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الاحتلال : سنواصل الحرب حتى تحقيق الاهداف

12/1/2023 3:14:04 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت إن قواته ستواصل توجيه الضربات لحركة حماس في قطاع غزة حتى تحقيق أهداف الحرب.


وأضاف غالانت أن إسرائيل ستواصل الحرب حتى القضاء على حركة حماس وعلى قدراتها وإعادة المحتجزين في غزة.

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