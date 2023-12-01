وزير الأوقاف يفتتح مسجد سيدنا محمد بشفا بدران

وزير الأوقاف يفتتح مسجد سيدنا محمد بشفا بدران
التاريخ
12/1/2023 3:14:02 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - افتتح وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الدكتور محمد الخلايلة اليوم الجمعة، مسجد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في منطقة الكوم/ شفا بدران.
وأكد وزير الأوقاف أهمية بناء المساجد وإعمارها، حيث يتعلم المسلمون فيها أخلاق الإسلام وتعاليمه، لافتاً الى أن عمارة المساجد تدل على الإيمان .
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