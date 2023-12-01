الاحتلال : سنواصل الحرب حتى تحقيق الاهداف
التاريخ
12/1/2023 3:14:04 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
قال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت إن قواته ستواصل توجيه الضربات لحركة حماس في قطاع غزة حتى تحقيق أهداف الحرب.
وأضاف غالانت أن إسرائيل ستواصل الحرب حتى القضاء على حركة حماس وعلى قدراتها وإعادة المحتجزين في غزة.
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