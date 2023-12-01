-->

Saturday, 02 December 2023 03:30 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


ورشة عمل بعنوان التوجيهات الاستراتيجية لتعزيز مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية

12/1/2023 3:14:02 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - افتتحت اليوم الجمعة، أعمال الورشة النقاشية المتخصصة حول " التوجيهات الاستراتيجية لتعزيز مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية "، التي ينفذها مركز العدل للمساعدة القانونية بالشراكة مع مديرية القضاء العسكري واللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات ومديرية الأمن العام ممثلة بإدارة مكافحة المخدرات في البحر الميت.
وهدفت الورشة إلى صياغة الأنشطة والبرامج وأدوات قياسها، والجهات المسؤولة عن تنفيذها، وفقاً للأهداف والمحاور الرئيسية والفرعية الواردة في الاستراتيجية الوطنية لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، وتحديد أولويات التنفيذ على المستوى الوطني.

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة


MENAFN01122023000208011052ID1107523698

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث