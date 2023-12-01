استشهاد 32 فلسطينيا في سلسلة غارات عنيفة على قطاع غزة

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) غزة - 1 - 1 2(كونا) -- أعلنت السلطات الصحية بقطاع غزة اليوم الجمعة سقوط 32 شهيدا في سلسلة غارات عنيفة شنتها قوات الاحتلال الإسرائيلي على جميع محافظات قطاع غزة.
وقال المتحدث باسم السلطات الصحية في غزة أشرف القدرة في تصريح صحفي انه خلال ثلاث ساعات بعد انتهاء الهدنة بلغ عدد الشهداء 32 فلسطينيا وأصيب العشرات بجراح مختلفة معظمهم من الأطفال والنساء.
واستأنف جيش الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم الجمعة عمليات القصف على قطاع غزة بعد انتهاء الهدنة الإنسانية المؤقتة.
وكانت الهدنة الإنسانية في قطاع غزة دخلت حيز التنفيذ الساعة السابعة من صباح الجمعة 24 نوفمبر الماضي بالتوقيت المحلي لمدة أربعة أيام وجرى تمديدها ثلاثة أيام إضافية بعد عدوان إسرائيلي تواصل منذ السابع من أكتوبر الماضي أسفر عن استشهاد أكثر من 15 ألف فلسطيني بينهم 6150 طفلا وأكثر من 4 آلاف امرأة إضافة إلى أكثر من 36 ألف جريح في حصيلة غير نهائية. (النهاية)
واب / ط م ا
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