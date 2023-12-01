وول ستريت: إسرائيل قد تُجبر على وقف الحرب مطلع العام

وول ستريت: إسرائيل قد تُجبر على وقف الحرب مطلع العام
التاريخ
12/1/2023 3:14:03 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
نقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن مسؤولين أميركيين أن الضغط الدولي وحجم الضحايا، قد يجبران إسرائيل على وقف حربها على غزة على مطلع العام المقبل.
وكانت شبكة "إن بي سي" نقلت أمس عن مسؤولين أميركيين أن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن تواجه معارضة داخلية متصاعدة، بسبب دعمها الحرب الإسرائيلية على القطاع.
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