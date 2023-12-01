التربية تدعو معلمين للتعيين - أسماء

التربية تدعو معلمين للتعيين - أسماء
التاريخ
12/1/2023 3:13:56 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - دعت وزارة التربية والتعليم وبالتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية المعلمين التالية أسماؤهم إلى استكمال اجراءات التعيين، وهم:
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