طلب استيضاح نيابي بشأن الخدمات المقدمة لمحافظة الشمالية

وتمثلت‭ ‬محاور‭ ‬المناقشة‭ ‬العامة‭ ‬في‭ ‬التعرف‭ ‬على‭ ‬سياسة‭ ‬الحكومة‭ ‬في‭ ‬توفير‭ ‬خدمات‭ ‬ميسرة‭ ‬لمشتركي‭ ‬مرفقي‭ ‬الماء‭ ‬والكهرباء،‭ ‬ومدى‭ ‬كفاية‭ ‬منافذ‭ ‬تقديم‭ ‬الخدمات‭ ‬الإدارية‭ ‬المختلفة‭ ‬كالمرور‭ ‬والهجرة‭ ‬والجوازات‭ ‬والتوثيق‭ ‬وإصدار‭ ‬البطاقة‭ ‬الذكية،‭ ‬والحاجة‭ ‬الى‭ ‬تدعيم‭ ‬الخدمات‭ ‬الصحية‭ ‬وانشاء‭ ‬مستشفى‭ ‬للطوارئ‭ ‬وأخرى‭ ‬للولادة،‭ ‬ومدى‭ ‬وجود‭ ‬خطة‭ ‬لإنشاء‭ ‬مركز‭ ‬رعاية‭ ‬المسنين‭ ‬وخدمات‭ ‬مرتبطة‭ ‬بفئة‭ ‬المسنين،‭ ‬ومدى‭ ‬كفاية‭ ‬المدارس‭ ‬الموجودة‭ ‬بالمحافظة‭ ‬الشمالية‭ ‬وخطط‭ ‬انشاء‭ ‬مدارس‭ ‬لمختلف‭ ‬المراحل‭ ‬التعليمية‭ ‬لمدينة‭ ‬سلمان،‭ ‬ومدى‭ ‬الحاجة‭ ‬الى‭ ‬تطوير‭ ‬مكتب‭ ‬السجل‭ ‬التجاري‭ ‬بالمحافظة،‭ ‬وكفاية‭ ‬مكتب‭ ‬هيئة‭ ‬تنظيم‭ ‬سوق‭ ‬العمل‭ ‬لتقديم‭ ‬الخدمات‭ ‬للمراجعين‭ ‬بالمحافظة‭.‬

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