24 نوفمبر. واستأنف جيش الاحتلال الإسرائيلي ضرباته الجوية وقصفه المدفعي العنيف، وردت فصائل المقاومة الفلسطينية على ذلك بإطلاق الصواريخ باتجاه إسرائيل.
وأضاف جوتيريش بعد ساعات قليلة على استئناف إسرائيل عدوانها على غزة «ما زلت آمل التمكن من تجديد الهدنة. استئناف العمليات العسكرية يظهر أهمية التوصل إلى وقف إطلاق نار إنساني فعلي».
بدورها أسفت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) أمس لانتهاء الهدنة في قطاع غزة منددة بالذين قرروا «استئناف قتل الأطفال».
وأوضح الناطق باسم اليونيسف جيمس إلدر لصحفيين في جنيف عبر اتصال بالفيديو من غزة إن «الوضع الإنساني في غزة خطر لدرجة أن أي شيء آخر غير السلام الدائم والمساعدات الطارئة على نطاق واسع سيعني كارثة لأطفال غزة».
وقال إلدر إن الحالة «المتردية» للصحة والغذاء والمياه والصرف الصحي في القطاع، تهدد بإحداث «كارثة ذات حجم لا مثيل له لأطفال غزة».
وأضاف أن «عدم التحرك يعطي الضوء الأخضر لقتل الأطفال»، معتبرا أن من غير المسؤول التفكير بأن هجمات جديدة على الشعب في غزة قد تؤدي إلى أي شيء آخر سوى مذبحة.
وشدد على أن «من المقلق جدا أن نسمع كيف تمكن البعض من التغاضي عن الوفيات المأسوية لهؤلاء الأطفال، والآن يبدو أنهم مرتاحون لوقوع الفظائع التي تبدأ مجددا».
ورأى أن «قبول التضحية بالأطفال في غزة يعد استسلاما للإنسانية... هذه فرصتنا الأخيرة قبل أن نخوض مرة أخرى في شرح سبب عدم إيقاف مأساة أخرى كان من الممكن تجنبها كليا».
وقال إلدر إنه زار الأطفال في مستشفى ناصر بخان يونس في جنوب قطاع غزة مع استئناف الأعمال القتالية أمس.
وأضاف أنه خلال الهدنة «بدأت لمحات من الطفولة تعود شيئا فشيئا» إلى الأطفال المصابين والجرحى.
لكنه قال إنه مع بدء الانفجارات «في لحظة... رأيت الخوف يعود والطفولة تتراجع».
من جانبه اعتبر مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة فولكر تورك أمس أن استئناف الأعمال العسكرية بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة «كارثي».
وقال في بيان «أحضّ جميع الأطراف وجميع الدول التي لديها تأثير عليها، على مضاعفة الجهود فورا لضمان وقف إطلاق نار» معتبر أن التصريحات الإسرائيلية عن «توسيع وتكثيف» الهجوم على قطاع غزة «مقلقة جدا».
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