ممتلكات تطلق منصة ((صفاء)) الطوعية لتعويض انبعاثات الكربون

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) تمكين الأفراد والشركات من تقليل بصمتهم الكربونية
أعلنت شركة ممتلكات البحرين القابضة (ممتلكات)، صندوق الثروة السيادي لمملكة البحرين، أمس إطلاق منصة «صفاء» الطوعية لتعويض انبعاثات الكربون، لمساعدة الأفراد والشركات على فهم وإدارة بصمتهم الكربونية بصورة أفضل وذلك عبر المساهمة في مبادرات مناخية رائدة. وذلك في إطار مشاركة مملكة البحرين في مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ ( COP 28) المنعقد حالياً في دولة الإمارات العربية المتحدة.
وبهذه المناسبة قال الشيخ عبدالله بن خليفة آل خليفة، الرئيس التنفيذي لممتلكات: «تماشياً مع التزامنا بمبادئ الاستدامة في مختلف المجالات، فإننا نؤمن إيمانًا راسخًا بأن التحول الحقيقي يحصل عندما نعمل جميعاً لتحقيق الأثر. سيتكمن كل من الأفراد والشركات من خلال منصة «صفاء» من تقليل بصمتهم الكربونية والمشاركة بفعالية في خلق مستقبل أكثر مراعاة للبيئة، مما يدعم أهداف مملكة البحرين المتمثلة في الوصول للحياد الكربوني بحلول عام 2060».
وتهدف صفاء من خلال توعية المجتمعات وتمكين العمل المناخي على المستوى الفردي والمؤسسي، إلى استكمال مبادرات إزالة الكربون الهامة عبر توفير منصة تعويض سهلة الاستخدام للانبعاثات الكربونية الفورية التي يصعب تجنبها من أنشطة مثل السفر والإقامة والخدمات اللوجستية. كما تهدف إلى جعل هذه الخدمة في متناول المستخدمين عبر دمجها مباشرة في تطبيقاتهم اليومية المفضلة وهي ليست بديلاً عن جهود إزالة الكربون.
الجدير بالذكر أن منصة «صفاء» تعكس جهود المملكة في توظيف التكنولوجيا والابتكار كأدوات رئيسية لخفض الانبعاثات الكربونية بصورة سلسة وأقل كلفة وأكثر فعالية وصولاً للحياد الكربوني بحلول عام 2060، كما أنها سهلة الاستخدام من قبل الأفراد والشركات، بحيث توفر معاملات أرصدة الكربون عالية الجودة والمعتمدة عالميًا، مما يمكنهم من حساب انبعاثاتهم الكربونية وتعويضها، ومن ثم تخصيص هذه التعويضات للمشاريع البيئية العالمية التي تهدف إلى خفض أو القضاء على انبعاثات غازات الدفيئة، مع التوسع لتشمل المشاريع المحلية والاقليمية في المستقبل القريب.
كما أن «صفاء» قامت بالتعاون مع شركة « CHOOOSETM »، وهي شركة تكنولوجيا مناخية مقرها النرويج، تقدم حلول البرمجيات في تقدير انبعاثات الكربون لدعم المشاريع المناخية المعتمدة.
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