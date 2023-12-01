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الصالح: دور استثنائي وتاريخي لقرينة الملك في دعم المرأة

12/1/2023 7:11:24 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) وجّه‭ ‬النائب‭ ‬ممدوح‭ ‬الصالح‭ ‬تحية‭ ‬إجلال‭ ‬وتقدير‭ ‬إلى‭ ‬المرأة‭ ‬البحرينية‭ ‬في‭ ‬يومها‭ ‬الذي‭ ‬يصادف‭ ‬الأول‭ ‬من‭ ‬ديسمبر‭ ‬من‭ ‬كل‭ ‬عام،‭ ‬معتبرا‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬اليوم‭ ‬يشكل‭ ‬فرصة‭ ‬للاحتفاء‭ ‬بإسهامات‭ ‬المرأة‭ ‬البحرينية‭ ‬الفاعلة‭ ‬في‭ ‬شتى‭ ‬مجالات‭ ‬المجتمع‭ ‬ودورها‭ ‬البارز‭ ‬في‭ ‬بناء‭ ‬الأجيال‭ ‬وازدهار‭ ‬الأوطان‭.‬

ورفع‭ ‬الصالح‭ ‬تهانيه‭ ‬بهذه‭ ‬المناسبة‭ ‬إلى‭ ‬القيادة‭ ‬الرشيدة‭ ‬متمثلة‭ ‬في‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم‭ ‬وولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬وإلى‭ ‬قرينة‭ ‬ملك‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬المعظم‭ ‬رئيسة‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للمرأة‭ ‬صاحبة‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأميرة‭ ‬سبيكة‭ ‬بنت‭ ‬إبراهيم‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬مشيدا‭ ‬بدورها‭ ‬الاستثنائي‭ ‬في‭ ‬تاريخ‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬كداعمة‭ ‬أولى‭ ‬للمرأة‭ ‬البحرينية‭ ‬وتمكينها‭.‬

وأضاف‭ ‬الصالح‭ ‬أن‭ ‬المرأة‭ ‬البحرينية‭ ‬تعتبر‭ ‬رمزًا‭ ‬للقوة‭ ‬والإلهام،‭ ‬حيث‭ ‬تتمتع‭ ‬بقدرات‭ ‬استثنائية‭ ‬وإرادة‭ ‬قوية‭ ‬لتحقيق‭ ‬التغيير‭ ‬والتميز‭ ‬في‭ ‬مجتمعها،‭ ‬وأن‭ ‬إسهاماتها‭ ‬المتنوعة‭ ‬في‭ ‬الحياة‭ ‬العامة‭ ‬تعزز‭ ‬التنمية‭ ‬المجتمعية‭ ‬وتعمل‭ ‬على‭ ‬تعزيز‭ ‬العدالة‭ ‬والمساواة‭ ‬في‭ ‬المجتمع‭.‬

وذكر‭ ‬الصالح‭: ‬‮«‬نحن‭ ‬ندرك‭ ‬أن‭ ‬تقدم‭ ‬المرأة‭ ‬البحرينية‭ ‬لا‭ ‬يأتي‭ ‬من‭ ‬فراغ،‭ ‬بل‭ ‬يعكس‭ ‬الجهود‭ ‬المستمرة‭ ‬والتضحيات‭ ‬التي‭ ‬قدمتها‭ ‬على‭ ‬مرّ‭ ‬الزمان‭. ‬إن‭ ‬إرادتها‭ ‬وقدرتها‭ ‬على‭ ‬التغيير‭ ‬والابتكار‭ ‬تمثل‭ ‬قوة‭ ‬حقيقية‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬التقدم‭ ‬والتطور‮»‬‭.‬

وقال‭ ‬الصالح‭: ‬‮«‬تتميز‭ ‬المرأة‭ ‬البحرينية‭ ‬بتفوقها‭ ‬وتفانيها‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬المجالات،‭ ‬ولاحظنا‭ ‬إسهاماتها‭ ‬الجبارة‭ ‬في‭ ‬السلطتين‭ ‬التشريعية‭ ‬والتنفيذية‭ ‬أو‭ ‬سوق‭ ‬العمل‭ ‬أو‭ ‬حتى‭ ‬ربات‭ ‬البيوت‭. ‬فهي‭ ‬تعمل‭ ‬بجد‭ ‬وتفان‭ ‬لتحقيق‭ ‬التوازن‭ ‬بين‭ ‬أدوارها‭ ‬المتعددة‭ ‬كأمهات‭ ‬وزوجات‭ ‬ومهنيات،‭ ‬وتسعى‭ ‬جاهدة‭ ‬لتنمية‭ ‬المجتمع‭ ‬وتنشئة‭ ‬الأجيال‮»‬‭.‬وأشار‭ ‬الصالح‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬المرأة‭ ‬البحرينية‭ ‬تمثل‭ ‬قوة‭ ‬حقيقية‭ ‬في‭ ‬المجتمع،‭ ‬وأثبتت‭ ‬نفسها‭ ‬كمحرك‭ ‬للتغيير‭ ‬والتطوير،‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تعليمها‭ ‬وتثقيفها‭ ‬ومشاركتها‭ ‬الفاعلة‭ ‬في‭ ‬الحياة‭ ‬العامة،‭ ‬حيث‭ ‬تساهم‭ ‬المرأة‭ ‬البحرينية‭ ‬في‭ ‬بناء‭ ‬مجتمع‭ ‬أكثر‭ ‬تقدمًا‭ ‬وازدهارًا‭.‬

وقال‭ ‬الصالح‭: ‬‮«‬في‭ ‬هذا‭ ‬اليوم‭ ‬المميّز،‭ ‬نؤكد‭ ‬في‭ ‬السلطة‭ ‬التشريعية‭ ‬التزامنا‭ ‬بدعم‭ ‬حقوق‭ ‬المرأة‭ ‬وتعزيز‭ ‬دورها‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬المجالات‭. ‬نحن‭ ‬ملتزمون‭ ‬بتوفير‭ ‬الفرص‭ ‬المناسبة‭ ‬للمرأة‭ ‬البحرينية‭ ‬للمشاركة‭ ‬بكامل‭ ‬إمكاناتها‭ ‬والمساهمة‭ ‬في‭ ‬صنع‭ ‬القرار‭ ‬وتحقيق‭ ‬التقدم‭ ‬الشامل،‭ ‬وندعو‭ ‬إلى‭ ‬مزيد‭ ‬من‭ ‬التعاون‭ ‬والتضامن‭ ‬لتمكينها‭ ‬ودعمها‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬آمالها‭ ‬وطموحاتها،‭ ‬فهي‭ ‬تستحق‭ ‬كل‭ ‬التقدير‭ ‬والاحترام‭ ‬لما‭ ‬تقدمه‭ ‬لمجتمعنا‭ ‬ووطننا‭ ‬العزيز‮»‬‭.‬

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