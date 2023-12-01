إسرائيل تبدأ جولة جديدة من المجازر في قطاع غزة

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

قطاع‭ ‬غزة‭ ‬ – ‭ ‬الوكالات‭: ‬تواصل‭ ‬منذ‭ ‬صباح‭ ‬أمس‭ ‬العدوان‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬على‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬موقعا‭ ‬مزيدا‭ ‬من‭ ‬الشهداء‭ ‬والجرحى،‭ ‬بعد‭ ‬انتهاء‭ ‬مفاعيل‭ ‬هدنة‭ ‬استمرت‭ ‬أسبوعا‭ ‬بين‭ ‬حركة‭ ‬حماس‭ ‬وإسرائيل‭ ‬التي‭ ‬توعدت‭ ‬مجددا‭ ‬بالقضاء‭ ‬على‭ ‬الحركة‭ ‬الفلسطينية‭. ‬

وقال‭ ‬المتحدث‭ ‬باسم‭ ‬وزارة‭ ‬الصحة‭ ‬التابعة‭ ‬لحركة‭ ‬حماس‭ ‬أشرف‭ ‬القدرة‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬إن‭ ‬حصيلة‭ ‬القصف‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬على‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬ارتفعت‭ ‬‮«‬منذ‭ ‬انتهاء‭ ‬الهدنة‭ ‬صباح‭ ‬هذا‭ ‬اليوم‭ (‬الجمعة‭) ‬الى‭ ‬109‭ ‬شهداء‭ ‬ومئات‭ ‬الجرحى‭ ‬حتى‭ ‬اللحظة‮»‬‭. ‬

وقال‭ ‬صحفيون‭ ‬في‭ ‬وكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬إن‭ ‬الجرحى‭ ‬يتدفقون‭ ‬على‭ ‬المستشفيات‭ ‬المكتظة،‭ ‬بينما‭ ‬يقوم‭ ‬السكان‭ ‬بالتبرع‭ ‬بدمائهم‭. ‬

وأعلن‭ ‬جيش‭ ‬الاحتلال‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬قصف‭ ‬‮«‬أكثر‭ ‬من‭ ‬200‭ ‬هدف‭ ‬للمقاومة‭ ‬في‭ ‬القطاع‮»‬‭. ‬

وانتهت‭ ‬عند‭ ‬الساعة‭ ‬الخامسة‭ ‬بتوقيت‭ ‬جرينتش‭ ‬الهدنة‭ ‬التي‭ ‬بدأ‭ ‬سريانها‭ ‬بين‭ ‬حركة‭ ‬حماس‭ ‬وإسرائيل‭ ‬في‭ ‬24‭ ‬نوفمبر‭. ‬

ومع‭ ‬بدء‭ ‬الضربات،‭ ‬باشر‭ ‬آلاف‭ ‬سكان‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬العودة‭ ‬إلى‭ ‬المستشفيات‭ ‬والمدارس‭ ‬التي‭ ‬أصبحت‭ ‬ملجأ‭ ‬للنازحين،‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬شاهد‭ ‬مراسلو‭ ‬وكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬المحاصر‭. ‬

وأظهرت‭ ‬لقطات‭ ‬لرويترز‭ ‬من‭ ‬مجمع‭ ‬ناصر‭ ‬الطبي،‭ ‬ثاني‭ ‬أكبر‭ ‬مستشفى‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة،‭ ‬تدفقا‭ ‬متواصلا‭ ‬من‭ ‬الجرحى‭ ‬من‭ ‬الأطفال‭ ‬والبالغين‭ ‬بينما‭ ‬يقف‭ ‬آخرون‭ ‬في‭ ‬الخارج‭ ‬ينتحبون‭ ‬بجانب‭ ‬جثث‭ ‬ذويهم‭ ‬الذين‭ ‬فارقوا‭ ‬الحياة‭ ‬في‭ ‬الغارات‭. ‬

وتقول‭ ‬منظمات‭ ‬إغاثة‭ ‬والأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬إنه‭ ‬لم‭ ‬يعد‭ ‬يعمل‭ ‬سوى‭ ‬عدد‭ ‬قليل‭ ‬من‭ ‬المنشآت‭ ‬الصحية‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬الذي‭ ‬دكه‭ ‬القصف،‭ ‬وإنها‭ ‬ليست‭ ‬في‭ ‬وضع‭ ‬يمكنها‭ ‬من‭ ‬التعامل‭ ‬مع‭ ‬موجة‭ ‬جديدة‭ ‬من‭ ‬الإصابات‭. ‬

