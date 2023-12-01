احالة موظفين في التربية الى التقاعد - اسماء
التاريخ
12/1/2023 3:13:58 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - قرر وزير التربية والتعليم، الدكتور عزمي محافظة، وبناءً على تنسيب لجنة الموارد البشرية إنهاء خدمات موظفين في الوزارة، وإحالتهم إلى التقاعد المبكر.
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