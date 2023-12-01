رئيس الغرفة: حجم التبادل التجاري مع الإمارات بلغ 2.92 مليار دولار في 2022

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وأضاف‭ ‬ناس‭ ‬في‭ ‬تصريح‭ ‬خاص‭ ‬لوكالة‭ ‬انباء‭ ‬البحرين‭ (‬بنا‭) ‬بهذه‭ ‬المناسبة،‭ ‬أن‭ ‬اليوم‭ ‬الوطني‭ ‬الإماراتي‭ ‬يحل‭ ‬هذا‭ ‬العام‭ ‬وسط‭ ‬تحولات‭ ‬اقتصادية‭ ‬مبشرة‭ ‬لشعوب‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭ ‬لدول‭ ‬الخليج‭ ‬العربية،‭ ‬وستنعكس‭ ‬إيجاباً‭ ‬في‭ ‬المستقبل‭ ‬القريب‭ ‬على‭ ‬كل‭ ‬ما‭ ‬يعزز‭ ‬من‭ ‬نهضة‭ ‬المجتمعات‭ ‬الخليجية‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬المجالات،‭ ‬مبيناً‭ ‬أن‭ ‬البحرين‭ ‬والإمارات‭ ‬تشهدان‭ ‬ارتفاعا‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬حجم‭ ‬التجارة‭ ‬البينية،‭ ‬فضلاً‭ ‬عن‭ ‬ارتفاع‭ ‬حجم‭ ‬التبادل‭ ‬التجاري‭ ‬بين‭ ‬البلدين،‭ ‬حيث‭ ‬بلغ‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬2‭.‬92‭ ‬مليار‭ ‬دولار‭ ‬أمريكي‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2022‭.‬

وأشار‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬ما‭ ‬تشهده‭ ‬العلاقات‭ ‬الاقتصادية‭ ‬والتجارية‭ ‬بين‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬وشقيقتها‭ ‬الامارات‭ ‬من‭ ‬نمو‭ ‬متسارع‭ ‬وتقدم‭ ‬ملحوظ‭ ‬على‭ ‬جميع‭ ‬مستوياتها،‭ ‬ما‭ ‬هو‭ ‬إلا‭ ‬ثمار‭ ‬التطور‭ ‬المستمر‭ ‬للعلاقات‭ ‬الثنائية‭ ‬المشتركة‭ ‬التي‭ ‬تأتي‭ ‬تجسيدا‭ ‬لتوجيهات‭ ‬قيادتي‭ ‬البلدين‭ ‬ممثلة‭ ‬في‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬عاهل‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم،‭ ‬وأخيه‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الشيخ‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬زايد‭ ‬آل‭ ‬نهيان،‭ ‬رئيس‭ ‬دولة‭ ‬الإمارات‭ ‬العربية‭ ‬المتحدة‭ ‬الشقيقة،‭ ‬نحو‭ ‬تحقيق‭ ‬التكامل‭ ‬الاقتصادي‭ ‬المنشود‭.‬

ونوه‭ ‬بالمكانة‭ ‬المتميزة‭ ‬والاستثنائية‭ ‬لدولة‭ ‬الإمارات‭ ‬العربية‭ ‬المتحدة‭ ‬الشقيقة‭ ‬وعلاقتها‭ ‬التاريخية‭ ‬مع‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬على‭ ‬جميع‭ ‬الأصعدة‭ ‬بما‭ ‬يشكل‭ ‬دافعاً‭ ‬لتحقيق‭ ‬مزيد‭ ‬من‭ ‬التكامل‭ ‬الاقتصادي‭ ‬بما‭ ‬يرتقي‭ ‬بمستوى‭ ‬الإمكانات‭ ‬المتاحة‭ ‬وينسجم‭ ‬مع‭ ‬طموحات‭ ‬الشعبيين‭ ‬الشقيقين،‭ ‬داعياً‭ ‬إلى‭ ‬الاستمرار‭ ‬في‭ ‬تهيئة‭ ‬الأرضية‭ ‬المناسبة‭ ‬لدعم‭ ‬الاستثمار‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬الشقيقين‭ ‬وإزالة‭ ‬مختلف‭ ‬الصعوبات‭ ‬والمعوقات‭ ‬التي‭ ‬تواجه‭ ‬رجال‭ ‬الأعمال‭ ‬في‭ ‬كلا‭ ‬الجانبين‭ ‬والنهوض‭ ‬بعلاقات‭ ‬الشراكة‭ ‬إلى‭ ‬المستويات‭ ‬المنشودة،‭ ‬فضلاً‭ ‬عن‭ ‬فتح‭ ‬قنوات‭ ‬جديدة‭ ‬للاتصال‭ ‬المباشر‭ ‬بين‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص‭ ‬في‭ ‬البلدين،‭ ‬متمنياً‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬العمل‭ ‬على‭ ‬إقامة‭ ‬شراكات‭ ‬استثمارية‭ ‬في‭ ‬سبيل‭ ‬الارتقاء‭ ‬بمستوى‭ ‬التعاون‭ ‬والتنسيق‭ ‬الاقتصادي‭ ‬مع‭ ‬الأشقاء‭ ‬في‭ ‬دولة‭ ‬الامارات‭ ‬للوصول‭ ‬بها‭ ‬للحجم‭ ‬الذي‭ ‬يلبي‭ ‬طموحات‭ ‬القيادة‭ ‬السياسية‭ ‬والمجتمع‭ ‬التجاري‭.‬