وزعم‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬بنيامين‭ ‬نتنياهو‭ ‬أن‭ ‬حركة‭ ‬حماس‭ ‬قامت‭ ‬صباح‭ ‬أمس‭ ‬‮«‬بانتهاك‭ ‬الاتفاق‮»‬‭ ‬وبـ«إطلاق‭ ‬صواريخ‮»‬‭ ‬باتجاه‭ ‬إسرائيل‭. ‬

وأعلن‭ ‬جيش‭ ‬الاحتلال‭ ‬أنه‭ ‬استأنف‭ ‬القتال‭ ‬ضد‭ ‬حركة‭ ‬حماس‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة،‭ ‬فيما‭ ‬دوّت‭ ‬صافرات‭ ‬الإنذار‭ ‬في‭ ‬بلدات‭ ‬إسرائيلية‭ ‬قريبة‭ ‬من‭ ‬القطاع‭. ‬وقال‭ ‬الجيش‭ ‬إنه‭ ‬اعترض‭ ‬بنجاح‭ ‬صاروخا‭ ‬أطلِق‭ ‬من‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬قبل‭ ‬ساعة‭ ‬تقريبا‭ ‬من‭ ‬انتهاء‭ ‬الهدنة‭. ‬ولم‭ ‬يعلن‭ ‬أي‭ ‬طرف‭ ‬مسؤوليته‭ ‬عن‭ ‬عملية‭ ‬الإطلاق‭ ‬تلك‭. ‬

ونشر‭ ‬جيش‭ ‬الاحتلال‭ ‬أمس‭ ‬خريطة‭ ‬لما‭ ‬أسماها‭ ‬‮«‬مناطق‭ ‬الإخلاء‮»‬‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬التي‭ ‬يفترض‭ ‬بسكان‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬إخلاؤها‭. ‬

وتقسّم‭ ‬الخريطة‭ ‬المكتوبة‭ ‬باللغة‭ ‬العربية‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬إلى‭ ‬مئات‭ ‬القطاعات‭ ‬المرقّمة،‭ ‬وهي‭ ‬متاحة‭ ‬على‭ ‬الموقع‭ ‬الإلكتروني‭ ‬للجيش‭ ‬الإسرائيلي‭. ‬

وزعم‭ ‬جيش‭ ‬الاحتلال‭ ‬إن‭ ‬الهدف‭ ‬من‭ ‬الخريطة‭ ‬هو‭ ‬تمكين‭ ‬السكان‭ ‬من‭ ‬‮«‬إخلاء‭ ‬أماكن‭ ‬محددة‭ ‬حفاظا‭ ‬على‭ ‬سلامتهم‭ ‬إذا‭ ‬لزم‭ ‬الأمر‮»‬‭. ‬

وتمّ‭ ‬إرسال‭ ‬تحذيرات‭ ‬عبر‭ ‬رسائل‭ ‬نصية‭ ‬قصيرة‭ ‬إلى‭ ‬سكان‭ ‬في‭ ‬مناطق‭ ‬متعددة‭ ‬من‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬أمس‭ ‬تحذّر‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬الجيش‭ ‬سيبدأ‭ ‬يوم‭ ‬الجمعة‭ ‬هجومًا‭ ‬عسكريًا‭ ‬ساحقًا‭ ‬على‭ ‬منطقة‭ ‬سكنية‭ ‬بهدف‭ ‬القضاء‭ ‬على‭ ‬منظمة‭ ‬حماس‭. ‬وحثت‭ ‬الرسالة‭ ‬الناس‭ ‬على‭ ‬التحرك‭ ‬الفوري‭. ‬

ونددت‭ ‬السلطة‭ ‬الفلسطينية‭ ‬على‭ ‬لسان‭ ‬المتحدث‭ ‬باسم‭ ‬الرئاسة‭ ‬نبيل‭ ‬أبو‭ ‬ردينة‭ ‬ما‭ ‬وصفته‭ ‬بـ‮«‬استمرار‭ ‬جريمة‭ ‬التطهير‭ ‬العرقي‭ ‬والإبادة‭ ‬الجماعية،‭ ‬ومحاولات‭ ‬التهجير‭ ‬وتصفية‭ ‬القضية‭ ‬الفلسطينية‮»‬‭. ‬

