ممتلكات تطلق منصة ((صفاء)) الطوعية لتعويض انبعاثات الكربون

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

أعلنت‭ ‬شركة‭ ‬ممتلكات‭ ‬البحرين‭ ‬القابضة‭ (‬ممتلكات‭)‬،‭ ‬صندوق‭ ‬الثروة‭ ‬السيادي‭ ‬لمملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬أمس‭ ‬إطلاق‭ ‬منصة‭ ‬‮«‬صفاء‮»‬‭ ‬الطوعية‭ ‬لتعويض‭ ‬انبعاثات‭ ‬الكربون،‭ ‬لمساعدة‭ ‬الأفراد‭ ‬والشركات‭ ‬على‭ ‬فهم‭ ‬وإدارة‭ ‬بصمتهم‭ ‬الكربونية‭ ‬بصورة‭ ‬أفضل‭ ‬وذلك‭ ‬عبر‭ ‬المساهمة‭ ‬في‭ ‬مبادرات‭ ‬مناخية‭ ‬رائدة‭. ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬مشاركة‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬مؤتمر‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬المعني‭ ‬بتغير‭ ‬المناخ‭ (‬ COP 28‭) ‬المنعقد‭ ‬حالياً‭ ‬في‭ ‬دولة‭ ‬الإمارات‭ ‬العربية‭ ‬المتحدة‭.‬

وبهذه‭ ‬المناسبة‭ ‬قال‭ ‬الشيخ‭ ‬عبدالله‭ ‬بن‭ ‬خليفة‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لممتلكات‭: ‬‮«‬تماشياً‭ ‬مع‭ ‬التزامنا‭ ‬بمبادئ‭ ‬الاستدامة‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬المجالات،‭ ‬فإننا‭ ‬نؤمن‭ ‬إيمانًا‭ ‬راسخًا‭ ‬بأن‭ ‬التحول‭ ‬الحقيقي‭ ‬يحصل‭ ‬عندما‭ ‬نعمل‭ ‬جميعاً‭ ‬لتحقيق‭ ‬الأثر‭. ‬سيتكمن‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬الأفراد‭ ‬والشركات‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬منصة‭ ‬‮«‬صفاء‮»‬‭ ‬من‭ ‬تقليل‭ ‬بصمتهم‭ ‬الكربونية‭ ‬والمشاركة‭ ‬بفعالية‭ ‬في‭ ‬خلق‭ ‬مستقبل‭ ‬أكثر‭ ‬مراعاة‭ ‬للبيئة،‭ ‬مما‭ ‬يدعم‭ ‬أهداف‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬المتمثلة‭ ‬في‭ ‬الوصول‭ ‬للحياد‭ ‬الكربوني‭ ‬بحلول‭ ‬عام‭ ‬2060‮»‬‭.‬

وتهدف‭ ‬صفاء‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬توعية‭ ‬المجتمعات‭ ‬وتمكين‭ ‬العمل‭ ‬المناخي‭ ‬على‭ ‬المستوى‭ ‬الفردي‭ ‬والمؤسسي،‭ ‬إلى‭ ‬استكمال‭ ‬مبادرات‭ ‬إزالة‭ ‬الكربون‭ ‬الهامة‭ ‬عبر‭ ‬توفير‭ ‬منصة‭ ‬تعويض‭ ‬سهلة‭ ‬الاستخدام‭ ‬للانبعاثات‭ ‬الكربونية‭ ‬الفورية‭ ‬التي‭ ‬يصعب‭ ‬تجنبها‭ ‬من‭ ‬أنشطة‭ ‬مثل‭ ‬السفر‭ ‬والإقامة‭ ‬والخدمات‭ ‬اللوجستية‭. ‬كما‭ ‬تهدف‭ ‬إلى‭ ‬جعل‭ ‬هذه‭ ‬الخدمة‭ ‬في‭ ‬متناول‭ ‬المستخدمين‭ ‬عبر‭ ‬دمجها‭ ‬مباشرة‭ ‬في‭ ‬تطبيقاتهم‭ ‬اليومية‭ ‬المفضلة‭ ‬وهي‭ ‬ليست‭ ‬بديلاً‭ ‬عن‭ ‬جهود‭ ‬إزالة‭ ‬الكربون‭.‬

الجدير‭ ‬بالذكر‭ ‬أن‭ ‬منصة‭ ‬‮«‬صفاء‮»‬‭ ‬تعكس‭ ‬جهود‭ ‬المملكة‭ ‬في‭ ‬توظيف‭ ‬التكنولوجيا‭ ‬والابتكار‭ ‬كأدوات‭ ‬رئيسية‭ ‬لخفض‭ ‬الانبعاثات‭ ‬الكربونية‭ ‬بصورة‭ ‬سلسة‭ ‬وأقل‭ ‬كلفة‭ ‬وأكثر‭ ‬فعالية‭ ‬وصولاً‭ ‬للحياد‭ ‬الكربوني‭ ‬بحلول‭ ‬عام‭ ‬2060،‭ ‬كما‭ ‬أنها‭ ‬سهلة‭ ‬الاستخدام‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬الأفراد‭ ‬والشركات،‭ ‬بحيث‭ ‬توفر‭ ‬معاملات‭ ‬أرصدة‭ ‬الكربون‭ ‬عالية‭ ‬الجودة‭ ‬والمعتمدة‭ ‬عالميًا،‭ ‬مما‭ ‬يمكنهم‭ ‬من‭ ‬حساب‭ ‬انبعاثاتهم‭ ‬الكربونية‭ ‬وتعويضها،‭ ‬ومن‭ ‬ثم‭ ‬تخصيص‭ ‬هذه‭ ‬التعويضات‭ ‬للمشاريع‭ ‬البيئية‭ ‬العالمية‭ ‬التي‭ ‬تهدف‭ ‬إلى‭ ‬خفض‭ ‬أو‭ ‬القضاء‭ ‬على‭ ‬انبعاثات‭ ‬غازات‭ ‬الدفيئة،‭ ‬مع‭ ‬التوسع‭ ‬لتشمل‭ ‬المشاريع‭ ‬المحلية‭ ‬والاقليمية‭ ‬في‭ ‬المستقبل‭ ‬القريب‭.‬

كما‭ ‬أن‭ ‬‮«‬صفاء‮»‬‭ ‬قامت‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬شركة‭ ‬‮«‬ CHOOOSETM ‮»‬،‭ ‬وهي‭ ‬شركة‭ ‬تكنولوجيا‭ ‬مناخية‭ ‬مقرها‭ ‬النرويج،‭ ‬تقدم‭ ‬حلول‭ ‬البرمجيات‭ ‬في‭ ‬تقدير‭ ‬انبعاثات‭ ‬الكربون‭ ‬لدعم‭ ‬المشاريع‭ ‬المناخية‭ ‬المعتمدة‭.‬