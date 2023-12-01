صحيفة عبرية : حركة حماس خدعت إسرائيل بشكل مثالي

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
نقلت صحيفة "جيروزاليم بوست" عن مصدر أمني إسرائيلي أن حركة حماس خدعت إسرائيل بشكل مثالي قبل هجوم السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي حين أطلقت معركة طوفان الأقصى، وأن الجيش كان أعمى وفشل إستراتيجيا.
وقال المصدر الأمني إنه كان لدى رئيس حركة حماس في غزة يحيى السنوار وقائد كتائب القسام محمد الضيف علم بالمراقبة الاستخبارية وأوصلا الرسائل بأساليب سرية.
وأضاف أن بعض أدوات التجسس الإسرائيلية التي زرعت في غزة عام 2018 وقعت بيد حماس.
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