ورغم‭ ‬استئناف‭ ‬القتال‭ ‬أكدت‭ ‬وزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬القطرية‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬أمس‭ ‬‮«‬أن‭ ‬المفاوضات‭ ‬بين‭ ‬الجانبين‭ ‬الفلسطيني‭ ‬والإسرائيلي‭ ‬مستمرة‭ ‬بهدف‭ ‬العودة‭ ‬إلى‭ ‬حالة‭ ‬الهدنة‮»‬،‭ ‬داعية‭ ‬الأسرة‭ ‬الدولية‭ ‬إلى‭ ‬‮«‬سرعة‭ ‬التحرك‭ ‬لوقف‭ ‬القتال‮»‬‭.‬

كما‭ ‬أكد‭ ‬البيت‭ ‬الأبيض‭ ‬أمس‭ ‬الجمعة‭ ‬أن‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬تواصل‭ ‬العمل‭ ‬لتمديد‭ ‬الهدنة‭ ‬الإنسانية‭. ‬

وقال‭ ‬متحدث‭ ‬باسم‭ ‬مجلس‭ ‬الأمن‭ ‬القومي‭: ‬‮«‬نواصل‭ ‬العمل‭ ‬مع‭ ‬مصر‭ ‬وقطر‭ ‬وإسرائيل‭ ‬على‭ ‬الجهود‭ ‬لتمديد‭ ‬الهدنة‭ ‬الإنسانية‭ ‬في‭ ‬غزة‮»‬‭. ‬وأضاف‭: ‬‮«‬لم‭ ‬تقدّم‭ ‬حماس‭ ‬حتى‭ ‬الآن‭ ‬قائمة‭ ‬بأسماء‭ ‬الرهائن‭ ‬من‭ ‬شأنها‭ ‬أن‭ ‬تسمح‭ ‬بتمديد‭ ‬الهدنة‮»‬‭. ‬

وكانت‭ ‬حماس‭ ‬قد‭ ‬أبدت‭ ‬استعدادها‭ ‬يوم‭ ‬الخميس‭ ‬لتمديد‭ ‬الهدنة‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬بعد‭ ‬دعوة‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الاتجاه‭ ‬وجهها‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬الأمريكي‭ ‬أنتوني‭ ‬بلينكن‭. ‬

وأعرب‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬للأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬أنطونيو‭ ‬جوتيريش‭ ‬عن‭ ‬‮«‬أسفه‭ ‬العميق‮»‬‭ ‬لاستئناف‭ ‬القتال،‭ ‬معربا‭ ‬عن‭ ‬أمله‭ ‬‮«‬التمكن‭ ‬من‭ ‬تجديد‭ ‬الهدنة‭. ‬استئناف‭ ‬العمليات‭ ‬العسكرية‭ ‬يظهر‭ ‬أهمية‭ ‬التوصل‭ ‬إلى‭ ‬وقف‭ ‬إطلاق‭ ‬نار‭ ‬إنساني‭ ‬فعلي‮»‬‭. ‬

وخلال‭ ‬زيارته‭ ‬إسرائيل‭ ‬والضفة‭ ‬الغربية‭ ‬المحتلة‭ ‬حيث‭ ‬التقى‭ ‬على‭ ‬التوالي‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬ورئيس‭ ‬السلطة‭ ‬الفلسطينية‭ ‬محمود‭ ‬عباس،‭ ‬شدد‭ ‬بلينكن‭ ‬على‭ ‬وجوب‭ ‬أن‭ ‬تضع‭ ‬إسرائيل‭ ‬‮«‬موضع‭ ‬التنفيذ‭ ‬خططا‭ ‬لحماية‭ ‬المدنيين‭ ‬بهدف‭ ‬التقليل‭ ‬من‭ ‬الضحايا‭ ‬الفلسطينيين‭ ‬الأبرياء‮»‬‭ ‬في‭ ‬حال‭ ‬استئناف‭ ‬المعارك‭. ‬

وتم‭ ‬الالتزام‭ ‬بالهدنة‭ ‬مدة‭ ‬سبعة‭ ‬أيام‭ ‬بعد‭ ‬سبعة‭ ‬أسابيع‭ ‬من‭ ‬قصف‭ ‬إسرائيلي‭ ‬مدمر‭ ‬على‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬جاء‭ ‬ردا‭ ‬على‭ ‬هجوم‭ ‬دام‭ ‬غير‭ ‬مسبوق‭ ‬شنته‭ ‬حركة‭ ‬حماس‭ ‬في‭ ‬السابع‭ ‬من‭ ‬أكتوبر‭ ‬على‭ ‬الأراضي‭ ‬الإسرائيلية‭. ‬

