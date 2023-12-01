طلب استيضاح نيابي بشأن الخدمات المقدمة لمحافظة الشمالية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) يصوت مجلس النواب في جلسته يوم الثلاثاء القادم على طلب اجراء مناقشة عامة لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن توفير الخدمات الحكومية في نطاق المحافظة الشمالية، وجاء في مبررات الطلب الذي تقدم به النائب جلال كاظم بمشاركة عدد من النواب، انه تتزايد معدلات النمو السكاني بوتيرة مضطردة بمختلف مناطق وربوع المحافظة الشمالية التي تتسم بدورها باتساع رقعتها الجغرافية وارتفاع كثافة السكان فيها.
وتمثلت محاور المناقشة العامة في التعرف على سياسة الحكومة في توفير خدمات ميسرة لمشتركي مرفقي الماء والكهرباء، ومدى كفاية منافذ تقديم الخدمات الإدارية المختلفة كالمرور والهجرة والجوازات والتوثيق وإصدار البطاقة الذكية، والحاجة الى تدعيم الخدمات الصحية وانشاء مستشفى للطوارئ وأخرى للولادة، ومدى وجود خطة لإنشاء مركز رعاية المسنين وخدمات مرتبطة بفئة المسنين، ومدى كفاية المدارس الموجودة بالمحافظة الشمالية وخطط انشاء مدارس لمختلف المراحل التعليمية لمدينة سلمان، ومدى الحاجة الى تطوير مكتب السجل التجاري بالمحافظة، وكفاية مكتب هيئة تنظيم سوق العمل لتقديم الخدمات للمراجعين بالمحافظة.
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