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احالة موظفين في التربية الى التقاعد - اسماء

12/1/2023 3:13:58 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - قرر وزير التربية والتعليم، الدكتور عزمي محافظة، وبناءً على تنسيب لجنة الموارد البشرية إنهاء خدمات موظفين في الوزارة، وإحالتهم إلى التقاعد المبكر.
وتاليًا الأسماء:










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