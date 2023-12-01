صحيفة عبرية : حركة حماس خدعت إسرائيل بشكل مثالي

MENAFN - Al Wakeel News)نقلت صحيفة "جيروزاليم بوست" عن مصدر أمني إسرائيلي أن حركة حماس خدعت إسرائيل بشكل مثالي قبل هجوم السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي حين أطلقت معركة طوفان الأقصى، وأن الجيش كان أعمى وفشل إستراتيجيا.



وقال المصدر الأمني إنه كان لدى رئيس حركة حماس في غزة يحيى السنوار وقائد كتائب القسام محمد الضيف علم بالمراقبة الاستخبارية وأوصلا الرسائل بأساليب سرية.



وأضاف أن بعض أدوات التجسس الإسرائيلية التي زرعت في غزة عام 2018 وقعت بيد حماس.

