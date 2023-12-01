بابكو إنرجيز تحتفي بكوادرها النسائية بمناسبة يوم المرأة البحرينية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) احتفت بابكو إنرجيز، مجموعة الطاقة المتكاملة التي تقود تحول الطاقة في مملكة البحرين، بكوادرها النسائية العاملة في كل أنحاء المجموعة، وذلك احتفالاً بيوم المرأة البحرينية الذي يصادف الحادي من ديسمبر من كل عام، كمناسبة وطنية مجيدة.
وتأتي هذه الفعالية على هامش احتفالات مملكة البحرين بالأعياد الوطنية المجيدة والاحتفال بيوم المرأة البحرينية وتجسيداً لدور المرأة البحرينية في مسيرة التنمية الوطنية الشاملة ونهضة البحرين الحديثة، تحت شعار «قرأت – تعلمت – شاركت»، وهو الشعار الرسمي ليوم المرأة البحرينية الذي حدده المجلس الأعلى للمرأة.
وشهد الحفل الذي أقيم على مستوى كل أنحاء المجموعة وبمشاركة الشركات التابعة لبابكو إنرجيز، استخدام رمز «شجرة الحياة» كعنوان لموضوع الاحتفاء بهذه المناسبة الوطنية، وذلك باعتبارها مصدرا للعطاء ومرتكزاً نحو استمرارية الحياة عبر المرأة البحرينية، حيث استوحت فكرة تصميم موضوع الحفل المصممة البحرينية نوال الصباغ والتي أظهرت من خلال لوحتها الفنية استمرارية الحياة والعطاء عبر رمزية شجرة الحياة من خلال المرأة.
كما تضمن الحفل، جلسة بعنوان «اكتشاف التعاون والعمل الجماعي لتحقيق الازدهار في مشهد متطور» ألقتها السيدة منى أبو سليمان، أحد أبرز سيدات الأعمال والشخصية الإعلامية البارزة في منطقة الشرق الأوسط، إذ سلطت الضوء في جلستها النقاشية على الدور المحوري للمرأة وأهمية وضعها في غرف صناعة القرار واعتماد السياسات التي تعزز دور المرأة في أجندة التنمية المستدامة.
من جانبه، أكد السيد مارك توماس الرئيس التنفيذي للمجموعة، على التزام بابكو إنرجيز بتهيئة بيئة عمل تتميز بالتوازن والشمول والمساواة، وتتماشى مع تحقيق أهداف رؤية البحرين الاقتصادية 2030، والتي تضع المرأة البحرينية في مقدمة صناع السياسات والقرارات في مختلف القطاعات، مشيراً إلى أن المجموعة اتخذت خطوات ملموسة واتبعت سياسات ناجعة ومبادرات مبتكرة جعلتنا رواداً في تحقيق التوازن بين الجنسين وتكافؤ الفرص على مستوى صناعة قطاع الطاقة. يذكر أن بابكو إنرجيز وتأكيداً لالتزامها بتعزيز ثقافة المساواة والشمولية، اتخذت حزمة من الخطوات على هامش احتفال المجموعة العام الماضي، وذلك عبر إنشاء لجنة جماعية مشتركة لتكافؤ الفرص والتوازن بين الجنسين. بهدف دعم مرتكزات التوازن والتكافؤ وتمكين المرأة البحرينية والنهوض بها.
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