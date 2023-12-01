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روبوتات بيولوجية بعرض «شعرة الإنسان»

12/1/2023 3:01:22 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

ابتكر باحثون في جامعة تافتس الأمريكية ومعهد ويس التابع لجامعة هارفارد في أمريكا، روبوتات بيولوجية صغيرة يطلقون عليها اسم «الإنسان الآلي» من خلايا القصبة الهوائية البشرية، التي يمكنها التحرك عبر السطح، ووجدوا أنها تشجع نمو الخلايا العصبية في المناطق التي تتعرض للجروح.

وصممت الروبوتات، بحسب الدراسة المنشورة في «أدفانسد ساينس» بحجم يتراوح من عرض شعرة الإنسان إلى نقطة قلم الرصاص، بهدف التجميع الذاتي، وتبين أن لها تأثير الشفاء على الخلايا الأخرى.

ويعد هذا الاكتشاف نقطة انطلاق لرؤية الباحثين لاستخدام الروبوتات الحيوية المشتقة من المريض كأدوات علاجية جديدة للتجديد والشفاء وعلاج الأمراض.

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