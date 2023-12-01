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الأمين العام للأمم المتحدة يبدي ((أسفه العميق)) لاستئناف القتال في غزة

12/1/2023 7:11:27 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) جنيف‭ ‬ ‭ ‬الوكالات‭: ‬توالت‭ ‬ردود‭ ‬الفعل‭ ‬الدولية‭ ‬على‭ ‬انتهاء‭ ‬الهدنة‭ ‬واستئناف‭ ‬العدوان‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬على‭ ‬غزة‭.‬

وأعرب‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬للأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬انطونيو‭ ‬جوتيريش‭ ‬عن‭ ‬‮«‬أسفه‭ ‬العميق‮»‬‭ ‬لاستئناف‭ ‬القتال‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬بعد‭ ‬هدنة‭ ‬استمرت‭ ‬سبعة‭ ‬أيام‭ ‬في‭ ‬رسالة‭ ‬أمس‭ ‬عبر‭ ‬منصة‭ ‬اكس،‭ ‬مبديا‭ ‬أمله‭ ‬في‭ ‬تجديد‭ ‬الهدنة‭. ‬

صباح‭ ‬أمس،‭ ‬انتهت‭ ‬الهدنة‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬التي‭ ‬بدأ‭ ‬سريانها‭ ‬في‭ ‬24‭ ‬نوفمبر‭. ‬واستأنف‭ ‬جيش‭ ‬الاحتلال‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬ضرباته‭ ‬الجوية‭ ‬وقصفه‭ ‬المدفعي‭ ‬العنيف،‭ ‬وردت‭ ‬فصائل‭ ‬المقاومة‭ ‬الفلسطينية‭ ‬على‭ ‬ذلك‭ ‬بإطلاق‭ ‬الصواريخ‭ ‬باتجاه‭ ‬إسرائيل‭. ‬

وأضاف‭ ‬جوتيريش‭ ‬بعد‭ ‬ساعات‭ ‬قليلة‭ ‬على‭ ‬استئناف‭ ‬إسرائيل‭ ‬عدوانها‭ ‬على‭ ‬غزة‭ ‬‮«‬ما‭ ‬زلت‭ ‬آمل‭ ‬التمكن‭ ‬من‭ ‬تجديد‭ ‬الهدنة‭. ‬استئناف‭ ‬العمليات‭ ‬العسكرية‭ ‬يظهر‭ ‬أهمية‭ ‬التوصل‭ ‬إلى‭ ‬وقف‭ ‬إطلاق‭ ‬نار‭ ‬إنساني‭ ‬فعلي‮»‬‭. ‬

بدورها‭ ‬أسفت‭ ‬منظمة‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬للطفولة‭ (‬يونيسف‭) ‬أمس‭ ‬لانتهاء‭ ‬الهدنة‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬منددة‭ ‬بالذين‭ ‬قرروا‭ ‬‮«‬استئناف‭ ‬قتل‭ ‬الأطفال‮»‬‭. ‬

وأوضح‭ ‬الناطق‭ ‬باسم‭ ‬اليونيسف‭ ‬جيمس‭ ‬إلدر‭ ‬لصحفيين‭ ‬في‭ ‬جنيف‭ ‬عبر‭ ‬اتصال‭ ‬بالفيديو‭ ‬من‭ ‬غزة‭ ‬إن‭ ‬‮«‬الوضع‭ ‬الإنساني‭ ‬في‭ ‬غزة‭ ‬خطر‭ ‬لدرجة‭ ‬أن‭ ‬أي‭ ‬شيء‭ ‬آخر‭ ‬غير‭ ‬السلام‭ ‬الدائم‭ ‬والمساعدات‭ ‬الطارئة‭ ‬على‭ ‬نطاق‭ ‬واسع‭ ‬سيعني‭ ‬كارثة‭ ‬لأطفال‭ ‬غزة‮»‬‭.

