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الملك يشارك في الجلسة الافتتاحية لأعمال قمة تغير المناخ

12/1/2023 7:11:23 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) ‭ ‬شارك‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم‭ ‬أمس،‭ ‬في‭ ‬الجلسة‭ ‬الافتتاحية‭ ‬لأعمال‭ ‬قمة‭ ‬الدورة‭ ‬الثامنة‭ ‬والعشرين‭ ‬لمؤتمر‭ ‬الأطراف‭ ‬في‭ ‬اتفاقية‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬الإطارية‭ ‬بشأن‭ ‬تغير‭ ‬المناخ‭ (‬ COP 28‭)‬،‭ ‬والتي‭ ‬عقدت‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬إكسبو‭ ‬دبي‭ ‬بدولة‭ ‬الامارات‭ ‬العربية‭ ‬المتحدة‭ ‬الشقيقة‭.‬

ولدى‭ ‬وصول‭ ‬جلالته‭ ‬إلى‭ ‬مركز‭ ‬دبي‭ ‬للمعارض،‭ ‬كان‭ ‬في‭ ‬الاستقبال‭ ‬أخيه‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الشيخ‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬زايد‭ ‬آل‭ ‬نهيان‭ ‬رئيس‭ ‬دولة‭ ‬الامارات‭ ‬العربية‭ ‬المتحدة،‭ ‬وأنطونيو‭ ‬غوتيريش‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬للأمم‭ ‬المتحدة،‭ ‬وبحضور‭ ‬أصحاب‭ ‬الجلالة‭ ‬والفخامة‭ ‬والسمو‭ ‬قادة‭ ‬ورؤساء‭ ‬حكومات‭ ‬ورؤساء‭ ‬وفود‭ ‬وممثلي‭ ‬الدول‭ ‬الشقيقة‭ ‬والصديقة‭.‬

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