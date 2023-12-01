الملك يشارك في الجلسة الافتتاحية لأعمال قمة تغير المناخ

ولدى‭ ‬وصول‭ ‬جلالته‭ ‬إلى‭ ‬مركز‭ ‬دبي‭ ‬للمعارض،‭ ‬كان‭ ‬في‭ ‬الاستقبال‭ ‬أخيه‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الشيخ‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬زايد‭ ‬آل‭ ‬نهيان‭ ‬رئيس‭ ‬دولة‭ ‬الامارات‭ ‬العربية‭ ‬المتحدة،‭ ‬وأنطونيو‭ ‬غوتيريش‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬للأمم‭ ‬المتحدة،‭ ‬وبحضور‭ ‬أصحاب‭ ‬الجلالة‭ ‬والفخامة‭ ‬والسمو‭ ‬قادة‭ ‬ورؤساء‭ ‬حكومات‭ ‬ورؤساء‭ ‬وفود‭ ‬وممثلي‭ ‬الدول‭ ‬الشقيقة‭ ‬والصديقة‭.‬

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