نقابة الصحفيين: اختيار المصور الصحفي عزايزة شخصية العام هو انتصار للرواية الفلسطينية

MENAFN - Palestine News Network ) بيت لحم/PNN /أشادت نقابة الصحفيين الفلسطينيين باختيار المجلة واسعة الانتشار GQ Middle East للمصور الصحفي الفلسطيني المقيم في غزة معتز العزايزة كرجل العام واصفة ذلك بأنه إنجاز وانتصار للرواية الفلسطينية وللصحفي الفلسطيني.

جاء ذلك في كلمة لرئيس لجنة الحريات محمد اللحام خلال اجتماع للكادر الصحفي ببيت لحم حيث أشاد اللحام بهذه الجائزة للصحفي عزايزة الذي فقد نحو 20 من اقربائه في العدوان الإسرائيلي الأخير على غزة .

واستعرض اللحام سيرة المصور الصحفي معتز هلال محمد العزايزة ( 24 عاما) هو صحفي وناشط ومؤثر على مواقع التواصل الاجتماعي من مواليد مدينة دير البلح في قطاع غزة كان قد تخرج من جامعة الأزهر في عام 2021 بتخصص اللغة الانجليزية والإعلام وعمل مصورا مع قناة إيه بي سي نيوز الأمريكية ومتطوعا حالياً في جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني .

وثمن اللحام خطوة مجلة جي كيو الشرق الأوسط GQ Middle East التي تم إطلاقها في عام 2018 كنسخة عالمية من مجلة " جي كيو" (GQ) الأمريكي معتبرا هذه الجائزة لكل صحفي فلسطيني استشهد أو أصيب او اعتقل في سبيل نقل الحقيقة وكذلك للزميلات والزملاء ممن هم بالميدان ويواجهون سلسلة المخاطر والإرهاب الاحتلالي القاصد لتغيب الحقيقة .

وبين اللحام ان الصحفي عزايزة كان من بين مجموعة من الصحفيين رصدت ووثقت لجنة الحريات التابعة لنقابة الصحفيين الانتهاكات الإسرائيلية الخطيرة بحقه حين وصلته العديد من الرسائل التهديدية ومن بينها اتصالات صوتية من ضباط الاحتلال حيث كشف معتز عبر خاصية ستوري "إنستجرام"، عن مكالمة هاتفية تلقي خلالها التهديد ومطالبته بعدم العودة إلى الشمال، بعدما نزح مع الأهالي إلي جنوب قطاع غزة، ونشر مقطع فيديو يوثق مكالمة التهديد عبر حسابه على إنستجرام.

وأشار اللحام إلى اهمية مواقع التواصل الاجتماعي في تحليق الرواية الفلسطينية التي تتمتع بالمهنية والمصداقية كما عمل ويعمل عزايزة الذي لديه نحو 15 مليون متابع على منصة إنستغرام مع ملايين المشاهدات على منصة التيك توك واليوتيوب والفيس بوك وغيرها مما أهل عزايزة للتواجد على صدر وفي صدارة مجلة سبق واختارت نجوم العالم لهذا المسمى وهذا المكان مثل النجم العالمي محمد صلاح نجم المنتخب المصري ونادي ليفربول الانجليزي وغيره من نجوم السياسة والأعمال والرياضة والثقافة والفن.

وعلى مدار العدوان الاسرائيلي قفز اسم عزايزة إلى الواجهة بعدما عمل جاهدا ومخاطرا في إيصال معاناة أهالي قطاع غزة نتيجة الحرب التي شنها جيش الاحتلال الإسرائيلي على القطاع ليحظى بتفاعل ضخم وبمتابعة عالمية واسعة عبر مواقع التواصل .

وكانت مجلة GQ Middle East قد وصفت عزايزة في منشور لها عبر موقع "إنستغرام": يجسد عمل عزايزة قوة النشاط الرقمي، إلى جانب إنسانيته، في التذكير بأن الشجاعة تظهر في أشكال عديدة. أحيانًا نختاره، وأحيانًا أخرى يختارنا، وفي حالة عزايزة، لم يكن الاختيار حتى خيارًا. وتابعت المجلة: "لقد قمنا هذا العام بإلغاء فئاتنا، ومع وجود عزايزة في صفوفنا، فإن اختيارنا يحمل وزنًا أكبر من أي وقت مضى. مثل أقرانه على الأرض في غزة، يذكرنا عزايزة أنه بغض النظر عمن نحن أو من أين أتينا، نحن الناس العاديون من رجال ونساء، لدينا القدرة على صنع التغير الذي نوَّد رؤيته".

وتمنى فريق المجلة السلامة لعزايزة، مختتمين المنشور: "وبينما يواصل قول الحقيقة بشجاعة لأقصى حد، نصلي من أجل سلامته ومن أجل سلامة من حوله. وشملت المجلة في تكريمها كل من لا يهاب قول الحقيقة ويتمتع بقوة لا مثيل لها، أمثال: بلستيا العقاد، هند خضري، وائل الدحدوح، عصام عبد الله، شيرين أبو عاقلة، والأسماء التي لا تعد ولا تحصى التي نعرفها وتلك التي لا نعرفها.