وأسفر‭ ‬الهجوم‭ ‬عن‭ ‬سقوط‭ ‬نحو‭ ‬1200‭ ‬قتيل‭ ‬في‭ ‬إسرائيل،‭ ‬غالبيتهم‭ ‬من‭ ‬المدنيين،‭ ‬بحسب‭ ‬السلطات‭ ‬الإسرائيلية‭. ‬

وأتاحت‭ ‬الهدنة‭ ‬إطلاق‭ ‬سراح‭ ‬80‭ ‬رهينة‭ ‬إسرائيلية‭ ‬و240‭ ‬أسيرا‭ ‬فلسطينيا‭. ‬كذلك‭ ‬أطلِق‭ ‬سراح‭ ‬أجانب‭ ‬معظمهم‭ ‬تايلانديون‭ ‬يعملون‭ ‬في‭ ‬إسرائيل،‭ ‬من‭ ‬خارج‭ ‬إطار‭ ‬اتفاق‭ ‬الهدنة‭. ‬

‭ ‬كما‭ ‬أتاحت‭ ‬دخول‭ ‬مزيد‭ ‬من‭ ‬المساعدات‭ ‬الإنسانية‭ ‬إلى‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬المحاصر‭ ‬والمدمر‭. ‬

وسمح‭ ‬اتفاق‭ ‬الهدنة‭ ‬كذلك‭ ‬بزيادة‭ ‬كمية‭ ‬المساعدات‭ ‬التي‭ ‬تدخل‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬الذي‭ ‬يعاني‭ ‬سكانه‭ ‬البالغ‭ ‬عددهم‭ ‬نحو‭ ‬2‭.‬4‭ ‬مليون‭ ‬نسمة‭ ‬من‭ ‬نقص‭ ‬كبير‭ ‬في‭ ‬المواد‭ ‬الغذائية‭ ‬والأساسية‭. ‬

لكن‭ ‬الحاجات‭ ‬تبقى‭ ‬كبيرة‭ ‬جدا‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬الخاضع‭ ‬لحصار‭ ‬إسرائيلي‭ ‬بحري‭ ‬وجوي‭ ‬بري‭ ‬منذ‭ ‬عام‭ ‬2007‭. ‬وشدّد‭ ‬الاحتلال‭ ‬هذا‭ ‬الحصار‭ ‬منذ‭ ‬التاسع‭ ‬من‭ ‬أكتوبر‭. ‬

وتفيد‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬بأن‭ ‬1‭.‬7‭ ‬مليون‭ ‬من‭ ‬سكان‭ ‬القطاع‭ ‬نزحوا‭ ‬جراء‭ ‬الحرب‭ ‬فيما‭ ‬تضررت‭ ‬نصف‭ ‬الوحدات‭ ‬السكنية‭ ‬أو‭ ‬دمرت‭. ‬

وفر‭ ‬مئات‭ ‬الآلاف‭ ‬من‭ ‬شمال‭ ‬القطاع‭ ‬الذي‭ ‬تعرّض‭ ‬لدمار‭ ‬هائل‭ ‬جنوبا‭. ‬

لكن‭ ‬في‭ ‬خان‭ ‬يونس‭ ‬في‭ ‬جنوب‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬التي‭ ‬تعرضت‭ ‬لقصف‭ ‬عنيف‭ ‬أمس،‭ ‬قال‭ ‬أنس‭ ‬أبو‭ ‬دقة‭: ‬‮«‬تعرضت‭ ‬منازلنا‭ ‬للقصف‭ ‬ونحن‭ ‬في‭ ‬داخلها‮»‬‭. ‬وأوضح‭ ‬بعدما‭ ‬سارع‭ ‬إلى‭ ‬مستشفى‭ ‬ناصر‭: ‬‮«‬عندنا‭ ‬تقريبًا‭ ‬سبع‭ ‬إصابات،‭ ‬ومنازلنا‭ ‬دمرت‭ ‬بكاملها‮»‬،‭ ‬مضيفا‭: ‬‮«‬عادت‭ ‬الحرب‭ ‬بكل‭ ‬شراسة‮»‬‭.‬