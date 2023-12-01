الصالح: دور استثنائي وتاريخي لقرينة الملك في دعم المرأة

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) وجّه النائب ممدوح الصالح تحية إجلال وتقدير إلى المرأة البحرينية في يومها الذي يصادف الأول من ديسمبر من كل عام، معتبرا أن هذا اليوم يشكل فرصة للاحتفاء بإسهامات المرأة البحرينية الفاعلة في شتى مجالات المجتمع ودورها البارز في بناء الأجيال وازدهار الأوطان.
ورفع الصالح تهانيه بهذه المناسبة إلى القيادة الرشيدة متمثلة في حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم وولي العهد رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، وإلى قرينة ملك مملكة البحرين المعظم رئيسة المجلس الأعلى للمرأة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة، مشيدا بدورها الاستثنائي في تاريخ مملكة البحرين كداعمة أولى للمرأة البحرينية وتمكينها.
وأضاف الصالح أن المرأة البحرينية تعتبر رمزًا للقوة والإلهام، حيث تتمتع بقدرات استثنائية وإرادة قوية لتحقيق التغيير والتميز في مجتمعها، وأن إسهاماتها المتنوعة في الحياة العامة تعزز التنمية المجتمعية وتعمل على تعزيز العدالة والمساواة في المجتمع.
وذكر الصالح: «نحن ندرك أن تقدم المرأة البحرينية لا يأتي من فراغ، بل يعكس الجهود المستمرة والتضحيات التي قدمتها على مرّ الزمان. إن إرادتها وقدرتها على التغيير والابتكار تمثل قوة حقيقية في تحقيق التقدم والتطور».
وقال الصالح: «تتميز المرأة البحرينية بتفوقها وتفانيها في مختلف المجالات، ولاحظنا إسهاماتها الجبارة في السلطتين التشريعية والتنفيذية أو سوق العمل أو حتى ربات البيوت. فهي تعمل بجد وتفان لتحقيق التوازن بين أدوارها المتعددة كأمهات وزوجات ومهنيات، وتسعى جاهدة لتنمية المجتمع وتنشئة الأجيال».وأشار الصالح إلى أن المرأة البحرينية تمثل قوة حقيقية في المجتمع، وأثبتت نفسها كمحرك للتغيير والتطوير، من خلال تعليمها وتثقيفها ومشاركتها الفاعلة في الحياة العامة، حيث تساهم المرأة البحرينية في بناء مجتمع أكثر تقدمًا وازدهارًا.
وقال الصالح: «في هذا اليوم المميّز، نؤكد في السلطة التشريعية التزامنا بدعم حقوق المرأة وتعزيز دورها في جميع المجالات. نحن ملتزمون بتوفير الفرص المناسبة للمرأة البحرينية للمشاركة بكامل إمكاناتها والمساهمة في صنع القرار وتحقيق التقدم الشامل، وندعو إلى مزيد من التعاون والتضامن لتمكينها ودعمها في تحقيق آمالها وطموحاتها، فهي تستحق كل التقدير والاحترام لما تقدمه لمجتمعنا ووطننا العزيز».
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