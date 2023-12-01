نقابة الصحفيين: اختيار المصور الصحفي عزايزة شخصية العام هو انتصار للرواية الفلسطينية

(MENAFN
- Palestine News Network )
بيت لحم/PNN /
أشادت نقابة الصحفيين الفلسطينيين باختيار المجلة واسعة الانتشار GQ Middle East للمصور الصحفي الفلسطيني المقيم في غزة معتز العزايزة كرجل العام واصفة ذلك بأنه إنجاز وانتصار للرواية الفلسطينية وللصحفي الفلسطيني.
جاء ذلك في كلمة لرئيس لجنة الحريات محمد اللحام خلال اجتماع للكادر الصحفي ببيت لحم حيث أشاد اللحام بهذه الجائزة للصحفي عزايزة الذي فقد نحو 20 من اقربائه في العدوان الإسرائيلي الأخير على غزة .
واستعرض اللحام سيرة المصور الصحفي معتز هلال محمد العزايزة ( 24 عاما) هو صحفي وناشط ومؤثر على مواقع التواصل الاجتماعي من مواليد مدينة دير البلح في قطاع غزة كان قد تخرج من جامعة الأزهر في عام 2021 بتخصص اللغة الانجليزية والإعلام وعمل مصورا مع قناة إيه بي سي نيوز الأمريكية ومتطوعا حالياً في جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني .
وثمن اللحام خطوة مجلة جي كيو الشرق الأوسط GQ Middle East التي تم إطلاقها في عام 2018 كنسخة عالمية من مجلة " جي كيو" (GQ) الأمريكي معتبرا هذه الجائزة لكل صحفي فلسطيني استشهد أو أصيب او اعتقل في سبيل نقل الحقيقة وكذلك للزميلات والزملاء ممن هم بالميدان ويواجهون سلسلة المخاطر والإرهاب الاحتلالي القاصد لتغيب الحقيقة .
وبين اللحام ان الصحفي عزايزة كان من بين مجموعة من الصحفيين رصدت ووثقت لجنة الحريات التابعة لنقابة الصحفيين الانتهاكات الإسرائيلية الخطيرة بحقه حين وصلته العديد من الرسائل التهديدية ومن بينها اتصالات صوتية من ضباط الاحتلال حيث كشف معتز عبر خاصية ستوري "إنستجرام"، عن مكالمة هاتفية تلقي خلالها التهديد ومطالبته بعدم العودة إلى الشمال، بعدما نزح مع الأهالي إلي جنوب قطاع غزة، ونشر مقطع فيديو يوثق مكالمة التهديد عبر حسابه على إنستجرام.
وأشار اللحام إلى اهمية مواقع التواصل الاجتماعي في تحليق الرواية الفلسطينية التي تتمتع بالمهنية والمصداقية كما عمل ويعمل عزايزة الذي لديه نحو 15 مليون متابع على منصة إنستغرام مع ملايين المشاهدات على منصة التيك توك واليوتيوب والفيس بوك وغيرها مما أهل عزايزة للتواجد على صدر وفي صدارة مجلة سبق واختارت نجوم العالم لهذا المسمى وهذا المكان مثل النجم العالمي محمد صلاح نجم المنتخب المصري ونادي ليفربول الانجليزي وغيره من نجوم السياسة والأعمال والرياضة والثقافة والفن.
وعلى مدار العدوان الاسرائيلي قفز اسم عزايزة إلى الواجهة بعدما عمل جاهدا ومخاطرا في إيصال معاناة أهالي قطاع غزة نتيجة الحرب التي شنها جيش الاحتلال الإسرائيلي على القطاع ليحظى بتفاعل ضخم وبمتابعة عالمية واسعة عبر مواقع التواصل .
وكانت مجلة GQ Middle East قد وصفت عزايزة في منشور لها عبر موقع "إنستغرام": يجسد عمل عزايزة قوة النشاط الرقمي، إلى جانب إنسانيته، في التذكير بأن الشجاعة تظهر في أشكال عديدة. أحيانًا نختاره، وأحيانًا أخرى يختارنا، وفي حالة عزايزة، لم يكن الاختيار حتى خيارًا. وتابعت المجلة: "لقد قمنا هذا العام بإلغاء فئاتنا، ومع وجود عزايزة في صفوفنا، فإن اختيارنا يحمل وزنًا أكبر من أي وقت مضى. مثل أقرانه على الأرض في غزة، يذكرنا عزايزة أنه بغض النظر عمن نحن أو من أين أتينا، نحن الناس العاديون من رجال ونساء، لدينا القدرة على صنع التغير الذي نوَّد رؤيته".
وتمنى فريق المجلة السلامة لعزايزة، مختتمين المنشور: "وبينما يواصل قول الحقيقة بشجاعة لأقصى حد، نصلي من أجل سلامته ومن أجل سلامة من حوله. وشملت المجلة في تكريمها كل من لا يهاب قول الحقيقة ويتمتع بقوة لا مثيل لها، أمثال: بلستيا العقاد، هند خضري، وائل الدحدوح، عصام عبد الله، شيرين أبو عاقلة، والأسماء التي لا تعد ولا تحصى التي نعرفها وتلك التي لا نعرفها.
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