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جيش الاحتلال الإسرائيلي يصدر خريطة لمناطق يطلب إخلاءها في قطاع غزة

12/1/2023 3:14:01 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - نشر جيش الاحتلال الإسرائيلي، خريطة في موقعه الإلكتروني الرسمي تظهر تقسيم قطاع غزة إلى مربعات ذات أرقام في قطاع غزة، وذلك غداة انتهاء الهدنة المؤقتة في القطاع المحاصر صباح الجمعة وعودة القصف الإسرائيلي.
وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي، إنه قسم قطاع غزة إلى مربعات، وطالب سكان القطاع بمعرفة رقم كل مربع يقطنون به أو يتواجدون بالقرب منه، وانتظار تعليمات الجيش بإخلاء المناطق المستهدفة والتي تشكل هدفا للنشاطات العسكرية.
وذكر المتحدث باسم جيش الاحتلال أفيخاي أدرعي إن نشر "خريطة مناطق الإخلاء" تأتي تمهيدا للمراحل المقبلة من الحرب، وتقسيم القطاع.

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