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القسام تقصف تل أبيب مجددا

12/1/2023 3:14:01 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - جددت كتائب القسام ، مساء الجمعة ، قصف "تل أبيب" رداً على المجازر الصهيونية بحق المدنيين.

وكانت كتائب القسام قصفت تل ابيب في وقت سابق الجمعة .

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