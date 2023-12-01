ورشة عمل بعنوان التوجيهات الاستراتيجية لتعزيز مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - افتتحت اليوم الجمعة، أعمال الورشة النقاشية المتخصصة حول " التوجيهات الاستراتيجية لتعزيز مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية "، التي ينفذها مركز العدل للمساعدة القانونية بالشراكة مع مديرية القضاء العسكري واللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات ومديرية الأمن العام ممثلة بإدارة مكافحة المخدرات في البحر الميت.
وهدفت الورشة إلى صياغة الأنشطة والبرامج وأدوات قياسها، والجهات المسؤولة عن تنفيذها، وفقاً للأهداف والمحاور الرئيسية والفرعية الواردة في الاستراتيجية الوطنية لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، وتحديد أولويات التنفيذ على المستوى الوطني.
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
MENAFN01122023000208011052ID1107523698
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.