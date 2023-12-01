قطر: المفاوضات مستمرة بهدف العودة إلى حالة الهدنة في غزة

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) الدوحة 1 -12 (كونا) -- أكدت قطر اليوم الجمعة أن المفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والاحتلال الإسرائيلي مستمرة بهدف العودة إلى حالة الهدنة في قطاع غزة.
وأعربت وزارة الخارجية القطرية في بيان عن التزام قطر مع شركائها في الوساطة باستمرار الجهود التي أدت إلى الهدنة الإنسانية مشددة على أنها لن تتوانى عن القيام بكل ما يلزم للعودة إلى التهدئة.
وأعربت في الوقت نفسه عن أسفها الشديد لاستئناف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إثر انتهاء الهدنة دون التوصل لاتفاق على تمديدها.
وشددت على أن استمرار القصف على قطاع غزة في الساعات الأولى بعد انتهاء الهدنة يعقد جهود الوساطة ويفاقم الكارثة الإنسانية في القطاع داعية في هذا السياق المجتمع الدولي إلى سرعة التحرك لوقف القتال.
وجددت إدانة قطر لكل أشكال استهداف المدنيين وممارسة العقاب الجماعي ومحاولات التهجير والنزوح القسري لمواطني قطاع غزة المحاصرين ومطالبتها بالوقف الفوري لإطلاق النار وضمان تدفق قوافل الإغاثة والمساعدات الإنسانية بصورة مستمرة ودون عوائق بما يلبي الاحتياجات الفعلية لسكان القطاع.
واستشهد عدد من الفلسطينيين وأصيب آخرون غالبيتهم من النساء والأطفال اليوم الجمعة في تجدد لقصف الاحتلال الإسرائيلي برا وبحرا وجوا مناطق متفرقة من قطاع غزة بعد انتهاء الهدنة المؤقتة التي استمرت سبعة أيام. (النهاية)
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