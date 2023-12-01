الدفاع المدني بغزة: انتشلنا 300 شهيد بفترة التهدئة والاحتلال يرتكب مجازر جديدة

MENAFN - Al Wakeel News)قال المتحدث باسم الدفاع المدني في غزة، محمود بصل، ان الاحتلال الاسرائيلي اليوم ركز بشكل خاص على استهداف المدنيين وممتلكاتهم.

وأشار بصل إلى أن قوات الاحتلال ارتكبت مجزرة في حي الشجاعية، حيث بلغ عدد الشهداء نحو 10 أشخاص.



وأبرز بصل حالات مأساوية أخرى، بما في ذلك استشهاد 5 أفراد من عائلة واحدة جراء غارة في شارع صلاح الدين، وذلك رغم حملهم راية بيضاء كرمز للهدنة.

وأوضح أن عدد الشهداء الذين تم انتشالهم خلال فترة التهدئة وصل إلى أكثر من 300 شهيد.



وفي سياق متصل، أبلغ بصل عن تكبد فرق الدفاع المدني خسائر فادحة، حيث استشهد أكثر من 25 من أفرادهم وأصيب نحو 100 آخرين منذ بداية الاعتداءات في 7 أكتوبر.

وناشد بصل إدخال كوادر دفاع مدني عربية إلى قطاع غزة للمساعدة في التعامل مع التحديات الطارئة.



وفي ختام تصريحه، أكد بصل أن الدفاع المدني في غزة لم يتلق أي نوع من المساعدات التي دخلت إلى القطاع خلال فترة التهدئة، مما يعكس تدهور الوضع الإنساني والنقص الكبير في الإمدادات والدعم الطبي.

