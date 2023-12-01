النادي الثقافي العربي يحتفي باليوم الوطني

نظم النادي الثقافي العربي في الشارقة مساء أمس الأول أمسية شعرية احتفاء بالذكرى الثانية والخمسين لليوم الوطني المجيد بعنوان «من إلى أعلى أعلى» أحياها الشعراء الدكتور إياد عبدالمجيد والدكتور أكرم قنبس والدكتور أحمد عقيلي وعبدالرزاق درباس ووائل الجشي ونصر بدوان وساجدة الموسوي، وأدارها الدكتور رائد الحاج، وذلك بحضور الدكتور عمر عبدالعزيز رئيس مجلس إدارة النادي.

وفي تقديمه تحدث د. رائد صلاح عن اليوم الوطني الإماراتي باحتسابه رمز العزة والوحدة والانطلاق في عملية بناء مظفرة قفزت بالإمارات العربية المتحدة في سنوات قليلة إلى أن تصبح دولة حديثة ينعم أبناؤها بكل بثمرة ذلك البناء المتطور.

كما نظم النادي معرضاً تشكيلياً بمناسبة عيد الاتحاد 52، شارك فيه 14 من نخبة الفنانين والفنانات عبر 27 عملاً فنياً، واتسمت الأعمال المشاركة في المعرض بالمزج بين الماضي والحاضر، في فن العمارة والمهن والحرف القديمة، وأبرزت اللوحات التراث الإماراتي من منظور الفنانين والفنانات، وما يحويه من تنوع وثراء، وما يثيره في مخيلة الفنان من رؤى إبداعية، وشكلت الأعمال عموماً احتفاء فنياً بمنجزات الوطن، وتاريخه العريق، واختتمت الفعالية بتكريم المشاركين في المعرض، بحضور سالم الجنيبي، رئيس جمعية الإمارات للفنون التشكيلية.



