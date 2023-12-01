رئيس الغرفة: حجم التبادل التجاري مع الإمارات بلغ 2.92 مليار دولار في 2022

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) أكد سمير عبدالله ناس رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين عمق العلاقات الأخوية المتينة التي تربط مملكة البحرين بدولة الإمارات العربية المتحدة، ومدى الترابط بين الشعبين الشقيقين، وخصوصية تلك العلاقة الأخوية الممتدة بين البلدين في إطار من تكامل الرؤى ووحدة المصير والتاريخ المشترك، رافعاً أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى القيادة الإماراتية وشعبها الشقيق بمناسبة الاحتفال بذكرى اليوم الوطني الذى يعد عيداً للبحرين وشعبها في إطار ما يجمع البلدين الشقيقين من أواصر الأخوة والمحبة.
وأضاف ناس في تصريح خاص لوكالة انباء البحرين (بنا) بهذه المناسبة، أن اليوم الوطني الإماراتي يحل هذا العام وسط تحولات اقتصادية مبشرة لشعوب مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وستنعكس إيجاباً في المستقبل القريب على كل ما يعزز من نهضة المجتمعات الخليجية في مختلف المجالات، مبيناً أن البحرين والإمارات تشهدان ارتفاعا على مستوى حجم التجارة البينية، فضلاً عن ارتفاع حجم التبادل التجاري بين البلدين، حيث بلغ أكثر من 2.92 مليار دولار أمريكي في عام 2022.
وأشار إلى أن ما تشهده العلاقات الاقتصادية والتجارية بين مملكة البحرين وشقيقتها الامارات من نمو متسارع وتقدم ملحوظ على جميع مستوياتها، ما هو إلا ثمار التطور المستمر للعلاقات الثنائية المشتركة التي تأتي تجسيدا لتوجيهات قيادتي البلدين ممثلة في حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المعظم، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، نحو تحقيق التكامل الاقتصادي المنشود.
ونوه بالمكانة المتميزة والاستثنائية لدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة وعلاقتها التاريخية مع مملكة البحرين على جميع الأصعدة بما يشكل دافعاً لتحقيق مزيد من التكامل الاقتصادي بما يرتقي بمستوى الإمكانات المتاحة وينسجم مع طموحات الشعبيين الشقيقين، داعياً إلى الاستمرار في تهيئة الأرضية المناسبة لدعم الاستثمار بين البلدين الشقيقين وإزالة مختلف الصعوبات والمعوقات التي تواجه رجال الأعمال في كلا الجانبين والنهوض بعلاقات الشراكة إلى المستويات المنشودة، فضلاً عن فتح قنوات جديدة للاتصال المباشر بين القطاع الخاص في البلدين، متمنياً المزيد من العمل على إقامة شراكات استثمارية في سبيل الارتقاء بمستوى التعاون والتنسيق الاقتصادي مع الأشقاء في دولة الامارات للوصول بها للحجم الذي يلبي طموحات القيادة السياسية والمجتمع التجاري.
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