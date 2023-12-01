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هيئة تنشيط السياحة العامة تناقش الخطة التسويقية وموازنة العام 2024

12/1/2023 3:14:02 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - ناقشت الهيئة العامة لهيئة تنشيط السياحة خلال اجتماعها السنوي العادي، خطة عمل وموازنة عام 2024، والخطة التسويقية.
وبحسب بيان للهيئة، اليوم الجمعة، حضر الاجتماع الذي ترأسه رئيس مجلس إدارة الهيئة وزير السياحة والآثار مكرم القيسي، المدير العام لهيئة تنشيط السياحة الدكتور عبد الرزاق عربيات، وعدد من الأعضاء وممثلي الهيئة من الفعاليات السياحية.
واستعرض القيسي أجندة جدول الأعمال للاجتماع والذي تضمن الخطة التسويقية والموازنة للعام 2024، وخطة العمل.

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