إيقاف عداء لتزييف سنه وتجريده من ذهبية ألعاب القوى للناشئين 2012



أعلنت وحدة نزاهة ألعاب القوى اليوم الجمعة تجريد لوجولين سانتوس العداء القادم من الدومينيكان من ذهبية بطولة العالم للناشئين وإيقافه ثلاث سنوات بسبب مخالفات تتعلق بالتلاعب بالسن.

وفاز سانتوس، البالغ عمره حاليا 31، بذهبية 400 متر في بطولة العالم لألعاب القوى للناشئين 2012 في برشلونة.

وقالت وحدة النزاهة في بيان إن سانتوس "أقر بأنه نافس في بطولة 2012 للفئة السنية بجواز سفر يحمل تاريخ ميلاد مزيفا - 12 نوفمبر 1993 - في حين أنه في الواقع ولد في هذا اليوم من عام 1992".

وأضافت "لذا، فلم تكن تحق له المشاركة في بطولة العالم للناشئين 2012، والتي بناء على قواعد المنافسة 2012، تنص على أن يكون عمر منافس ألعاب القوى الناشئ 18 أو 19 في 31 ديسمبر من عام المنافسة".

وفاز سانتوس، بطل أولمبياد الشباب مرتين، بالفضية بسباق 400 متر في أولمبياد لندن 2012.

وقال بريت كلوذير رئيس الوحدة "على خلاف الحال مع عقوبات مخالفة قواعد المنشطات... لا أساس لإلغاء نتيجته الأولمبية إذ لم تكن في بطولة الفئة العمرية ولم تُرتكب مخالفة هناك".

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