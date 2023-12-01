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يونايتد يستعيد نغمة الانتصارات بفوز صعب على غلف يونايتد

12/1/2023 3:01:21 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

استعاد
فريق "يونايتد اف سي" نغمة الفوز وتمكن من تحقيق الانتصار على مضيفه غلف اف سي بنتيجة 2-1، ضمن المباراة المؤجله من الجولة العاشرة لدوري الدرجة الاولى والتي أقيمت مساء اليوم الجمعة بملعب
مكتوم بن راشد بنادي شباب الأهلي في دبي.

وبذلك ارتفع رصيد "يونايتد اف سي" ليصبح 14 نقطة في المركز السادس ، وتجمد
رصيد غلف
يونايتد عند النقطة 10 في المركز 14.

وسجل هدفي الفائز الارجنتيني لويس مارسيلو توريس في الدقيقتين (48,55) بينما سجل لفريق غلف يونايتد الالماني مايك غباجي في الدقيقة 88 وبهذه النتيجة يكون فريق "يونايتد اف سي" قد رد الاعتبار لخسارته السابقة امام غلف يونايتد واخرجته من كاس رئيس الدولة من الدور التمهيدي الاول .

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