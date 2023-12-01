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استشهاد 32 فلسطينيا في سلسلة غارات عنيفة على قطاع غزة

12/1/2023 3:06:22 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) غزة - 1 - 1 2(كونا) -- أعلنت السلطات الصحية بقطاع غزة اليوم الجمعة سقوط 32 شهيدا في سلسلة غارات عنيفة شنتها قوات الاحتلال الإسرائيلي على جميع محافظات قطاع غزة.
وقال المتحدث باسم السلطات الصحية في غزة أشرف القدرة في تصريح صحفي انه خلال ثلاث ساعات بعد انتهاء الهدنة بلغ عدد الشهداء 32 فلسطينيا وأصيب العشرات بجراح مختلفة معظمهم من الأطفال والنساء.
واستأنف جيش الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم الجمعة عمليات القصف على قطاع غزة بعد انتهاء الهدنة الإنسانية المؤقتة.
وكانت الهدنة الإنسانية في قطاع غزة دخلت حيز التنفيذ الساعة السابعة من صباح الجمعة 24 نوفمبر الماضي بالتوقيت المحلي لمدة أربعة أيام وجرى تمديدها ثلاثة أيام إضافية بعد عدوان إسرائيلي تواصل منذ السابع من أكتوبر الماضي أسفر عن استشهاد أكثر من 15 ألف فلسطيني بينهم 6150 طفلا وأكثر من 4 آلاف امرأة إضافة إلى أكثر من 36 ألف جريح في حصيلة غير نهائية. (النهاية)

واب / ط م ا



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