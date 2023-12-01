-->

Saturday, 02 December 2023 03:30 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


صحيفة عبرية : حركة حماس خدعت إسرائيل بشكل مثالي

12/1/2023 3:14:04 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- نقلت صحيفة "جيروزاليم بوست" عن مصدر أمني إسرائيلي أن حركة حماس خدعت إسرائيل بشكل مثالي قبل هجوم السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي حين أطلقت معركة طوفان الأقصى، وأن الجيش كان أعمى وفشل إستراتيجيا.


وقال المصدر الأمني إنه كان لدى رئيس حركة حماس في غزة يحيى السنوار وقائد كتائب القسام محمد الضيف علم بالمراقبة الاستخبارية وأوصلا الرسائل بأساليب سرية.


وأضاف أن بعض أدوات التجسس الإسرائيلية التي زرعت في غزة عام 2018 وقعت بيد حماس.


MENAFN01122023000208011052ID1107523704

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث