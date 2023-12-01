روبوتات بيولوجية بعرض «شعرة الإنسان»

(MENAFN
- Al-Bayan)
ابتكر باحثون في جامعة تافتس الأمريكية ومعهد ويس التابع لجامعة هارفارد في أمريكا، روبوتات بيولوجية صغيرة يطلقون عليها اسم «الإنسان الآلي» من خلايا القصبة الهوائية البشرية، التي يمكنها التحرك عبر السطح، ووجدوا أنها تشجع نمو الخلايا العصبية في المناطق التي تتعرض للجروح.
وصممت الروبوتات، بحسب الدراسة المنشورة في «أدفانسد ساينس» بحجم يتراوح من عرض شعرة الإنسان إلى نقطة قلم الرصاص، بهدف التجميع الذاتي، وتبين أن لها تأثير الشفاء على الخلايا الأخرى.
ويعد هذا الاكتشاف نقطة انطلاق لرؤية الباحثين لاستخدام الروبوتات الحيوية المشتقة من المريض كأدوات علاجية جديدة للتجديد والشفاء وعلاج الأمراض.
MENAFN01122023000110011019ID1107523603
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.