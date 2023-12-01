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السلطات الصحية في غزة: استشهاد 109 فلسطينيين منذ انتهاء الهدنة بالقطاع

12/1/2023 3:06:22 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) غزة - 1 - 12 (كونا) -- أعلنت السلطات الصحية في غزة ارتفاع عدد الشهداء الفلسطينيين الذين سقطوا من جراء سلسلة الغارات العنيفة التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي على القطاع منذ انتهاء الهدنة فيه صباح اليوم الجمعة إلى 109 شهداء.
وقال المتحدث باسم السلطات الصحية أشرف القدرة في تصريح صحفي إن 109 فلسطينيين استشهدوا فيما أصيب مئات آخرون منذ انتهاء الهدنة صباح اليوم.
ووصف القدرة الوضع الصحي في غزة وشمال القطاع بأنه "كارثي للغاية" نتيجة خروج المستشفيات الكبرى عن الخدمة.
وواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي غاراته العنيفة على قطاع غزة منذ ساعات الصباح بعد انتهاء الهدنة الإنسانية المؤقتة التي استمرت سبعة أيام حيث دمر العديد من المنازل السكنية على رؤوس ساكنيها في حين تعجز فرق الدفاع المدني عن انتشال المزيد من الضحايا.
وكانت الهدنة الإنسانية في قطاع غزة دخلت حيز التنفيذ الساعة السابعة من صباح الجمعة 24 نوفمبر الجاري بالتوقيت المحلي لمدة أربعة أيام وجرى تمديدها ثلاثة أيام إضافية بعد عدوان للاحتلال الإسرائيلي تواصل منذ السابع من أكتوبر الماضي أسفر عن استشهاد أكثر من 15 ألف فلسطيني بينهم 6150 طفلا وأكثر من 4 آلاف امرأة إضافة إلى أكثر من 36 ألف جريح في حصيلة غير نهائية. (النهاية)

و ا ب / م ع ع




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