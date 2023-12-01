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وول ستريت: إسرائيل قد تُجبر على وقف الحرب مطلع العام

12/1/2023 3:14:03 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- نقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن مسؤولين أميركيين أن الضغط الدولي وحجم الضحايا، قد يجبران إسرائيل على وقف حربها على غزة على مطلع العام المقبل.


وكانت شبكة "إن بي سي" نقلت أمس عن مسؤولين أميركيين أن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن تواجه معارضة داخلية متصاعدة، بسبب دعمها الحرب الإسرائيلية على القطاع.

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