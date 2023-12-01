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قطر: المفاوضات مستمرة بهدف العودة إلى حالة الهدنة في غزة

12/1/2023 3:06:22 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الدوحة 1 -12 (كونا) -- أكدت قطر اليوم الجمعة أن المفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والاحتلال الإسرائيلي مستمرة بهدف العودة إلى حالة الهدنة في قطاع غزة.
وأعربت وزارة الخارجية القطرية في بيان عن التزام قطر مع شركائها في الوساطة باستمرار الجهود التي أدت إلى الهدنة الإنسانية مشددة على أنها لن تتوانى عن القيام بكل ما يلزم للعودة إلى التهدئة.
وأعربت في الوقت نفسه عن أسفها الشديد لاستئناف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إثر انتهاء الهدنة دون التوصل لاتفاق على تمديدها.
وشددت على أن استمرار القصف على قطاع غزة في الساعات الأولى بعد انتهاء الهدنة يعقد جهود الوساطة ويفاقم الكارثة الإنسانية في القطاع داعية في هذا السياق المجتمع الدولي إلى سرعة التحرك لوقف القتال.
وجددت إدانة قطر لكل أشكال استهداف المدنيين وممارسة العقاب الجماعي ومحاولات التهجير والنزوح القسري لمواطني قطاع غزة المحاصرين ومطالبتها بالوقف الفوري لإطلاق النار وضمان تدفق قوافل الإغاثة والمساعدات الإنسانية بصورة مستمرة ودون عوائق بما يلبي الاحتياجات الفعلية لسكان القطاع.
واستشهد عدد من الفلسطينيين وأصيب آخرون غالبيتهم من النساء والأطفال اليوم الجمعة في تجدد لقصف الاحتلال الإسرائيلي برا وبحرا وجوا مناطق متفرقة من قطاع غزة بعد انتهاء الهدنة المؤقتة التي استمرت سبعة أيام. (النهاية)

س س س / ط م ا



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