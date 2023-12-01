القسام تقصف تل أبيب مجددا

القسام تقصف تل أبيب مجددا
التاريخ
12/1/2023 3:14:01 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - جددت كتائب القسام ، مساء الجمعة ، قصف "تل أبيب" رداً على المجازر الصهيونية بحق المدنيين.
وكانت كتائب القسام قصفت تل ابيب في وقت سابق الجمعة .
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