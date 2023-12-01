يونيسيف: القصف الإسرائيلي على غزة مرعب

يونيسيف: القصف الإسرائيلي على غزة مرعب
التاريخ
12/1/2023 3:14:03 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
وصف المتحدث باسم منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) القصف الإسرائيلي على غزة اليوم الجمعة بأنه مرعب للغاية.
وارتقى مئات الشهداء اثر القصف الذي بدأ صباح اليوم بعد انتهاء الهدنة في قطاع غزة ، كثير منهم نساء وأطفال.
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