وزير خارجية روسيا: الوضع في غزة صعب للغاية وأعداد الضحايا بالقطاع فظيعة جدا

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) موسكو - 1 - 12 (كونا) -- وصف وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف اليوم الجمعة الوضع في قطاع غزة بأنه "صعب للغاية" قائلا إن الأرقام التي تتحدث عنها المؤسسات الدولية لعدد الضحايا هناك "فظيعة جدا".
ونسب التلفزيون الروسي إلى لافروف دعوته الكيان الإسرائيلي المحتل إلى ضرورة الالتزام بمعايير القانون الدولي الإنساني مؤكدا أنه "لم يلغ أحد القانون الدولي الإنساني الذي يجب التمسك به خلال العمليات العسكرية".
وأضاف أن أكثر من ستة آلاف طفل وأربعة آلاف امرأة استشهدوا من جراء العمليات العسكرية التي يشنها جيش الاحتلال الإسرائيلي معربا في هذا السياق عن رفض روسيا "انتهاك أحكام القانون الدولي الإنساني واللجوء للقوة المفرطة باستخدام الوسائل كافة".
وأعاد لافروف إلى الأذهان أن روسيا حاولت استصدار قرار ملزم في مجلس الأمن الدولي بضرورة وقف إطلاق النار في قطاع غزة إلا أن الولايات المتحدة "عرقلت" الاقتراح الروسي واستخدمت حق النقض (فيتو) ضد مشروع قرار برازيلي مماثل دعا إلى وقف الأعمال العسكرية لأسباب إنسانية.
وأشار وزير الخارجية الروسي كذلك إلى رفض الكيان الإسرائيلي المحتل الامتثال لقرارات الشرعية الدولية الداعية إلى إقامة دولة فلسطينية في حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية تعيش في أمان وسلام إلى جانب الكيان المحتل.
ومضى لافروف قائلا إن الطريق الحقيقي للتوصل إلى سلام وطيد تمثل كذلك في مبادرة السلام العربية التي أقرتها قمة الدول العربية في بيروت عام 2002 وأكدت استعداد الدول العربية لتطبيع العلاقات مع الكيان الإسرائيلي المحتل بمجرد قيام دولة فلسطينية. (النهاية)
ا س / م ع ع
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