-->

Saturday, 02 December 2023 03:30 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


وزير الأوقاف يفتتح مسجد سيدنا محمد بشفا بدران

12/1/2023 3:14:02 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - افتتح وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الدكتور محمد الخلايلة اليوم الجمعة، مسجد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في منطقة الكوم/ شفا بدران.
وأكد وزير الأوقاف أهمية بناء المساجد وإعمارها، حيث يتعلم المسلمون فيها أخلاق الإسلام وتعاليمه، لافتاً الى أن عمارة المساجد تدل على الإيمان .

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة


MENAFN01122023000208011052ID1107523697

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث