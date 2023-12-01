بابكو إنرجيز تحتفي بكوادرها النسائية بمناسبة يوم المرأة البحرينية

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وتأتي‭ ‬هذه‭ ‬الفعالية‭ ‬على‭ ‬هامش‭ ‬احتفالات‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬بالأعياد‭ ‬الوطنية‭ ‬المجيدة‭ ‬والاحتفال‭ ‬بيوم‭ ‬المرأة‭ ‬البحرينية‭ ‬وتجسيداً‭ ‬لدور‭ ‬المرأة‭ ‬البحرينية‭ ‬في‭ ‬مسيرة‭ ‬التنمية‭ ‬الوطنية‭ ‬الشاملة‭ ‬ونهضة‭ ‬البحرين‭ ‬الحديثة،‭ ‬تحت‭ ‬شعار‭ ‬‮«‬قرأت‭ ‬ – ‭ ‬تعلمت‭ ‬ – ‭ ‬شاركت‮»‬،‭ ‬وهو‭ ‬الشعار‭ ‬الرسمي‭ ‬ليوم‭ ‬المرأة‭ ‬البحرينية‭ ‬الذي‭ ‬حدده‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للمرأة‭. ‬

وشهد‭ ‬الحفل‭ ‬الذي‭ ‬أقيم‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬كل‭ ‬أنحاء‭ ‬المجموعة‭ ‬وبمشاركة‭ ‬الشركات‭ ‬التابعة‭ ‬لبابكو‭ ‬إنرجيز،‭ ‬استخدام‭ ‬رمز‭ ‬‮«‬شجرة‭ ‬الحياة‮»‬‭ ‬كعنوان‭ ‬لموضوع‭ ‬الاحتفاء‭ ‬بهذه‭ ‬المناسبة‭ ‬الوطنية،‭ ‬وذلك‭ ‬باعتبارها‭ ‬مصدرا‭ ‬للعطاء‭ ‬ومرتكزاً‭ ‬نحو‭ ‬استمرارية‭ ‬الحياة‭ ‬عبر‭ ‬المرأة‭ ‬البحرينية،‭ ‬حيث‭ ‬استوحت‭ ‬فكرة‭ ‬تصميم‭ ‬موضوع‭ ‬الحفل‭ ‬المصممة‭ ‬البحرينية‭ ‬نوال‭ ‬الصباغ‭ ‬والتي‭ ‬أظهرت‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬لوحتها‭ ‬الفنية‭ ‬استمرارية‭ ‬الحياة‭ ‬والعطاء‭ ‬عبر‭ ‬رمزية‭ ‬شجرة‭ ‬الحياة‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬المرأة‭.‬

كما‭ ‬تضمن‭ ‬الحفل،‭ ‬جلسة‭ ‬بعنوان‭ ‬‮«‬اكتشاف‭ ‬التعاون‭ ‬والعمل‭ ‬الجماعي‭ ‬لتحقيق‭ ‬الازدهار‭ ‬في‭ ‬مشهد‭ ‬متطور‮»‬‭ ‬ألقتها‭ ‬السيدة‭ ‬منى‭ ‬أبو‭ ‬سليمان،‭ ‬أحد‭ ‬أبرز‭ ‬سيدات‭ ‬الأعمال‭ ‬والشخصية‭ ‬الإعلامية‭ ‬البارزة‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط،‭ ‬إذ‭ ‬سلطت‭ ‬الضوء‭ ‬في‭ ‬جلستها‭ ‬النقاشية‭ ‬على‭ ‬الدور‭ ‬المحوري‭ ‬للمرأة‭ ‬وأهمية‭ ‬وضعها‭ ‬في‭ ‬غرف‭ ‬صناعة‭ ‬القرار‭ ‬واعتماد‭ ‬السياسات‭ ‬التي‭ ‬تعزز‭ ‬دور‭ ‬المرأة‭ ‬في‭ ‬أجندة‭ ‬التنمية‭ ‬المستدامة‭. ‬

من‭ ‬جانبه،‭ ‬أكد‭ ‬السيد‭ ‬مارك‭ ‬توماس‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬للمجموعة،‭ ‬على‭ ‬التزام‭ ‬بابكو‭ ‬إنرجيز‭ ‬بتهيئة‭ ‬بيئة‭ ‬عمل‭ ‬تتميز‭ ‬بالتوازن‭ ‬والشمول‭ ‬والمساواة،‭ ‬وتتماشى‭ ‬مع‭ ‬تحقيق‭ ‬أهداف‭ ‬رؤية‭ ‬البحرين‭ ‬الاقتصادية‭ ‬2030،‭ ‬والتي‭ ‬تضع‭ ‬المرأة‭ ‬البحرينية‭ ‬في‭ ‬مقدمة‭ ‬صناع‭ ‬السياسات‭ ‬والقرارات‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬القطاعات،‭ ‬مشيراً‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬المجموعة‭ ‬اتخذت‭ ‬خطوات‭ ‬ملموسة‭ ‬واتبعت‭ ‬سياسات‭ ‬ناجعة‭ ‬ومبادرات‭ ‬مبتكرة‭ ‬جعلتنا‭ ‬رواداً‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬التوازن‭ ‬بين‭ ‬الجنسين‭ ‬وتكافؤ‭ ‬الفرص‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬صناعة‭ ‬قطاع‭ ‬الطاقة‭. ‬يذكر‭ ‬أن‭ ‬بابكو‭ ‬إنرجيز‭ ‬وتأكيداً‭ ‬لالتزامها‭ ‬بتعزيز‭ ‬ثقافة‭ ‬المساواة‭ ‬والشمولية،‭ ‬اتخذت‭ ‬حزمة‭ ‬من‭ ‬الخطوات‭ ‬على‭ ‬هامش‭ ‬احتفال‭ ‬المجموعة‭ ‬العام‭ ‬الماضي،‭ ‬وذلك‭ ‬عبر‭ ‬إنشاء‭ ‬لجنة‭ ‬جماعية‭ ‬مشتركة‭ ‬لتكافؤ‭ ‬الفرص‭ ‬والتوازن‭ ‬بين‭ ‬الجنسين‭. ‬بهدف‭ ‬دعم‭ ‬مرتكزات‭ ‬التوازن‭ ‬والتكافؤ‭ ‬وتمكين‭ ‬المرأة‭ ‬البحرينية‭ ‬والنهوض‭ ‬بها‭.

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