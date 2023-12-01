الملك يشارك في الجلسة الافتتاحية لأعمال قمة تغير المناخ

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) شارك حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم أمس، في الجلسة الافتتاحية لأعمال قمة الدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (
COP 28)، والتي عقدت في مدينة إكسبو دبي بدولة الامارات العربية المتحدة الشقيقة.
ولدى وصول جلالته إلى مركز دبي للمعارض، كان في الاستقبال أخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الامارات العربية المتحدة، وأنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة، وبحضور أصحاب الجلالة والفخامة والسمو قادة ورؤساء حكومات ورؤساء وفود وممثلي الدول الشقيقة والصديقة.
MENAFN01122023000055011008ID1107523970
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.