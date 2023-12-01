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وزير خارجية روسيا: الوضع في غزة صعب للغاية وأعداد الضحايا بالقطاع فظيعة جدا

12/1/2023 3:06:22 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) موسكو - 1 - 12 (كونا) -- وصف وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف اليوم الجمعة الوضع في قطاع غزة بأنه "صعب للغاية" قائلا إن الأرقام التي تتحدث عنها المؤسسات الدولية لعدد الضحايا هناك "فظيعة جدا".
ونسب التلفزيون الروسي إلى لافروف دعوته الكيان الإسرائيلي المحتل إلى ضرورة الالتزام بمعايير القانون الدولي الإنساني مؤكدا أنه "لم يلغ أحد القانون الدولي الإنساني الذي يجب التمسك به خلال العمليات العسكرية".
وأضاف أن أكثر من ستة آلاف طفل وأربعة آلاف امرأة استشهدوا من جراء العمليات العسكرية التي يشنها جيش الاحتلال الإسرائيلي معربا في هذا السياق عن رفض روسيا "انتهاك أحكام القانون الدولي الإنساني واللجوء للقوة المفرطة باستخدام الوسائل كافة".
وأعاد لافروف إلى الأذهان أن روسيا حاولت استصدار قرار ملزم في مجلس الأمن الدولي بضرورة وقف إطلاق النار في قطاع غزة إلا أن الولايات المتحدة "عرقلت" الاقتراح الروسي واستخدمت حق النقض (فيتو) ضد مشروع قرار برازيلي مماثل دعا إلى وقف الأعمال العسكرية لأسباب إنسانية.
وأشار وزير الخارجية الروسي كذلك إلى رفض الكيان الإسرائيلي المحتل الامتثال لقرارات الشرعية الدولية الداعية إلى إقامة دولة فلسطينية في حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية تعيش في أمان وسلام إلى جانب الكيان المحتل.
ومضى لافروف قائلا إن الطريق الحقيقي للتوصل إلى سلام وطيد تمثل كذلك في مبادرة السلام العربية التي أقرتها قمة الدول العربية في بيروت عام 2002 وأكدت استعداد الدول العربية لتطبيع العلاقات مع الكيان الإسرائيلي المحتل بمجرد قيام دولة فلسطينية. (النهاية)

ا س / م ع ع




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