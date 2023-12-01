صحة غزة تستنكر قصف الاحتلال الإسرائيلي لمستشفى العودة شمال القطاع

صحة غزة تستنكر قصف الاحتلال الإسرائيلي لمستشفى العودة شمال القطاع
التاريخ
12/1/2023 3:14:02 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - استنكرت وزارة الصحة في غزة، إقدام الاحتلال الإسرائيلي على الاستهداف المباشر لمكتب مدير مستشفى العودة شمال قطاع غزة.
وطالبت الوزارة في بيان صحفي، اليوم الجمعة، المؤسسات الأممية، بالعمل على حماية المؤسسات والطواقم الطبية فورًا .
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