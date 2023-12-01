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الملك يستعرض مع رئيسة المجر أوجه العلاقات الثنائية الوثيقة

12/1/2023 7:11:24 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) البحرين والمجر تؤكدان السعي لتطوير التعاون بين البلدين

التقى‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم‭ ‬أمس‭ ‬فخامة‭ ‬الرئيسة‭ ‬كاتلين‭ ‬نوفاك‭ ‬رئيسة‭ ‬جمهورية‭ ‬المجر‭ ‬الصديقة،‭ ‬وذلك‭ ‬بمناسبة‭ ‬مشاركة‭ ‬جلالته‭ ‬في‭ ‬أعمال‭ ‬قمة‭ ‬الدورة‭ ‬الثامنة‭ ‬والعشرين‭ ‬لمؤتمر‭ ‬الأطراف‭ ‬في‭ ‬اتفاقية‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬الإطارية‭ ‬بشأن‭ ‬تغير‭ ‬المناخ‭ (‬ COP 28‭)‬،‭ ‬التي‭ ‬تستضيفها‭ ‬دولة‭ ‬الإمارات‭ ‬العربية‭ ‬المتحدة‭ ‬الشقيقة‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬اكسبو‭ ‬دبي‭.‬

ورحب‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم‭ ‬بفخامة‭ ‬رئيسة‭ ‬جمهورية‭ ‬المجر،‭ ‬واستعرض‭ ‬معها‭ ‬أوجه‭ ‬العلاقات‭ ‬الثنائية‭ ‬الوثيقة‭ ‬وفرص‭ ‬التعاون‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬القطاعات‭ ‬الحيوية،‭ ‬وبخاصة‭ ‬في‭ ‬الجوانب‭ ‬الاقتصادية‭ ‬والتجارية‭ ‬والاستثمارية‭ ‬والتعليمية‭ ‬والتنموية‭ ‬والبيئية‭ ‬والطاقة‭ ‬وآفاق‭ ‬تطويرها‭ ‬وتنميتها‭ ‬بما‭ ‬يحقق‭ ‬المنفعة‭ ‬المتبادلة‭.‬

وأكد‭ ‬جلالته‭ ‬حرص‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬على‭ ‬مد‭ ‬جسور‭ ‬التعاون‭ ‬وتقوية‭ ‬روابط‭ ‬الصداقة‭ ‬مع‭ ‬جمهورية‭ ‬المجر،‭ ‬بما‭ ‬يحقق‭ ‬تطلعات‭ ‬البلدين،‭ ‬ويخدم‭ ‬مصالح‭ ‬شعبيهما‭ ‬الصديقين‭.‬

وأكد‭ ‬الجانبان‭ ‬السعي‭ ‬المستمر‭ ‬لتطوير‭ ‬أطر‭ ‬التعاون‭ ‬والاستفادة‭ ‬من‭ ‬الخبرات‭ ‬وفرص‭ ‬الاستثمار‭ ‬التي‭ ‬يتمتع‭ ‬بها‭ ‬البلدان‭ ‬لمزيد‭ ‬من‭ ‬الازدهار‭ ‬والتقدم‭ ‬في‭ ‬علاقاتهما‭.‬

وأشاد‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬بما‭ ‬حققته‭ ‬جمهورية‭ ‬المجر‭ ‬الصديقة‭ ‬من‭ ‬نجاحات‭ ‬وإنجازات‭ ‬عديدة‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬المجالات،‭ ‬وبالأخص‭ ‬على‭ ‬صعيد‭ ‬التنمية‭ ‬المستدامة،‭ ‬لكل‭ ‬ما‭ ‬فيه‭ ‬تطور‭ ‬ورقي‭ ‬شعبها‭ ‬الصديق‭.‬

كما‭ ‬جرى‭ ‬خلال‭ ‬اللقاء‭ ‬تبادل‭ ‬وجهات‭ ‬النظر‭ ‬حول‭ ‬تطورات‭ ‬الأوضاع‭ ‬ومستجدات‭ ‬القضايا‭ ‬الإقليمية‭ ‬والدولية‭ ‬موضع‭ ‬الاهتمام‭ ‬المشترك،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬استعراض‭ ‬الموضوعات‭ ‬المطروحة‭ ‬على‭ ‬مؤتمر‭ ‬الأطراف‭ ‬في‭ ‬اتفاقية‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬الإطارية‭ ‬بشأن‭ ‬تغير‭ ‬المناخ،‭ ‬وأعرب‭ ‬الجانبان‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬السياق‭ ‬عن‭ ‬شكرهما‭ ‬وتقديرهما‭ ‬لدولة‭ ‬الامارات‭ ‬العربية‭ ‬المتحدة‭ ‬الشقيقة‭ ‬على‭ ‬استضافتها‭ ‬لهذا‭ ‬المؤتمر‭ ‬العالمي‭ ‬المهم‭ ‬وما‭ ‬وفرته‭ ‬من‭ ‬جميع‭ ‬الإمكانيات‭ ‬لإنجاحه،‭ ‬وأكدا‭ ‬أهمية‭ ‬تعزيز‭ ‬التعاون‭ ‬الدولي‭ ‬في‭ ‬سبيل‭ ‬إيجاد‭ ‬حلول‭ ‬فاعلة‭ ‬ومستدامة‭ ‬للتحديات‭ ‬العالمية‭ ‬المشتركة،‭ ‬وفي‭ ‬مقدمتها‭ ‬تسريع‭ ‬العمل‭ ‬المناخي‭ ‬والتنمية‭ ‬المستدامة‭ ‬والازدهار‭ ‬الاقتصادي‭ ‬لبناء‭ ‬مستقبل‭ ‬أفضل‭ ‬للبشرية‭ ‬جمعاء‭.‬

ومن‭ ‬جانبها،‭ ‬أعربت‭ ‬فخامة‭ ‬رئيسة‭ ‬جمهورية‭ ‬المجر‭ ‬عن‭ ‬عميق‭ ‬شكرها‭ ‬وتقديرها‭ ‬لجلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم‭ ‬لحرص‭ ‬جلالته‭ ‬على‭ ‬توثيق‭ ‬العلاقات‭ ‬الثنائية‭ ‬مع‭ ‬بلادها،‭ ‬معربةً‭ ‬عن‭ ‬التطلع‭ ‬الدائم‭ ‬لتطوير‭ ‬وتعزيز‭ ‬هذه‭ ‬العلاقات‭ ‬المتميزة‭ ‬بما‭ ‬يصب‭ ‬في‭ ‬مصلحة‭ ‬البلدين‭ ‬الصديقين،‭ ‬مشيدة‭ ‬فخامتها‭ ‬بمبادرات‭ ‬جلالته‭ ‬الإنسانية‭ ‬العالمية‭ ‬الرائدة‭ ‬الهادفة‭ ‬إلى‭ ‬تعزيز‭ ‬القيم‭ ‬الإنسانية‭ ‬في‭ ‬التعايش‭ ‬والتسامح‭ ‬والتعاون‭ ‬والحوار‭ ‬بين‭ ‬مختلف‭ ‬الثقافات‭.‬

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