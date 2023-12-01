«قرية ليوا» شيلات وتراث إماراتي



كشفت قرية ليوا، الوجهة المثالية التي تجسد الثقافة والفنون والموسيقى وروح المغامرة الإماراتية، عن أول مجموعة من الشركاء والفنانين والأنشطة الترفيهية التي تزيّن مهرجانها الصحراوي خلال شهر ديسمبر الجاري.

وتتعاون القرية مع مجموعة واسعة من علامات المأكولات والمشروبات والبيع بالتجزئة، إلى جانب نخبة من الفنانين المرموقين لإحياء مهرجان ليوا المميز والغني بالعديد من المفاجآت في هذه الصحراء الرائعة. وتشرف دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي على استضافة هذه الفعاليات، لتعزز قرية ليوا مكانتها الخاصة كمركز للفعاليات والحفلات يدعو زواره إلى عالم من المغامرات المثيرة والتجارب المسلية خلال شهر ديسمبر.

ويستضيف المسرح الرئيسي نخبة من الفنانين المحليين الموهوبين لإضفاء أجواء موسيقية بنمط عربي فريد على المهرجان. ويفتتح الفنان بندر بن عوير، والفنان غريب آل مخلص، الحفلات الموسيقية في 9 ديسمبر بأداء مميز من فن الشيلات الشعبي، فيما يقدم الفنانان عبدالله الرويشد وعلي بن محمد، عرضاً مميزاً خلال عطلة نهاية الأسبوع التالية في 16 ديسمبر.

وفي 23 ديسمبر يقدم الموسيقار عبادي الجوهر والمغني المرموق مطرف المطرف، عروضاً تأسر الحضور وتتيح لهم الاستمتاع بالفن العربي التقليدي الأصيل. وتختتم القرية فعاليات المهرجان في 31 ديسمبر لإحياء ليلة رأس السنة بباقة من الحفلات الرائعة والمميزة بالألحان السعودية والإماراتية واللبنانية، التي يقدمها خالد عبدالرحمن وعيضه المنهالي وديانا حداد.

وتعود قرية ليوا لتوفر جميع أنشطة نهاية العام الممتعة وغيرها الكثير في احتفالات متواصلة على مدار 24 يوماً من 8 وحتى 31 ديسمبر في أجواء عائلية استثنائية. وتدعو القرية ضيوفها إلى الاستعداد لاستكشاف روائع التراث والثقافة الإماراتية وسط كثبان الصحراء الرملية ضمن فعاليات هذا المهرجان الشتوي الفريد والاستثنائي في شهر ديسمبر.