وقال‭ ‬إلدر‭ ‬إن‭ ‬الحالة‭ ‬‮«‬المتردية‮»‬‭ ‬للصحة‭ ‬والغذاء‭ ‬والمياه‭ ‬والصرف‭ ‬الصحي‭ ‬في‭ ‬القطاع،‭ ‬تهدد‭ ‬بإحداث‭ ‬‮«‬كارثة‭ ‬ذات‭ ‬حجم‭ ‬لا‭ ‬مثيل‭ ‬له‭ ‬لأطفال‭ ‬غزة‮»‬‭.‬

وأضاف‭ ‬أن‭ ‬‮«‬عدم‭ ‬التحرك‭ ‬يعطي‭ ‬الضوء‭ ‬الأخضر‭ ‬لقتل‭ ‬الأطفال‮»‬،‭ ‬معتبرا‭ ‬أن‭ ‬من‭ ‬غير‭ ‬المسؤول‭ ‬التفكير‭ ‬بأن‭ ‬هجمات‭ ‬جديدة‭ ‬على‭ ‬الشعب‭ ‬في‭ ‬غزة‭ ‬قد‭ ‬تؤدي‭ ‬إلى‭ ‬أي‭ ‬شيء‭ ‬آخر‭ ‬سوى‭ ‬مذبحة‭. ‬

وشدد‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬‮«‬من‭ ‬المقلق‭ ‬جدا‭ ‬أن‭ ‬نسمع‭ ‬كيف‭ ‬تمكن‭ ‬البعض‭ ‬من‭ ‬التغاضي‭ ‬عن‭ ‬الوفيات‭ ‬المأسوية‭ ‬لهؤلاء‭ ‬الأطفال،‭ ‬والآن‭ ‬يبدو‭ ‬أنهم‭ ‬مرتاحون‭ ‬لوقوع‭ ‬الفظائع‭ ‬التي‭ ‬تبدأ‭ ‬مجددا‮»‬‭.

ورأى‭ ‬أن‭ ‬‮«‬قبول‭ ‬التضحية‭ ‬بالأطفال‭ ‬في‭ ‬غزة‭ ‬يعد‭ ‬استسلاما‭ ‬للإنسانية‭... ‬هذه‭ ‬فرصتنا‭ ‬الأخيرة‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬نخوض‭ ‬مرة‭ ‬أخرى‭ ‬في‭ ‬شرح‭ ‬سبب‭ ‬عدم‭ ‬إيقاف‭ ‬مأساة‭ ‬أخرى‭ ‬كان‭ ‬من‭ ‬الممكن‭ ‬تجنبها‭ ‬كليا‮»‬‭. ‬

وقال‭ ‬إلدر‭ ‬إنه‭ ‬زار‭ ‬الأطفال‭ ‬في‭ ‬مستشفى‭ ‬ناصر‭ ‬بخان‭ ‬يونس‭ ‬في‭ ‬جنوب‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬مع‭ ‬استئناف‭ ‬الأعمال‭ ‬القتالية‭ ‬أمس‭. ‬

وأضاف‭ ‬أنه‭ ‬خلال‭ ‬الهدنة‭ ‬‮«‬بدأت‭ ‬لمحات‭ ‬من‭ ‬الطفولة‭ ‬تعود‭ ‬شيئا‭ ‬فشيئا‮»‬‭ ‬إلى‭ ‬الأطفال‭ ‬المصابين‭ ‬والجرحى‭.

لكنه‭ ‬قال‭ ‬إنه‭ ‬مع‭ ‬بدء‭ ‬الانفجارات‭ ‬‮«‬في‭ ‬لحظة‭... ‬رأيت‭ ‬الخوف‭ ‬يعود‭ ‬والطفولة‭ ‬تتراجع‮»‬‭. ‬

من‭ ‬جانبه‭ ‬اعتبر‭ ‬مفوض‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬السامي‭ ‬لحقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬في‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬فولكر‭ ‬تورك‭ ‬أمس‭ ‬أن‭ ‬استئناف‭ ‬الأعمال‭ ‬العسكرية‭ ‬بين‭ ‬إسرائيل‭ ‬وحركة‭ ‬حماس‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬‮«‬كارثي‮»‬‭. ‬

وقال‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬‮«‬أحضّ‭ ‬جميع‭ ‬الأطراف‭ ‬وجميع‭ ‬الدول‭ ‬التي‭ ‬لديها‭ ‬تأثير‭ ‬عليها،‭ ‬على‭ ‬مضاعفة‭ ‬الجهود‭ ‬فورا‭ ‬لضمان‭ ‬وقف‭ ‬إطلاق‭ ‬نار‮»‬‭ ‬معتبر‭ ‬أن‭ ‬التصريحات‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬عن‭ ‬‮«‬توسيع‭ ‬وتكثيف‮»‬‭ ‬الهجوم‭ ‬على‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬‮«‬مقلقة‭ ‬جدا‮»‬‭. ‬

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